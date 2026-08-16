Андерсон - Верую – Изучение Никейского Символа веры
«Верую. Изучение Никейского Символа веры» — десятичастный курс отца Дэвида Андерсона, посвященный одному из основополагающих текстов христианской традиции. Его задача — не просто объяснить отдельные формулировки Символа веры, но раскрыть богословский мир, стоящий за словами, которые христиане повторяют уже многие столетия. Структура курса следует движению самого Символа: от исповедания единого Бога Отца и веры в Иисуса Христа к воплощению, распятию, воскресению, Вознесению и Второму пришествию, а затем — к учению о Святом Духе, Церкви, крещении, воскресении мертвых и жизни будущего века.
Символ веры рассматривается здесь не как сокращенный учебник догматики, а как живое исповедание, в котором точность богословского языка связана с фундаментальными вопросами христианства: кто такой Иисус Христос, кто такой Святой Дух, что означает спасение и на что надеется Церковь. Особое внимание уделяется тринитарному богословию и общему древнехристианскому наследию Востока и Запада. Курс приглашает читать Никейский Символ веры медленно, почти строка за строкой, обнаруживая за его краткими формулировками мир Священного Писания, раннехристианского богословия, церковной истории, богослужения и надежды на «жизнь будущего века».
Андерсон Дэвид – Верую – Изучение Никейского Символа веры. Курс Католического института культуры
Пер. с англ. – Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 141 с. – («Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению».)
Андерсон Дэвид – Верую – Содержание
О преподавателе
О курсе
Урок 1. Во единаго Бога Отца, Вседержителя
Что такое Вселенский собор?
Исторический фон: империя Константина и раскол в Александрии
Созыв собора
Лица собора
Смысл слов «Верую во единаго Бога Отца»
Ранние символы веры
Урок 2. Во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго
Тайна веры
Единый Бог и Имя Божие
Предвечное рождение Сына
Творец небу и земли
Единородный Сын Божий
Урок 3. Нас ради человек и нашего ради спасения
Единосущный Отцу
Имже вся быша
Ради нас, людей, и ради нашего спасения
От Духа Свята и Марии Девы
Вочеловечившийся
Урок 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребенна
Смерть как вход в Божий покой
Одно Лицо, Две Природы
Тайна смерти Бога
Добровольность смерти Христа
Кому был заплачен выкуп?
Урок 5. И воскресшаго в третий день по Писанием
Воскресение — сердце Символа веры
Смысл слова «воскресение»
В третий день
По Писаниям
Сошествие во ад и преображение творения
Воскресение, а не бессмертие души
Урок 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца
Забытая тайна Вознесения
Свидетельство Евангелий и Деяний
Вознесение — источник литургии
Наше вознесение со Христом
Не уход, а новое присутствие
Первосвященническая молитва: наше место в Боге
Урок 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца
И паки грядущаго
Сойдет с небес при гласе трубном
Неслыханное притязание Христа-Судии
Тление, побежденное нетлением
Обращение Израиля и тайна беззакония
Царству не будет конца
Урок 8. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго
Трудность богословия Святого Духа
Дыхание Бога
Борьба за догмат о Святом Духе
Исхождение Духа
Дух как Господь и Податель Жизни
Освящение и Преображение
Дух как Помазание
Урок 9. Во едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь
Единая Церковь
Святая Церковь
Соборная (Кафолическая) Церковь
Апостольская Церковь
Урок 10. Едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
Едино крещение во оставление грехов
Апостольство Православных Церквей
Чаю воскресения мертвых
Воскрешение Лазаря
Жизнь будущего века
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