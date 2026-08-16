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Андерсон - Верую – Изучение Никейского Символа веры

Андерсон - Верую – Изучение Никейского Символа веры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, CATHOLICISM, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (4 books)

«Верую. Изучение Никейского Символа веры» — десятичастный курс отца Дэвида Андерсона, посвященный одному из основополагающих текстов христианской традиции. Его задача — не просто объяснить отдельные формулировки Символа веры, но раскрыть богословский мир, стоящий за словами, которые христиане повторяют уже многие столетия. Структура курса следует движению самого Символа: от исповедания единого Бога Отца и веры в Иисуса Христа к воплощению, распятию, воскресению, Вознесению и Второму пришествию, а затем — к учению о Святом Духе, Церкви, крещении, воскресении мертвых и жизни будущего века.

Символ веры рассматривается здесь не как сокращенный учебник догматики, а как живое исповедание, в котором точность богословского языка связана с фундаментальными вопросами христианства: кто такой Иисус Христос, кто такой Святой Дух, что означает спасение и на что надеется Церковь. Особое внимание уделяется тринитарному богословию и общему древнехристианскому наследию Востока и Запада. Курс приглашает читать Никейский Символ веры медленно, почти строка за строкой, обнаруживая за его краткими формулировками мир Священного Писания, раннехристианского богословия, церковной истории, богослужения и надежды на «жизнь будущего века».

Андерсон Дэвид – Верую – Изучение Никейского Символа веры. Курс Католического института культуры

Пер. с англ. – Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 141 с. – («Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению».)

Андерсон Дэвид – Верую – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  1. Урок 1. Во единаго Бога Отца, Вседержителя

    • Что такое Вселенский собор?

    • Исторический фон: империя Константина и раскол в Александрии

    • Созыв собора

    • Лица собора

    • Смысл слов «Верую во единаго Бога Отца»

    • Ранние символы веры

  2. Урок 2. Во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго

    • Тайна веры

    • Единый Бог и Имя Божие

    • Предвечное рождение Сына

    • Творец небу и земли

    • Единородный Сын Божий

  3. Урок 3. Нас ради человек и нашего ради спасения

    • Единосущный Отцу

    • Имже вся быша

    • Ради нас, людей, и ради нашего спасения

    • От Духа Свята и Марии Девы

    • Вочеловечившийся

  4. Урок 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребенна

    • Смерть как вход в Божий покой

    • Одно Лицо, Две Природы

    • Тайна смерти Бога

    • Добровольность смерти Христа

    • Кому был заплачен выкуп?

  5. Урок 5. И воскресшаго в третий день по Писанием

    • Воскресение — сердце Символа веры

    • Смысл слова «воскресение»

    • В третий день

    • По Писаниям

    • Сошествие во ад и преображение творения

    • Воскресение, а не бессмертие души

  6. Урок 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца

    • Забытая тайна Вознесения

    • Свидетельство Евангелий и Деяний

    • Вознесение — источник литургии

    • Наше вознесение со Христом

    • Не уход, а новое присутствие

    • Первосвященническая молитва: наше место в Боге

  7. Урок 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца

    • И паки грядущаго

    • Сойдет с небес при гласе трубном

    • Неслыханное притязание Христа-Судии

    • Тление, побежденное нетлением

    • Обращение Израиля и тайна беззакония

    • Царству не будет конца

  8. Урок 8. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго

    • Трудность богословия Святого Духа

    • Дыхание Бога

    • Борьба за догмат о Святом Духе

    • Исхождение Духа

    • Дух как Господь и Податель Жизни

    • Освящение и Преображение

    • Дух как Помазание

  9. Урок 9. Во едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь

    • Единая Церковь

    • Святая Церковь

    • Соборная (Кафолическая) Церковь

    • Апостольская Церковь

  10. Урок 10. Едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века

    • Едино крещение во оставление грехов

    • Апостольство Православных Церквей

    • Чаю воскресения мертвых

    • Воскрешение Лазаря

    • Жизнь будущего века

Views 88
Rating 5.0 / 5
Added 16.08.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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