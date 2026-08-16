Андерсон - Верую – Изучение Никейского Символа веры

«Верую. Изучение Никейского Символа веры» — десятичастный курс отца Дэвида Андерсона, посвященный одному из основополагающих текстов христианской традиции. Его задача — не просто объяснить отдельные формулировки Символа веры, но раскрыть богословский мир, стоящий за словами, которые христиане повторяют уже многие столетия. Структура курса следует движению самого Символа: от исповедания единого Бога Отца и веры в Иисуса Христа к воплощению, распятию, воскресению, Вознесению и Второму пришествию, а затем — к учению о Святом Духе, Церкви, крещении, воскресении мертвых и жизни будущего века.

Символ веры рассматривается здесь не как сокращенный учебник догматики, а как живое исповедание, в котором точность богословского языка связана с фундаментальными вопросами христианства: кто такой Иисус Христос, кто такой Святой Дух, что означает спасение и на что надеется Церковь. Особое внимание уделяется тринитарному богословию и общему древнехристианскому наследию Востока и Запада. Курс приглашает читать Никейский Символ веры медленно, почти строка за строкой, обнаруживая за его краткими формулировками мир Священного Писания, раннехристианского богословия, церковной истории, богослужения и надежды на «жизнь будущего века».

Андерсон Дэвид – Верую – Изучение Никейского Символа веры. Курс Католического института культуры

Пер. с англ. – Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 141 с. – («Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению».)

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