Андиа - Unio mystica

Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

Изабель де Андиа - Unio mystica. Единение с Богом по Дионисию Ареопагиту

Христианская мысль

Тексты и иследования

Библиотека журнала "Символ"

Изабель де Андиа - Unio mystica. Единение с Богом по Дионисию Ареопагиту - Содержание

Введение

Глава I. Восхождение Моисея и вступление во мрак

  • А. Книга исход в Септуагинте - Б. «Жизнь Моисея» Филона Александрийского - В. Григорий Нисский - Г. Дионисий - Заключительные замечания о четырех пунктах сопоставления между Филоном, Григорием Нисским и Псевдо-Дионисием Ареопагитом

Глава II. Апофаза и безмолвие

  • А. Утверждение и отрицание - Б. Статус отрицания - В. Отрицание и мрак - Г. Нисхождение и восхождение. Шествие и возвращение - Д. Отрицание и трансцендентность

Глава III. Неведомый Бог

  • А. Несказанный и Неведомый - В. Agnostos Theos - С. Единение в незнании

Заключение. Unio Mystica

  • I. Единение, единство и соединение (Unification, unite et union) - II. Соединение и два движения души - III. Соединение и экстаз - IV. Соединение и обожение - V. Соединение во мраке неведения - VI. Соединение с неведомым - VII. Непосредственное соединение - VIII. Соединение и Троица - VIII. Unio Mystica

Added 23.03.2026
Author brat christifid
