Андиа - Unio mystica
Изабель де Андиа - Unio mystica. Единение с Богом по Дионисию Ареопагиту
Христианская мысль
Тексты и иследования
Библиотека журнала "Символ"
Изабель де Андиа - Unio mystica. Единение с Богом по Дионисию Ареопагиту - Содержание
Введение
Глава I. Восхождение Моисея и вступление во мрак
А. Книга исход в Септуагинте - Б. «Жизнь Моисея» Филона Александрийского - В. Григорий Нисский - Г. Дионисий - Заключительные замечания о четырех пунктах сопоставления между Филоном, Григорием Нисским и Псевдо-Дионисием Ареопагитом
Глава II. Апофаза и безмолвие
А. Утверждение и отрицание - Б. Статус отрицания - В. Отрицание и мрак - Г. Нисхождение и восхождение. Шествие и возвращение - Д. Отрицание и трансцендентность
Глава III. Неведомый Бог
А. Несказанный и Неведомый - В. Agnostos Theos - С. Единение в незнании
Заключение. Unio Mystica
I. Единение, единство и соединение (Unification, unite et union) - II. Соединение и два движения души - III. Соединение и экстаз - IV. Соединение и обожение - V. Соединение во мраке неведения - VI. Соединение с неведомым - VII. Непосредственное соединение - VIII. Соединение и Троица - VIII. Unio Mystica
