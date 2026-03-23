Андиа - Восточные и западные мистики

Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

Изабель де Андиа - Восточные и западные мистики

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2012. 376 с.

ISBN 978-5-94342-063-5

Изабель де Андиа - Восточные и западные мистики - Оглавление

Предисловие монсиньора Кристофа Шёнборна

Предисловие отца Бориса Бобринского

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ВОСТОЧНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ МИСТИКИ, ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

  • I. Различие и общность - II. Во имя Отца и Сына и Святого Духа - III. Исихасты и кармелиты - IV. Современность: Сошествие во ад

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОНАХИ И ПУСТЫНИ

  • Глава I. Антоний Великий, Теодидакт

    • I. Божественное вдохновение - II. Духовные упражнения - III. Божественное наставление

  • Глава II. «Во свете Твоем мы видим свет» (Пс 35, 10). Освящение духом в De Spiritu Sancto Святого Василия

    • I. «Во Свете Твоем» - II. «Мы увидим» - III. «Свет»

  • Глава III. Исихия и созерцание у Исаака Сирина

    • Введение. Жемчужина - I. Исихия - II. Переход от действия к созерцанию Распятие ума - III. Переход от чистой молитвы к созерцанию: созерцание умом - Заключение

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ И КРЕСТ

  • Глава IV. Таинство Преображения

    • I. Экзегеза - II. Богословие

  • Глава V. Две Парусии Пронзенного Христа

    • I. Они у зрят - II. Тот, Которого пронзили - III. Который был и есть и грядет

  • Глава VI. Отрицательное богословие и Крест

    • I. Отрицательное богословие - II. Крест - III. Распятие, смирение и созерцание - Заключение. Распятое и несказбнное Слово

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТРАДАЮЩИЙ БОГ И БОГ УТЕШИТЕЛЬ

  • Глава VII. Страдание Слова и сострадание Бога

    • I. Бог пострадал - II. Божественное сострадание - III. Рана в сердце

  • Глава VIII. Эрос и агапе: божественная страсть любви

    • I. Библейский контекст - II. Любовь и Прекрасное - III. Любовь и страсть - IV. Распятая любовь - Заключение. Путь, знак и плоды любви

  • Глава IX. Бог всякого утешения. Утешение в философии и у пророков

    • I. Утешение Израиля - II. Скорбь и утешение - III. Бог всякого утешения - Заключение

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СЕРДЦЕ И ОЧИ

  • Глава X. Чистота сердца

    • I. Единственная любовь и простота сердца - II. Соблюдение сердца - III. Сердце – источник чистоты - Заключение. Чистота сердца

  • Глава XI. Имя Иисуса, Сердце и Дух. Иисусова молитва и исихазм в Восточной Церкви

    • I. Имя Иисуса - II. Сердце - III. Дух - Заключение

  • Глава XII. Глаза души

    • I. Душа и взгляд - II. Взгляд и сердце - III. Дух и взгляд

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВЗГЛЯД НА КАРМЕЛЬ

  • Глава XIII. Человечество Христа у святой Терезы Авильской

    • I. Человечество Христа: дверь и путь - II. Пробуждение любви - III. Образ Христа в душе - IV. Прославленное человечество Христа - Заключение

  • Глава XIV. Святой Хуан де ла Крус и мистическое богословие святого Дионисия Ареопагита

    • I. Восхождение на гору Кармель - II. Темная ночь - III. Духовная песнь - IV. Живое пламя - Заключение. Синай и гора Кармель

  • Глава XV. Эдит Штайн и знак Креста

    • I. От Йом-Киппура к Освенциму - II. Наука креста - III. Жертвоприношение

Двойное «свидетельство» Эдит Штайн

Приложение

