Изабель де Андиа - Восточные и западные мистики
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2012. 376 с.
ISBN 978-5-94342-063-5
Изабель де Андиа - Восточные и западные мистики - Оглавление
Предисловие монсиньора Кристофа Шёнборна
Предисловие отца Бориса Бобринского
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. ВОСТОЧНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ МИСТИКИ, ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
I. Различие и общность - II. Во имя Отца и Сына и Святого Духа - III. Исихасты и кармелиты - IV. Современность: Сошествие во ад
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОНАХИ И ПУСТЫНИ
Глава I. Антоний Великий, Теодидакт
I. Божественное вдохновение - II. Духовные упражнения - III. Божественное наставление
Глава II. «Во свете Твоем мы видим свет» (Пс 35, 10). Освящение духом в De Spiritu Sancto Святого Василия
I. «Во Свете Твоем» - II. «Мы увидим» - III. «Свет»
Глава III. Исихия и созерцание у Исаака Сирина
Введение. Жемчужина - I. Исихия - II. Переход от действия к созерцанию Распятие ума - III. Переход от чистой молитвы к созерцанию: созерцание умом - Заключение
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ И КРЕСТ
Глава IV. Таинство Преображения
I. Экзегеза - II. Богословие
Глава V. Две Парусии Пронзенного Христа
I. Они у зрят - II. Тот, Которого пронзили - III. Который был и есть и грядет
Глава VI. Отрицательное богословие и Крест
I. Отрицательное богословие - II. Крест - III. Распятие, смирение и созерцание - Заключение. Распятое и несказбнное Слово
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТРАДАЮЩИЙ БОГ И БОГ УТЕШИТЕЛЬ
Глава VII. Страдание Слова и сострадание Бога
I. Бог пострадал - II. Божественное сострадание - III. Рана в сердце
Глава VIII. Эрос и агапе: божественная страсть любви
I. Библейский контекст - II. Любовь и Прекрасное - III. Любовь и страсть - IV. Распятая любовь - Заключение. Путь, знак и плоды любви
Глава IX. Бог всякого утешения. Утешение в философии и у пророков
I. Утешение Израиля - II. Скорбь и утешение - III. Бог всякого утешения - Заключение
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СЕРДЦЕ И ОЧИ
Глава X. Чистота сердца
I. Единственная любовь и простота сердца - II. Соблюдение сердца - III. Сердце – источник чистоты - Заключение. Чистота сердца
Глава XI. Имя Иисуса, Сердце и Дух. Иисусова молитва и исихазм в Восточной Церкви
I. Имя Иисуса - II. Сердце - III. Дух - Заключение
Глава XII. Глаза души
I. Душа и взгляд - II. Взгляд и сердце - III. Дух и взгляд
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ВЗГЛЯД НА КАРМЕЛЬ
Глава XIII. Человечество Христа у святой Терезы Авильской
I. Человечество Христа: дверь и путь - II. Пробуждение любви - III. Образ Христа в душе - IV. Прославленное человечество Христа - Заключение
Глава XIV. Святой Хуан де ла Крус и мистическое богословие святого Дионисия Ареопагита
I. Восхождение на гору Кармель - II. Темная ночь - III. Духовная песнь - IV. Живое пламя - Заключение. Синай и гора Кармель
Глава XV. Эдит Штайн и знак Креста
I. От Йом-Киппура к Освенциму - II. Наука креста - III. Жертвоприношение
Двойное «свидетельство» Эдит Штайн
Приложение
