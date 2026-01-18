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Риккарди - Век мученичества

Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, History, Educational, Religious Studies Atheism

Христианская Церковь подвергается гонениям с первых веков своего существования. Мученический вектор в жизни Церкви задал Сам Спаситель мира. Будучи Богочеловеком, Он и Церковь Свою создал как богочеловеческий организм, который присущ и горнему миру, и миру дольнему. С такой сущностью Церкви не может смириться враг рода человеческого.

Жизнь во Христе изначально была конфликтной по отношению к законам мира сего, о чем не раз говорил своим ученикам и Сам Спаситель. Отправляя учеников на проповедь, Он предупредил их: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками... Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. ю. 16-22). По слову апостола Петра, христиане — «пришельцы и странники» (i Пет. 2. и) — противостоят миру и его порокам, хотя апостол и отмечает, что они не противостоят гражданской власти (i Пет. г. 14-17).

Можно говорить о том, что сам дух Христианской Церкви — это дух жертвы, дух мученичества. Это не раз показывала церковная история — все два тысячелетия христиане в разных регионах мира подвергаются тем или иным видам гонений, а субъекты гонений выступают в разные века в разных обличьях. С началом XX века преследователи христиан облеклись в иные одежды, подавая миру антирелигиозную идеологию под видом прогресса, цивилизации и равенства. Волны гонений и давления обрушились на верующих во Христа в Германии и Испании, в Мексике и Китае, во многих других государствах.

Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия

М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 784 с.

ISBN 978-5-906960-44-3

Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия - Содержание

Митрополит Волоколамский Иларион. Предисловие

Андреа Риккарди. Век мученичества в России и мире
Предисловие к русскому изданию

Введение

Советский «век»

  • Атеистическое государство Гонения на христиан Соловки, святилище мучеников Политика преследования «Законность»

  • Маленькая католическая община

  • Антирелигиозная политика тридцатых годов

  • После начала Второй мировой войны: «Дубы выстоят»

Новый порядок и христиане: Европа Гитлера

  • Нацистское идолопоклонство

  • Церковь и нацизм

  • Нравственное сопротивление и мученичество

  • К миру без христианства

  • Экспансия Рейха и распространение войны

  • Страна-мученица

  • Франция: мученичество и духовное сопротивление

  • Итальянский случай

  • Участь «наковальни»

  • Сопротивление проповедью и милосердием

  • Мученичество в концлагерях

Восточная Европа

  • Сложности освобождения

  • Югославский случай: между национализмом и коммунизмом

  • «Национализация» Церквей

  • Сопротивление предстоятелей

  • Мученичество и единство

  • Изоляция и репрессии

  • Совет по делам религий:чехословацкая модель

  • Албания: первое в мире атеистическое государство

Мученичество и миссия

  • Католическое миссионерство XX века

  • Миссионерская деятельность в Азии и во всем мире

  • Другая цивилизация: Китай

  • Епископы, миссионеры, монахини, миряне: католики,

  • протестанты и православные

  • Миссионерство в Азии и Океании

  • В вихре войны

  • Африка: миссионеры и возникновение Африканской Церкви

  • Катехизаторы, монахини, миряне, миссионеры в Африке

  • Латинская Америка

Азиатский коммунизм

  • «В Китае даже небо китайское»

  • Огромный концлагерь

  • Гонения в Китае

  • Долгий скорбный путь

  • Корея

  • Индокитайский коммунизм

Страдания религиозного меньшинства

  • Трудная жизнь меньшинства

  • Земли Османской империи

  • Католицизм меньшинства и крупные азиатские религии

  • Арабско-исламский мир

  • Алжирские мученики

Государство против Церкви: Мексика и Испания

  • Религиозные гонения в Мексике

  • Мятеж и гонения

  • Антиклерикализм в Испании

  • Гонения в Испании

  • Некоторые из многочисленных трагических историй

Конфликты в независимой Африке

  • Африканская Церковь

  • Древняя христианская страна — Эфиопия

  • От Конго до Заира

  • Антиколониальный мятеж и нестабильность независимости

  • Уроки Уганды

  • «Мученичество» и власть: Конго-Браззавиль,

  • Гвинея-Конакри, Мадагаскар

  • В эпицентре многочисленных войн

  • Португалоговорящая Африка

  • Среди массовых убийств и этнических войн: Руанда и Бурунди

Сонм мучеников

  • Мученики милосердия

  • Мученики справедливости

  • Мученики мафии и терроризма

  • Гибель епископов в Латинской Америке

  • Женщины — жертвы физического насилия

Мученики XXI века

  • Не забывать новомученников

  • Усиление памяти

  • Новый век мученичества?

  • Новомученики XXI века

  • Страдания меньшинств продолжаются

  • Мученичество и смерть древней Церкви

  • Мученичество мирных людей

Примечания

Указатель имен

Приложение

Предисловие

Views 702
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (5)

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