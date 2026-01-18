Риккарди - Век мученичества
Христианская Церковь подвергается гонениям с первых веков своего существования. Мученический вектор в жизни Церкви задал Сам Спаситель мира. Будучи Богочеловеком, Он и Церковь Свою создал как богочеловеческий организм, который присущ и горнему миру, и миру дольнему. С такой сущностью Церкви не может смириться враг рода человеческого.
Жизнь во Христе изначально была конфликтной по отношению к законам мира сего, о чем не раз говорил своим ученикам и Сам Спаситель. Отправляя учеников на проповедь, Он предупредил их: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками... Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. ю. 16-22). По слову апостола Петра, христиане — «пришельцы и странники» (i Пет. 2. и) — противостоят миру и его порокам, хотя апостол и отмечает, что они не противостоят гражданской власти (i Пет. г. 14-17).
Можно говорить о том, что сам дух Христианской Церкви — это дух жертвы, дух мученичества. Это не раз показывала церковная история — все два тысячелетия христиане в разных регионах мира подвергаются тем или иным видам гонений, а субъекты гонений выступают в разные века в разных обличьях. С началом XX века преследователи христиан облеклись в иные одежды, подавая миру антирелигиозную идеологию под видом прогресса, цивилизации и равенства. Волны гонений и давления обрушились на верующих во Христа в Германии и Испании, в Мексике и Китае, во многих других государствах.
Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия
М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 784 с.
ISBN 978-5-906960-44-3
Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия - Содержание
Митрополит Волоколамский Иларион. Предисловие
Андреа Риккарди. Век мученичества в России и мире
Предисловие к русскому изданию
Введение
Советский «век»
Атеистическое государство Гонения на христиан Соловки, святилище мучеников Политика преследования «Законность»
Маленькая католическая община
Антирелигиозная политика тридцатых годов
После начала Второй мировой войны: «Дубы выстоят»
Новый порядок и христиане: Европа Гитлера
Нацистское идолопоклонство
Церковь и нацизм
Нравственное сопротивление и мученичество
К миру без христианства
Экспансия Рейха и распространение войны
Страна-мученица
Франция: мученичество и духовное сопротивление
Итальянский случай
Участь «наковальни»
Сопротивление проповедью и милосердием
Мученичество в концлагерях
Восточная Европа
Сложности освобождения
Югославский случай: между национализмом и коммунизмом
«Национализация» Церквей
Сопротивление предстоятелей
Мученичество и единство
Изоляция и репрессии
Совет по делам религий:чехословацкая модель
Албания: первое в мире атеистическое государство
Мученичество и миссия
Католическое миссионерство XX века
Миссионерская деятельность в Азии и во всем мире
Другая цивилизация: Китай
Епископы, миссионеры, монахини, миряне: католики,
протестанты и православные
Миссионерство в Азии и Океании
В вихре войны
Африка: миссионеры и возникновение Африканской Церкви
Катехизаторы, монахини, миряне, миссионеры в Африке
Латинская Америка
Азиатский коммунизм
«В Китае даже небо китайское»
Огромный концлагерь
Гонения в Китае
Долгий скорбный путь
Корея
Индокитайский коммунизм
Страдания религиозного меньшинства
Трудная жизнь меньшинства
Земли Османской империи
Католицизм меньшинства и крупные азиатские религии
Арабско-исламский мир
Алжирские мученики
Государство против Церкви: Мексика и Испания
Религиозные гонения в Мексике
Мятеж и гонения
Антиклерикализм в Испании
Гонения в Испании
Некоторые из многочисленных трагических историй
Конфликты в независимой Африке
Африканская Церковь
Древняя христианская страна — Эфиопия
От Конго до Заира
Антиколониальный мятеж и нестабильность независимости
Уроки Уганды
«Мученичество» и власть: Конго-Браззавиль,
Гвинея-Конакри, Мадагаскар
В эпицентре многочисленных войн
Португалоговорящая Африка
Среди массовых убийств и этнических войн: Руанда и Бурунди
Сонм мучеников
Мученики милосердия
Мученики справедливости
Мученики мафии и терроризма
Гибель епископов в Латинской Америке
Женщины — жертвы физического насилия
Мученики XXI века
Не забывать новомученников
Усиление памяти
Новый век мученичества?
Новомученики XXI века
Страдания меньшинств продолжаются
Мученичество и смерть древней Церкви
Мученичество мирных людей
Примечания
Указатель имен
Приложение
Предисловие
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