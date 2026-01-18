Христианская Церковь подвергается гонениям с первых веков своего существования. Мученический вектор в жизни Церкви задал Сам Спаситель мира. Будучи Богочеловеком, Он и Церковь Свою создал как богочеловеческий организм, который присущ и горнему миру, и миру дольнему. С такой сущностью Церкви не может смириться враг рода человеческого.

Жизнь во Христе изначально была конфликтной по отношению к законам мира сего, о чем не раз говорил своим ученикам и Сам Спаситель. Отправляя учеников на проповедь, Он предупредил их: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками... Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. ю. 16-22). По слову апостола Петра, христиане — «пришельцы и странники» (i Пет. 2. и) — противостоят миру и его порокам, хотя апостол и отмечает, что они не противостоят гражданской власти (i Пет. г. 14-17).

Можно говорить о том, что сам дух Христианской Церкви — это дух жертвы, дух мученичества. Это не раз показывала церковная история — все два тысячелетия христиане в разных регионах мира подвергаются тем или иным видам гонений, а субъекты гонений выступают в разные века в разных обличьях. С началом XX века преследователи христиан облеклись в иные одежды, подавая миру антирелигиозную идеологию под видом прогресса, цивилизации и равенства. Волны гонений и давления обрушились на верующих во Христа в Германии и Испании, в Мексике и Китае, во многих других государствах.

Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия

М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 784 с.

ISBN 978-5-906960-44-3

Андреа Риккарди - Век мученичества - Христиане двадцатого столетия - Содержание

Митрополит Волоколамский Иларион. Предисловие

Андреа Риккарди. Век мученичества в России и мире

Предисловие к русскому изданию

Введение

Советский «век»

Атеистическое государство Гонения на христиан Соловки, святилище мучеников Политика преследования «Законность»

Маленькая католическая община

Антирелигиозная политика тридцатых годов

После начала Второй мировой войны: «Дубы выстоят»

Новый порядок и христиане: Европа Гитлера

Нацистское идолопоклонство

Церковь и нацизм

Нравственное сопротивление и мученичество

К миру без христианства

Экспансия Рейха и распространение войны

Страна-мученица

Франция: мученичество и духовное сопротивление

Итальянский случай

Участь «наковальни»

Сопротивление проповедью и милосердием

Мученичество в концлагерях

Восточная Европа

Сложности освобождения

Югославский случай: между национализмом и коммунизмом

«Национализация» Церквей

Сопротивление предстоятелей

Мученичество и единство

Изоляция и репрессии

Совет по делам религий:чехословацкая модель

Албания: первое в мире атеистическое государство

Мученичество и миссия

Католическое миссионерство XX века

Миссионерская деятельность в Азии и во всем мире

Другая цивилизация: Китай

Епископы, миссионеры, монахини, миряне: католики,

протестанты и православные

Миссионерство в Азии и Океании

В вихре войны

Африка: миссионеры и возникновение Африканской Церкви

Катехизаторы, монахини, миряне, миссионеры в Африке

Латинская Америка

Азиатский коммунизм

«В Китае даже небо китайское»

Огромный концлагерь

Гонения в Китае

Долгий скорбный путь

Корея

Индокитайский коммунизм

Страдания религиозного меньшинства

Трудная жизнь меньшинства

Земли Османской империи

Католицизм меньшинства и крупные азиатские религии

Арабско-исламский мир

Алжирские мученики

Государство против Церкви: Мексика и Испания

Религиозные гонения в Мексике

Мятеж и гонения

Антиклерикализм в Испании

Гонения в Испании

Некоторые из многочисленных трагических историй

Конфликты в независимой Африке

Африканская Церковь

Древняя христианская страна — Эфиопия

От Конго до Заира

Антиколониальный мятеж и нестабильность независимости

Уроки Уганды

«Мученичество» и власть: Конго-Браззавиль,

Гвинея-Конакри, Мадагаскар

В эпицентре многочисленных войн

Португалоговорящая Африка

Среди массовых убийств и этнических войн: Руанда и Бурунди

Сонм мучеников

Мученики милосердия

Мученики справедливости

Мученики мафии и терроризма

Гибель епископов в Латинской Америке

Женщины — жертвы физического насилия

Мученики XXI века

Не забывать новомученников

Усиление памяти

Новый век мученичества?

Новомученики XXI века

Страдания меньшинств продолжаются

Мученичество и смерть древней Церкви

Мученичество мирных людей

Примечания

Указатель имен

Приложение

Предисловие