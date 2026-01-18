Риккарди – Жить вместе в 21 веке
Андреа Риккарди – Жить вместе в 21 веке
Перевод с итальянского Светланы Файн. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 2014. – 138 с. – (Историческая книга.)
ISBN 978-5-90670-501-3
Андреа Риккарди – Жить вместе в 21 веке - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. ЖИТЬ ВМЕСТЕ?
Порог совместимости. Вопрос из Руанды - Этот вопрос касается и нас
1. ИСТОРИИ «РАЗВОДОВ» МЕЖДУ НАРОДАМИ
Нация должна быть однородной - Балканские драмы - Османское наследие: сосуществование и одиночество - Этническая чистка сопровождается культурной - История европейских государств - Конец колониализма и его наследие - Камю и Дюваль: общая надежда против силы ненависти - Независимость в границах империи: от Индии до ЮАР
2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
Две империи и третий мир - Идентичность и глобализация - Понять марксизм после марксизма - Фундаменталистские сдвиги - Идентичность — не судьба, а выражение выбора - Опасная чистота — тотелитаризм идентичности
3. СРЕДИ КОНФЛИКТОВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Конец миссии Европы - Новая карта для новых цивилизаций с древними корнями - Мир глобализирован, но не унифицирован - От конфликта цивилизаций к цивилизации жизни вместе
4. ЕВРАФРИКА
Где будущее Африки? - Ответ на отчаяние - Лавина эмиграции - Путешествие за надеждой - Евроафрика как видение будущего
5. ИСЛАМ: ПРИЗРАК И РЕАЛ°НОСТЬ
Сражаться с врагом или понимать реальность - Ислам множественный и глобальный - «Ни Запад, ни Восток — только ислам» - Открыть многообразие мусульманского мира - Ислам и демократия - Демократия — это всегда риск выбора
6. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ
Мир, трудный для понимания - Культура общих интересов - Революция в мышлении - Новое христианство для XXI века? - Кризис Европы: что дальше - Реализм и надежда
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