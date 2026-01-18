Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Риккарди – Жить вместе в 21 веке

Риккарди – Жить вместе в 21 веке
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism

Андреа Риккарди – Жить вместе в 21 веке

Перевод с итальянского Светланы Файн. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 2014. – 138 с. – (Историческая книга.)

ISBN 978-5-90670-501-3

Андреа Риккарди – Жить вместе в 21 веке - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ЖИТЬ ВМЕСТЕ?

  • Порог совместимости. Вопрос из Руанды - Этот вопрос касается и нас

1. ИСТОРИИ «РАЗВОДОВ» МЕЖДУ НАРОДАМИ

  • Нация должна быть однородной - Балканские драмы - Османское наследие: сосуществование и одиночество - Этническая чистка сопровождается культурной - История европейских государств - Конец колониализма и его наследие - Камю и Дюваль: общая надежда против силы ненависти - Независимость в границах империи: от Индии до ЮАР

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

  • Две империи и третий мир - Идентичность и глобализация - Понять марксизм после марксизма - Фундаменталистские сдвиги - Идентичность — не судьба, а выражение выбора - Опасная чистота — тотелитаризм идентичности

3. СРЕДИ КОНФЛИКТОВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

  • Конец миссии Европы - Новая карта для новых цивилизаций с древними корнями - Мир глобализирован, но не унифицирован - От конфликта цивилизаций к цивилизации жизни вместе

4. ЕВРАФРИКА

  • Где будущее Африки? - Ответ на отчаяние - Лавина эмиграции - Путешествие за надеждой - Евроафрика как видение будущего

5. ИСЛАМ: ПРИЗРАК И РЕАЛ°НОСТЬ

  • Сражаться с врагом или понимать реальность - Ислам множественный и глобальный - «Ни Запад, ни Восток — только ислам» - Открыть многообразие мусульманского мира - Ислам и демократия - Демократия — это всегда риск выбора

6. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ

  • Мир, трудный для понимания - Культура общих интересов - Революция в мышлении - Новое христианство для XXI века? - Кризис Европы: что дальше - Реализм и надежда

Views 277
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books