Сам Андреев не был профессиональным специалистом по истории религий. Однако его долгие занятия историей Церкви, византинистикой и особо корпусом сочинений свт. Никифора Константинопольского делают его лекции особенно интересными.

Таким образом, подготовка или чтение лекций по истории религий перемежалась с работой над творениями святого отца Церкви, защитника иконопочитания в период второго иконоборчества, труды которого стали известны русскому читателю именно благодаря переводам И. Д. Андреева, выполнявшимся еще в дореволюционную эпоху. Эти переводы являются своеобразным связующим звеном между его деятельностью в Санкт-Петербурге и в Московской духовной академии: выполняя их в северной столице, он продолжал линию, начатую им еще в Академии.

Иван Андреев - История религий - религии Передней Азии и христианство

Издательство Московской духовной академии, 2015. — 412 с.

ISBN 978-5-87245-181-5

Иван Андреев - История религий - религии Передней Азии и христианство – Содержание

Архиепископ Верейский Евгений. Вступительное слово

Игумен Дионисий (Шленов). Иван Дмитриевич Андреев и его научное наследие

I. Лекции по истории религий как часть наследия И. Д. Андреева

II. Биография И. Д. Андреева

Тетрадь 1. Введение. Торговые связи Древнего мира как почва для религиозного синкретизма

Тетрадь 2. Введение. Религиозная вера

Тетрадь 3. Индийская религия: ранние формы

Тетрадь 4. Индийская религия: браманизм

Тетрадь 5. Буддизм

Тетрадь 6. Буддизм: вероучение и этика

Тетрадь 7. Персидская религия

Тетрадь 8. Персидская религия: авестизм и культ Митры

Тетрадь 9. Культ мертвых. Индийское и персидское погребальное богослужение: сравнительный анализ

Тетрадь 10. Религия Вавилона

Тетрадь 11. Религия Вавилона: вавилонский пантеон

Тетрадь 12. Идея победы над темной силой в Вавилонии. Астрально-мифологический стиль

Тетрадь 13. Сирийские культы. Финикийские культы 251

Тетрадь 14. Добавления по «Истории религии». Индийская религия. Народ и культура

Тетрадь 15. Египетская религия

Тетрадь 16. Египетская религия. Происхождение религии Греко-римский мир

Тетрадь 17. «Пимандр» как пример религиозного синкретизма

Приложение № 1. Поколенная роспись рода И. Д. Андреева

Приложение № 2. Документы И. Д. Андреева об окончании Орловской духовной семинарии и Московской духовной академии

Приложение № 3. «Пособие по истории Церкви» И. Д. Андреева

Приложение № 4. Замечания М. П. Богаевского на «Пособие по истории Церкви»

Приложение № 5. 1-я вводная лекция по истории религий: конспект

Приложение № 6. Библиография трудов И. Д. Андреева

Цитируемые и/или упоминаемые авторы с избранной библиографией

Иван Андреев - История религий - религии Передней Азии и христианство - Вступительное слово - Иван Дмитриевич Андреев и его научное наследие

Историко-филологический подход явственно ощутим и в самих лекциях. К концу лекций автор, должно быть, сам почувствовал неудовлетворенность от слишком обзорного пересказа основных положений восточных религий и решил изменить метод при пересказе основных положений греческой религии и ее отношения к христианству. За основу — под несомненным влиянием Ф. Ф. Зелинского — им было взято сочинение «Пимандр Гермеса трисвеличайшего» и переведено на русский язык вместе с сопутствующим комментарием. В комментарии, в частности, проведено сравнение памятника с известнейшим произведением христианской письменности «Пастырем Ермы» и формулируется ряд выводов. Такой более специализированный подход позволил, как представляется, отчасти оживить лекции. Возможно, комментированный перевод трактата использовался автором на семинарах по истории религий.

О самой же греко-римской религии, так же как и о христианстве, в курсе лекций практически ничего не сказано — он обрывается на изложении египетской религии. Данная «незавершенность» может быть объяснена тем, что в курсах лекций, посвященных истории христианской Церкви, эти темы были фундаментально раскрыты. В самом значимом и известном курсе И. Д. Андреева — литографическом курсе лекций по истории Церкви, вышедшем в 1909 г., а затем в 1914 г., содержится глава «Греко-римский мир»5, в которой систематически излагается греко-римская религия. Этот раздел помещен нами после сохранившихся лекций — для полноты курса.

При описании публикуемого памятника в архивной заметке указывается его объем — 18 тетрадей. В действительности же лекции занимают только 16 тетрадей, а две последние приходятся на Пимандра и на статью В. В. Струве. Как правило, на каждую мировую религию отводится две тетради, приблизительно соответствующие двум лекциям. Основной курс делится на лекции, но это деление носит черновой, не всегда последовательный характер.