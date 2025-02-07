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Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви

Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History
«Пособие по истории церкви» — фундаментальный труд авторитетного историка церкви, библеиста Ивана Дмитриевича Андреева (1867-1927), основанный на читанных им университетских курсах. Автор освещает историю древней церкви, начиная с зарождения христианства и апостольской эпохи до второй половины V века. Особое внимание уделяется взаимодействию и столкновению христианства с другими религиями и религиозно-философскими системами (гностицизм, манихейство, неоплатонизм), а также тринитарным и христологическим спорам в эпоху первых четырех Вселенских соборов.
***
Иероним своими выпадами вскрывает пред нами, что особенно вдохновляло травлю Оригена. Отвлеченные вопросы, нейтральные вопросы богословия Оригена почти не занимают эту малоинтеллигентную публику противников великого богослова. Их интересуют не богословие и философия, а спасение. Отсюда главным пунктом обвинения является отрицание Оригеном и его последователями воскресения тел.
Иероним пишет об этом весьма откровенно: «Веруем, говорят они [оригенисты], в будущее воскресение тел. Если это правильно понимается, то это исповедание чистое. Но так как есть тела небесные и земные, и воздух, и легкий ветерок по природе своей называются телами, то они употребляют слово тело, а не плоть, чтобы православный, слыша о теле, разумел плоть, а еретик признавал дух. Это первая западня их; если ее заметят, они строят новые ковы, прикидываются невинностью, называют нас коварными и, как обыкновенно верующие, говорят: веруем в воскресение тел. Когда же они скажут это, необразованная чернь считает это достаточным для себя, в особенности потому, что и в символе исповедуется то же самое. <...>

Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви

И. Д. Андреев. — Санкт-Петербург : Коло, 2024. — 696 с. : ил.
(Александрийская библиотека).
ISBN 978-5-4462-0062-7

Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви - Содержание

  • От редакции
  • Предисловие
  • ИУДЕЙСТВО
  • ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР
  • НАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
  • СТОЛКНОВЕНИЕ С ЯЗЫЧЕСТВОМ
  • ТРЕТИЙ ВЕК
  • АРИАНСТВО
  • ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ
  • XРИСТОЛОГИЧЕCКИЕ СПОРЫ НА ВОСТОКЕ.
  • НЕСТОРИАНСТВО
  • ЕBТИХИАНСТВО — МОНОФИЗИТСТВО
Принятые сокращения
Примечания
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2025
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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