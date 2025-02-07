«Пособие по истории церкви» — фундаментальный труд авторитетного историка церкви, библеиста Ивана Дмитриевича Андреева (1867-1927), основанный на читанных им университетских курсах. Автор освещает историю древней церкви, начиная с зарождения христианства и апостольской эпохи до второй половины V века. Особое внимание уделяется взаимодействию и столкновению христианства с другими религиями и религиозно-философскими системами (гностицизм, манихейство, неоплатонизм), а также тринитарным и христологическим спорам в эпоху первых четырех Вселенских соборов.

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Иероним своими выпадами вскрывает пред нами, что особенно вдохновляло травлю Оригена. Отвлеченные вопросы, нейтральные вопросы богословия Оригена почти не занимают эту малоинтеллигентную публику противников великого богослова. Их интересуют не богословие и философия, а спасение. Отсюда главным пунктом обвинения является отрицание Оригеном и его последователями воскресения тел.

Иероним пишет об этом весьма откровенно: «Веруем, говорят они [оригенисты], в будущее воскресение тел. Если это правильно понимается, то это исповедание чистое. Но так как есть тела небесные и земные, и воздух, и легкий ветерок по природе своей называются телами, то они употребляют слово тело, а не плоть, чтобы православный, слыша о теле, разумел плоть, а еретик признавал дух. Это первая западня их; если ее заметят, они строят новые ковы, прикидываются невинностью, называют нас коварными и, как обыкновенно верующие, говорят: веруем в воскресение тел. Когда же они скажут это, необразованная чернь считает это достаточным для себя, в особенности потому, что и в символе исповедуется то же самое. <...>

Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви

И. Д. Андреев. — Санкт-Петербург : Коло, 2024. — 696 с. : ил.

(Александрийская библиотека).

ISBN 978-5-4462-0062-7

Андреев Иван Дмитриевич - Пособие по истории церкви - Содержание

От редакции

Предисловие

ИУДЕЙСТВО

ГРЕКО-РИМСКИЙ МИР

НАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЯЗЫЧЕСТВОМ

ТРЕТИЙ ВЕК

АРИАНСТВО

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ

XРИСТОЛОГИЧЕCКИЕ СПОРЫ НА ВОСТОКЕ.

НЕСТОРИАНСТВО

ЕBТИХИАНСТВО — МОНОФИЗИТСТВО

Принятые сокращения

Примечания