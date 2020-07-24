Актуальность темы настоящего исследования обусловлена возрастанием в общественных отношениях роли так называемого религиозного фактора, наличием процесса совершенствования моделей отношений между государством и религиозными организациями, требующих определения степени их автономии и пределов вмешательства в их деятельность государства. Важной частью указанной автономии религиозных организаций является религиозная тайна. Однако ее нормативная природа и признаваемые государством как подлежащие правовой охране ее виды, пределы признания государством религиозной тайны, как и сами общественные отношения, складывающиеся по указанным вопросам, не нашли до сегодняшнего дня достаточного научного осмысления.

Выделенные автором специфические признаки религиозной тайны позволяют отграничить ее от иных видов охраняемых законом тайн, как характеризующейся наличием особых формы и содержания, обусловленных спецификой свободы вероисповедания фидуциарных обязанностей религиозных служителей и являющейся результатом трансформации профессиональной тайны в сфере религиозных отношений. Авторская концепция трехаспектной интерпретации понятия религиозной тайны, которая является важнейшим элементом конституционно гарантированных религиозных прав и свобод, а также выделенные виды религиозной тайны доказывают наличие различной степени обеспеченности ее конституционно-правовой охраны и защиты.

Андреев Константин - Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания

М.: ид «Юриспруденция», 2015. 232 с.

ISBN 978-5-9516-0702-7

Андреев Константин - Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Конституционно-правовое значение гарантий охраны и защиты религиозной тайны в комплексе гарантий конституционной свободы вероисповедания

§ 1.1. нормативная природа, понятие и виды религиозной тайны с точки зрения права и с точки зрения внутренних установлений религиозных объединений

§ 1.2. Конституционно-правовое значение гарантий охраны и защиты религиозной тайны в законодательстве российской федерации

§ 1.3. Пределы действия видов религиозной тайны

Выводы по главе 1

Глава 2. Понятие и гарантии религиозной тайны в зарубежном праве

§ 2.1. зарубежный опыт правового регулирования вопросов, связанных с религиозной тайной

§ 2.2. Анализ зарубежной судебной практики по делам, связанным с религиозной тайной

§ 2.3. Понятие религиозной тайны с точки зрения международных актов о правах человека и в практике европейского суда по правам человека

Выводы по главе 2

Заключение

Список использованных нормативных источников и научной литературы

Андреев Константин - Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания - Предисловие

В январе 1989 года Хесус Форнс, житель Бронкса в Нью-Йорке, в порыве раскаяния во время исповеди рассказал пастору церкви Сан-Игнасио Джозефу Тоулу, что он с помощью друга зарезал в одну из ночей 1988 года Хосе Антонио Риверу. Священник призвал убийцу обратиться в суд, чтобы попытаться предотвратить осуждение невиновного человека за это преступление. Форнс пообещал последовать совету, но в конце концов передумал. После этого Форнс и сам был убит в 1997 году. В условиях, когда суд был готов вынести обвинительный приговор невиновному Хосе Моралесу за совершение убийства Хосе Антонио Риверы, пастор Джозеф Тоул решил в рамках светского уголовного процесса раскрыть ставшую ему известной из исповеди правду, что он и сделал. Его признание внесло определяющий вклад в освобождение Хосе Моралеса и Рубена Монтальво, которые в противном случае были бы ошибочно осуждены. Мировая пресса увидела в этом случае повод отметить, что жизнь человека была спасена благодаря «нарушению тайны исповеди». Тема религиозной тайны, оснований, условий, механизмов и пределов ее признания государством и, соответственно, правовой охраны и защиты, вне всяких сомнений, является одной из сложнейших в научном направлении конституционно-правового регулирования вопросов свободы вероисповедания и отношений между государством и религиозными объединениями. Тем более вопросы и проблемы религиозной тайны крайне сложны в практической сфере. Смеем утверждать, что адвокатская практика по делам, связанным с религиозной тайной, – это вообще особый случай, хотя исповедь в христианстве – это более чем часто совершаемое религиозное таинство, но и помимо исповеди, как это прекрасно показано в представляемой монографии, существует еще целый ряд других видов религиозной тайны. При этом тема религиозной тайны, в принципе, является практически неисследованной. Нет смысла затрагивать публицистику, в которой необъективно и, прежде всего, провокативно муссируются раздутые или откровенно вымышленные скандалы, касающиеся религиозной тайны. Рациональных зерен в таких публикациях, возникших из мотивации и интенций ненависти к христианству, обычно не бывает. Мы все же говорим о серьезных научных работах.

На основных европейских языках, как это показывает в своей монографии К.М. Андреев и как это известно и самому автору настоящего предисловия, увидело свет весьма и весьма ограниченное число научных работ, посвященных религиозной тайне или в существенной степени затрагивающих эту тему. А все немногочисленные выходившие в России до этого момента научно-статейные и научно-монографические исследования касались этой темы лишь поверхностно. Собственно, и публикации самого К.М. Андреева до весны 2014 года также страдали этим недостатком. Но представляемая научная монография К.М. Андреева – это, действительно, новое слово и в конституционно-правовой науке, и в комплексном научном направлении конституционно-правового регулирования вопросов свободы вероисповедания и отношений между государством и религиозными объединениями. Более того, верифицирование источников, представленных в монографии, позволило прийти к выводу, что на сегодня данное издание представляет собой лучшее не только в России, но и в мире научно-юридическое исследование вопросов религиозной тайны. Лучшее и по колоссальному объему привлеченных эмпирических данных (чего стуит один массив разысканных и реферированных К.М. Андреевым уникальных зарубежных судебных решений по теме исследования!), по задействованному объему нормативных источников по более чем двум десяткам зарубежных государств, но главное – по масштабам охвата предметно-объектной области и очень существенной глубине погружения в тему. И, что очень важно, весь представленный в настоящей монографии научный материал – новый. Читатель не найдет никакого парафраза. Даже те ученые-правоведы, которые десятки лет занимаются темой правового обеспечения государственно-конфессиональных отношений, смогут найти в данном издании множество ранее неизвестных им моментов, существенно упорядочат свои познания по многим вопросам.

Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ