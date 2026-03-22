Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Маершин - Перелистывая жизнь

Маершин - Перелистывая жизнь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature

Роман Андрея Маершина «Перелистывая жизнь, или Две жизни и одна смерть» — это размышление о судьбе человека, выборе жизненного пути и цене принятых решений. Через судьбы героев автор показывает, как прошлое, настоящее и будущее переплетаются, заставляя человека снова и снова возвращаться к вопросам смысла жизни, любви, верности и ответственности.

Главная тема романа — внутреннее путешествие человека, который, оглядываясь на прожитые годы, словно перелистывает страницы собственной жизни. Воспоминания, пережитые события и судьбоносные встречи помогают герою иначе взглянуть на свою жизнь и осознать значение каждого сделанного выбора.

Произведение сочетает элементы психологического анализа и философских размышлений о жизни, смерти и человеческом предназначении. Роман поднимает вопросы о ценности времени, о возможности духовного преображения и о том, как прошлое влияет на настоящее.

Книга будет интересна читателям, любящим вдумчивую современную прозу, в которой художественное повествование соединяется с размышлениями о человеческой судьбе и смысле жизни.

Андрей Маершин - Перелистывая жизнь или Две жизни и одна смерть – Роман

Москва: «Протестант», 2010. – 352 с.

ISBN 978-5-902039-09-9

Андрей Маершин - Перелистывая жизнь или Две жизни и одна смерть – СодержаниеГлава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатаятая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

  • Глава четырнадцатая

Страница вторая Проводы. Дедушка рядышком с бабушкой. Алена.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

Страница третья «Не плачь, девчонка!». Ванька Штунда и другие.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатаятая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

Страница четвертая «Наша служба и опасна и трудна...» Дела семейные. Страшное и скорбное.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

  • Глава четырнадцатая

  • Глава пятнадцатая

Страница пятая Лихие девяностые. «Из грязи да в князи».

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

Страница шестая Кое-что о «крышах». Крах. Глоток свободы.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

Страница седьмая «Гуляй поле». В команде Марадоны. Операция «Динамит» и прочее.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • Глава восьмая

  • Глава девятая

  • Глава десятая

  • Глава одиннадцатая

  • Глава двенадцатая

  • Глава тринадцатая

  • Глава четырнадцатая

Страница восьмая - короткая и последняя К свету.

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая - самая последняя

Views 36
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

