Сервантес говорил: "Прилежность — мать удачи". Жизненный успех не связан с удачей или с тем, чтобы оказаться в нужный момент в нужном месте. Успех зависит от того, как именно мы совершаем наш труд в течение долгого времени и насколько мы придерживаемся поставленной задачи на протяжении многих лет. Ровоам, сын Соломона, был в нужном месте в подходящий момент, когда унаследовал самое большое состояние в мире.

Однако спустя три дня он потерял 80% всего царства, в которое было вложено столько усилий и труда со стороны его отца и деда. Очень многие латиноамериканские лидеры оказывались в нужном месте в подходящий момент, но они так и не сумели правильно управлять своим правительством и страной — либо из-за собственной неподготовленности, либо из-за нехватки личностных ценностей и принципов. Быть прилежным и прилагать усилия очень важно, хотя самого по себе этого не достаточно. Это следует делать на протяжении длительного времени. Когда вы постоянно прикладываете усилия, то вы начинаете смотреть на жизнь по-другому, а не так, как это принято в окружающем вас мире. Проблема, с которой многие латиноамериканцы сталкиваются, состоит в том, что длительные годы трудностей в странах Латинской Америки формируют у людей уже с детства определенное отношение к жизни, а именно: "Мне все равно, будь что будет". С другой стороны, Альберт Эйнштейн говорил, что невозможно разрешить проблемы (что мы и переживаем в данный момент), используя тот же уровень мышления и те же парадигмы, которые привели нас к этим проблемам с самого начала. Если хотим оказаться в другом месте, нам необходимо предпринимать иные действия.

Андрес Панасюк - 7 секретов успеха

Пер. с исп. Д. Туманов. — К.: Светлая звезда, 2007. — 72 с.

ISBN 978-966-426-091-3

Андрес Панасюк - 7 секретов успеха - Содержание

7 секретов успеха

Самый главный секрет

Поговорим о характере Секрет №1 Секрет №2 Секрет №3

Поговорим о действиях Секрет №4 Секрет №5 Секрет №6 Секрет №7



Библиография

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Андрес Панасюк - 7 секретов успеха - Введение

После прочтения "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови я убедился в том, что прагматизм подхода "как делать" в наших испаноязычных странах — это, в первую очередь, результат последних 50 лет литературы успеха в Соединенных Штатах3. Согласно Кови, за последние 200 лет американская литература на тему того, как достичь жизненного успеха (за эти годи страна сформировалась как одна из самых экономически могущественных стран в мире), указывает, прежде всего, на характер личности как на источник, из которого исходят необходимые для триумфа элементы. Мне бы хотелось назвать эту литературу "литературой характера" {"литература того, кем быть").

Первоосновой этой литературы стала глубокая религиозность колонизаторов новых земель, прибывших из Англии и других европейских стран. Достаточно посмотреть на памятники, оставленные в сердце Вашингтона, чтобы увидеть многочисленные упоминания Бога и прямые цитаты из Священного Писания. В конце 1800-х годов не было удивительным встретить в таких учебных заведениях, как Гарвард и Ейл (два университета с глубоко религиозными корнями), профессоров, которые преподавали управление и экономику с Библией в руках, приводя при этом цитаты священных текстов со ссылками на главы и стихи, записанные в конспектах лекций. Литература характера, согласно Кови, затрагивает, прежде всего, вопросы формирования нашей личности — такие темы, как целостность, кротость, верность, смелость, честь, терпеливость, усердный труд, умеренность и простота.