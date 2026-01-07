Настоящее пособие содержит материалы, относящиеся к теоретико-методологическим и практическим проблемам религиозно-духовной безопасности и духовного здоровья человека, семьи, общества. Поэтому в него помещены многообразные сведения научно-методического, рекомендательного и справочного характера. Однако оно имеет внутреннюю цельность, так как предназначено для круга людей, которые, различаясь по своему духовному уровню, духовному интересу и направлениям деятельности, тем не менее сходны своим чаянием позитивных идеалов: прежде всего истины, осмысленности жизни, любви, творчества, свободы и справедливости.

В жизни каждого человека возникают ситуации, когда он сталкивается с религиозно-духовными проблемами. Для их решения, как и в любых иных сферах деятельности, нужны определенные знания, умения и опыт, требуется помощь специалистов. Потому что религиозно-духовный мир весьма непрост, многообразен и разнополярен, а последствия неумения ориентироваться в нем могут обернуться бедой не только для отдельного человека, но и для государства в целом. И надобно уметь его видеть и понимать.

При анализе религиозно-духовного мира необходимо, прежде всего, разбираться с сутью важнейших составляющих множества вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения); понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); определение смысла и цели жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели.

Недостаток или ошибочность (а зачастую даже извращение) духовных знаний и опыта приводят к тому, что все духовные проявления и религиозные объединения становятся для наблюдателя как бы на одно лицо, лишь одевающееся в разные одежды, – он не различает их несовместимых разнонаправленных сущностей. Тогда у подобного человека возникают обманчивые мнения и ощущения, например, что истин много и что все они вместе составляют якобы некую общую реальность (так называемая конвергенция), в которую добро и зло, жизнь и смерть входят как бы равноправными составляющими. Человек забывает о необходимости противоборства духовным болезням и о своем духовно-нравственном здоровье. Он даже отстраняется от обдумывания жизненно важной проблемы добра и зла, так же, как, например, обычно люди избегают мыслей о своей неминуемой грядущей смерти. И тогда происходит ужасное дело – со злом соглашаются, и оно начинает восприниматься как неизбежная (а зачастую и выгодная) явь.

Андрей Хвыля-Олинтер - Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества

"Белый город", 2007

Андрей Хвыля-Олинтер - Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества - Содержание