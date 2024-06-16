Андрей Кесарийский - Толкование на Апокалипсис

«Апокалипсис» святого евангелиста Иоанна Богослова — последняя книга Священного Писания. Это конец Библии, который содержит в себе описание завершения исторического мира и судеб Церкви Христовой в пределах истории. Это книга о грядущем, о том, чему надлежит бытъ вскоре (1, 1). «Откровение» — книга о всей мировой истории как о величайшей трагедии, изложенная в символах и образах. Библия имеет свои исторические книги о судьбах избранного народа. Это и есть священная история, посвященная строительству спасения. Однако их содержание не включает в себя онтологической полноты истории и конца ее. «Откровение» — это пророчествование о конце.

Как слово Божие Апокалипсис дан не только для своего века, но для всех веков. Начиная с первохристианской Церкви и до наших дней история знала эпохи, когда человечество испытывало величайшие потрясения и бедствия. И именно в такие времена возрастает его апокалиптическая восприимчивость, оно напряженно всматривается в эту небесную книгу, это «мистическое зерцало судеб человеческих», пытаясь разгадать загадки собственных судеб. В драматические периоды, которыми так богат XX век, обостряется апокалиптическое чувство жизни и истории. Однако и теперь многое в символике Откровения остается нераскрытым и непонятным. Но ведь оно написано для всех времен истории, которая еще продолжается. «История же, как она изображается в Апокалипсисе, есть Богочеловеческое свершение, в котором соединяются судьбы человеческие с действиями и явлениями Христа в мире, и последние относятся не только к прошедшему и настоящему, но и к будущему, еще не наступившему, ибо кто же дерзнет сказать, что все дела Христовы в Его воцарении в мире уже совершились и закончились? История продолжается как продолжающееся и совершающееся воцарение Христа в мире».

Мера и образ восприятия Апокалипсиса определяется личным духовным состоянием к нему приступающего, личным его откровением, особой призванностью к нему. Пророческая книга требует и пророческого к себе отношения и восприятия. Поэтому из всех многочисленных толкований наибольшим авторитетом в Церкви пользуется труд святого Андрея, архиепископа Кесарийского, который ищет ключ к пониманию Апокалипсиса, прежде всего, в самом Священном Писании: в пророческих книгах Ветхого Завета, где рисуются некоторые образы грядущих судеб Ветхозаветной и Новозаветной Церкви, а также в Евангелии и Апостольских Посланиях. Кроме того, святой Андрей опирается на труды древних святых отцов. «Откровение» открывается в истории и будет еще открываться. «Основная же и единственная тема Апокалипсиса, как и его пророческая проповедь, чтобы мужественно и до конца претерпеть историю, ибо она есть воцарение Христа Царя, совершившееся на кресте и совершающееся в крестных путях мира. Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28,20). Аминь».

Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, архиепископа Кесарийского

Издание исправленное и дополненное

Москва, Правило веры, 2000

ISBN 5-7533-0081-2

Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, архиепископа Кесарийского - Оглавление

От издателей

Апокалипсис и его толкователи

Предисловие автора

Отдел I

Статья первая

Статья вторая Видение, в котором видел Одеянного в подир посреди семи златых светильников

Статья третья Открытое ангелу Ефесской церкви

Отдел II

Статья четвертая Открытое ангелу Смирнской церкви

Статья пятая Открытое ангелу Пергамской церкви

Статья шестая Открытое ангелу Фиатирской церкви

Отдел III

Статья седьмая Открытое ангелу Сардийской церкви

Статья восьмая Открытое ангелу Филаделфийской церкви

Статья девятая Открытое ангелу Лаодикийской церкви

Отдел IV

Статья десятая О виденных на небе дверях и 24 старцах, и о прочем

Статья одиннадцатая О запечатанной семью печатями книге, которую разрешить не может никто из созданных тварей

Статья двенадцатая О видении того, что посреди престола и четырех животных. О разрешении книги Агнцем, имеющим семь рогов

Отдел V

Статья тринадцатая Снятие первой печати, означающее апостольское учение

Статья четырнадцатая Снятие второй печати, означающее брань неверных против верующих

Статья пятнадцатая Снятие третьей печати, означающее отпадение от Христа не имеющих твердой веры в Него

Отдел VI

Статья шестнадцатая Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимые на нечестивых

Статья семнадцатая Снятие пятой печати, показывающее вопль святых душ ко Господу о кончине

Статья восемнадцатая Снятие шестой печати, означающее язвы, наводимые при кончине

Отдел ѴII

Статья девятнадцатая О ста сорока четырех тысячах людей, не претерпевших вреда от язвы четырех ангелов

Статья двадцатая О бесчисленном народе из языков, носящих светлые одежды

Статья двадцать первая Снятие седьмой печати, показывающее, что ангельские силы приносят Богу, как фимиам, молитвы святых

Отдел ѴIII

Статья двадцать вторая О семи ангелах и о том, что, когда вострубил из них первый, на землю пали град, огонь и кровь

Статья двадцать третья О втором ангеле и о погибели живущих в море

Статья двадцать четвертая О третьем ангеле и о горечи речных вод

Отдел IX

Статья двадцать пятая О четвертом ангеле и затмении светил

Статья двадцать шестая О пятом ангеле, мысленных акридах и о различном виде их

Статья двадцать седьмая О шестом ангеле и об ангелах, разрешенных при Евфрате

Отдел X

Статья двадцать восьмая Об облеченном в облако и радугу ангеле, предвозвещающем о кончине

Статья двадцать девятая О том, как евангелист получил от ангела книжку

Статья тридцатая Об Енохе и Илии

Отдел XI

Статья тридцать первая О воскресении умерщвленных антихристом двух пророков Божиих

Статья тридцать вторая О седьмой трубе и о святых, прославляющих Бога за будущий Суд

Статья тридцать третья О гонениях Церкви прежде и при антихристе

Отдел XII

Статья тридцать четвертая О брани ангелов и демонов и о ниспадении сатаны

Статья тридцать пятая О том, что змий не перестает гнать Церковь

Статья тридцать шестая О семиглавом и десятирогом звере

Отдел XIII

Статья тридцать седьмая О лжепророке

Статья тридцать восьмая О скверном имени антихриста

Статья тридцать девятая Об Агнце и ста сорока четырех тысячах, стоящих с Ним на Сионской горе

Отдел XIV

Статья сороковая Об ангеле, предсказывающем близость будущего суда

Статья сорок первая Об ангеле, возвещающем падение Вавилона

Статья сорок вторая Об ангеле ином, предупреждающем верных не принимать антихриста

Отдел XV

Статья сорок третья О том, что Сидящий на облаке пожнет серпом произрастания земли

Статья сорок четвертая Об ангеле, обрезывающем лозу горечи

Статья сорок пятая О семи ангелах, наводящих на людей язвы пред кончиною, и о стеклянном море, которое видел в Откровении

Отдел XVI

Статья сорок шестая О том, что по излиянии первого фиала на отступниках сделались гнойные раны

Статья сорок седьмая Об излиянии второго фиала на находящихся в море

Статья сорок восьмая О том, что от третьей язвы реки превращаются в кровь

Отдел ХѴII

Статья сорок девятая О том, что от четвертой язвы люди опаляются зноем

Статья пятидесятая О том, что пятою язвою омрачится звериное царство

Статья пятьдесят первая О том, что шестым фиалом открывается путь чрез Евфрат царям от восхода солнечного

Отдел XVIII

Статья пятьдесят вторая О том, что чрез седьмую язву будет на людей град и землетрясение

Статья пятьдесят третья Об одном из семи святых ангелов, показавшем блаженному Иоанну разрушение города блудницы, и о семи главах и десяти рогах

Статья пятьдесят четвертая О том, как истолковал ему ангел виденную тайну

Отдел XIX

Статья пятьдесят пятая Об ином ангеле, возвещающем о падении Вавилона, и о небесном голосе, повелевающем бежать из города и отложить приятное, что имели прежде

Статья пятьдесят шестая О песнопении святых и троякой «аллилуия», которую они поют при разорении Вавилона

Статья пятьдесят седьмая О таинственном браке и о вечери Агнца

Отдел XX

Статья пятьдесят восьмая О том, что евангелист видел Христа на белом коне вместе со святыми ангелами

Статья пятьдесят девятая Об антихристе и о вверженных вместе с ним в геенну

Статья шестидесятая О связании сатаны от распятия Христова до кончины, и о тысяче лет

Отдел XXI

Статья шестьдесят первая О престолах для сохранивших неизменным Христово исповедание

Статья шестьдесят вторая О первом воскресении и второй смерти

Статья шестьдесят третья О Гоге и Магоге

Отдел ХХII

Статья шестьдесят четвертая О Сидящем на престоле, всеобщем воскресении и Суде

Статья шестьдесят пятая О новом небе, новой земле и о вышнем Иерусалиме

Статья шестьдесят шестая О том, что сказал Сидящий на престоле

Отдел XXIII

Статья шестьдесят седьмая Об ангеле, показавшем город святых и измерившем стену его с вратами

Статья шестьдесят восьмая О чистой реке, казавшейся исходящей от престола

Статья шестьдесят девятая О том, что Христос есть Бог пророков и Владыка ангелов

Отдел XXIV