Андрей Кесарийский - Толкование на Апокалипсис
«Апокалипсис» святого евангелиста Иоанна Богослова — последняя книга Священного Писания. Это конец Библии, который содержит в себе описание завершения исторического мира и судеб Церкви Христовой в пределах истории. Это книга о грядущем, о том, чему надлежит бытъ вскоре (1, 1). «Откровение» — книга о всей мировой истории как о величайшей трагедии, изложенная в символах и образах. Библия имеет свои исторические книги о судьбах избранного народа. Это и есть священная история, посвященная строительству спасения. Однако их содержание не включает в себя онтологической полноты истории и конца ее. «Откровение» — это пророчествование о конце.
Как слово Божие Апокалипсис дан не только для своего века, но для всех веков. Начиная с первохристианской Церкви и до наших дней история знала эпохи, когда человечество испытывало величайшие потрясения и бедствия. И именно в такие времена возрастает его апокалиптическая восприимчивость, оно напряженно всматривается в эту небесную книгу, это «мистическое зерцало судеб человеческих», пытаясь разгадать загадки собственных судеб. В драматические периоды, которыми так богат XX век, обостряется апокалиптическое чувство жизни и истории. Однако и теперь многое в символике Откровения остается нераскрытым и непонятным. Но ведь оно написано для всех времен истории, которая еще продолжается. «История же, как она изображается в Апокалипсисе, есть Богочеловеческое свершение, в котором соединяются судьбы человеческие с действиями и явлениями Христа в мире, и последние относятся не только к прошедшему и настоящему, но и к будущему, еще не наступившему, ибо кто же дерзнет сказать, что все дела Христовы в Его воцарении в мире уже совершились и закончились? История продолжается как продолжающееся и совершающееся воцарение Христа в мире».
Мера и образ восприятия Апокалипсиса определяется личным духовным состоянием к нему приступающего, личным его откровением, особой призванностью к нему. Пророческая книга требует и пророческого к себе отношения и восприятия. Поэтому из всех многочисленных толкований наибольшим авторитетом в Церкви пользуется труд святого Андрея, архиепископа Кесарийского, который ищет ключ к пониманию Апокалипсиса, прежде всего, в самом Священном Писании: в пророческих книгах Ветхого Завета, где рисуются некоторые образы грядущих судеб Ветхозаветной и Новозаветной Церкви, а также в Евангелии и Апостольских Посланиях. Кроме того, святой Андрей опирается на труды древних святых отцов. «Откровение» открывается в истории и будет еще открываться. «Основная же и единственная тема Апокалипсиса, как и его пророческая проповедь, чтобы мужественно и до конца претерпеть историю, ибо она есть воцарение Христа Царя, совершившееся на кресте и совершающееся в крестных путях мира. Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28,20). Аминь».
Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, архиепископа Кесарийского
Издание исправленное и дополненное
Москва, Правило веры, 2000
ISBN 5-7533-0081-2
Толкование на Апокалипсис Святого Андрея, архиепископа Кесарийского - Оглавление
От издателей
Апокалипсис и его толкователи
Предисловие автора
Отдел I
- Статья первая
- Статья вторая Видение, в котором видел Одеянного в подир посреди семи златых светильников
- Статья третья Открытое ангелу Ефесской церкви
Отдел II
- Статья четвертая Открытое ангелу Смирнской церкви
- Статья пятая Открытое ангелу Пергамской церкви
- Статья шестая Открытое ангелу Фиатирской церкви
Отдел III
- Статья седьмая Открытое ангелу Сардийской церкви
- Статья восьмая Открытое ангелу Филаделфийской церкви
- Статья девятая Открытое ангелу Лаодикийской церкви
Отдел IV
- Статья десятая О виденных на небе дверях и 24 старцах, и о прочем
- Статья одиннадцатая О запечатанной семью печатями книге, которую разрешить не может никто из созданных тварей
- Статья двенадцатая О видении того, что посреди престола и четырех животных. О разрешении книги Агнцем, имеющим семь рогов
Отдел V
- Статья тринадцатая Снятие первой печати, означающее апостольское учение
- Статья четырнадцатая Снятие второй печати, означающее брань неверных против верующих
- Статья пятнадцатая Снятие третьей печати, означающее отпадение от Христа не имеющих твердой веры в Него
Отдел VI
- Статья шестнадцатая Снятие четвертой печати, показывающее язвы, наводимые на нечестивых
- Статья семнадцатая Снятие пятой печати, показывающее вопль святых душ ко Господу о кончине
- Статья восемнадцатая Снятие шестой печати, означающее язвы, наводимые при кончине
Отдел ѴII
- Статья девятнадцатая О ста сорока четырех тысячах людей, не претерпевших вреда от язвы четырех ангелов
- Статья двадцатая О бесчисленном народе из языков, носящих светлые одежды
- Статья двадцать первая Снятие седьмой печати, показывающее, что ангельские силы приносят Богу, как фимиам, молитвы святых
Отдел ѴIII
- Статья двадцать вторая О семи ангелах и о том, что, когда вострубил из них первый, на землю пали град, огонь и кровь
- Статья двадцать третья О втором ангеле и о погибели живущих в море
- Статья двадцать четвертая О третьем ангеле и о горечи речных вод
Отдел IX
- Статья двадцать пятая О четвертом ангеле и затмении светил
- Статья двадцать шестая О пятом ангеле, мысленных акридах и о различном виде их
- Статья двадцать седьмая О шестом ангеле и об ангелах, разрешенных при Евфрате
Отдел X
- Статья двадцать восьмая Об облеченном в облако и радугу ангеле, предвозвещающем о кончине
- Статья двадцать девятая О том, как евангелист получил от ангела книжку
- Статья тридцатая Об Енохе и Илии
Отдел XI
- Статья тридцать первая О воскресении умерщвленных антихристом двух пророков Божиих
- Статья тридцать вторая О седьмой трубе и о святых, прославляющих Бога за будущий Суд
- Статья тридцать третья О гонениях Церкви прежде и при антихристе
Отдел XII
- Статья тридцать четвертая О брани ангелов и демонов и о ниспадении сатаны
- Статья тридцать пятая О том, что змий не перестает гнать Церковь
- Статья тридцать шестая О семиглавом и десятирогом звере
Отдел XIII
- Статья тридцать седьмая О лжепророке
- Статья тридцать восьмая О скверном имени антихриста
- Статья тридцать девятая Об Агнце и ста сорока четырех тысячах, стоящих с Ним на Сионской горе
Отдел XIV
- Статья сороковая Об ангеле, предсказывающем близость будущего суда
- Статья сорок первая Об ангеле, возвещающем падение Вавилона
- Статья сорок вторая Об ангеле ином, предупреждающем верных не принимать антихриста
Отдел XV
- Статья сорок третья О том, что Сидящий на облаке пожнет серпом произрастания земли
- Статья сорок четвертая Об ангеле, обрезывающем лозу горечи
- Статья сорок пятая О семи ангелах, наводящих на людей язвы пред кончиною, и о стеклянном море, которое видел в Откровении
Отдел XVI
- Статья сорок шестая О том, что по излиянии первого фиала на отступниках сделались гнойные раны
- Статья сорок седьмая Об излиянии второго фиала на находящихся в море
- Статья сорок восьмая О том, что от третьей язвы реки превращаются в кровь
Отдел ХѴII
- Статья сорок девятая О том, что от четвертой язвы люди опаляются зноем
- Статья пятидесятая О том, что пятою язвою омрачится звериное царство
- Статья пятьдесят первая О том, что шестым фиалом открывается путь чрез Евфрат царям от восхода солнечного
Отдел XVIII
- Статья пятьдесят вторая О том, что чрез седьмую язву будет на людей град и землетрясение
- Статья пятьдесят третья Об одном из семи святых ангелов, показавшем блаженному Иоанну разрушение города блудницы, и о семи главах и десяти рогах
- Статья пятьдесят четвертая О том, как истолковал ему ангел виденную тайну
Отдел XIX
- Статья пятьдесят пятая Об ином ангеле, возвещающем о падении Вавилона, и о небесном голосе, повелевающем бежать из города и отложить приятное, что имели прежде
- Статья пятьдесят шестая О песнопении святых и троякой «аллилуия», которую они поют при разорении Вавилона
- Статья пятьдесят седьмая О таинственном браке и о вечери Агнца
Отдел XX
- Статья пятьдесят восьмая О том, что евангелист видел Христа на белом коне вместе со святыми ангелами
- Статья пятьдесят девятая Об антихристе и о вверженных вместе с ним в геенну
- Статья шестидесятая О связании сатаны от распятия Христова до кончины, и о тысяче лет
Отдел XXI
- Статья шестьдесят первая О престолах для сохранивших неизменным Христово исповедание
- Статья шестьдесят вторая О первом воскресении и второй смерти
- Статья шестьдесят третья О Гоге и Магоге
Отдел ХХII
- Статья шестьдесят четвертая О Сидящем на престоле, всеобщем воскресении и Суде
- Статья шестьдесят пятая О новом небе, новой земле и о вышнем Иерусалиме
- Статья шестьдесят шестая О том, что сказал Сидящий на престоле
Отдел XXIII
- Статья шестьдесят седьмая Об ангеле, показавшем город святых и измерившем стену его с вратами
- Статья шестьдесят восьмая О чистой реке, казавшейся исходящей от престола
- Статья шестьдесят девятая О том, что Христос есть Бог пророков и Владыка ангелов
Отдел XXIV
- Статья семидесятая О достоверности виденного ангелом
- Статья семьдесят первая О том, что Откровение повелено не запечетлевать, а проповедовать
- Статья семьдесят вторая О том, что Церковь и Дух, обитающий в ней, ожидают славного пришествия Христова, и о проклятии, которому подвергнутся повреждающие сию книгу
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