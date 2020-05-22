Cегодня мы поговорим о Христе, Которого вы так любите. О Том Самом смиренном, простодушном и презираемом Боге, Который прожил на земле тридцать три года и Которого за это время поняли совсем не многие.

Как и мы сегодня почти не понимаем Его. Потому что если бы люди научились правильно понимать Христа, по-настоящему прикасаясь к Нему, мир был бы совсем другим. Если бы мы с вами увидели Господа Таким, Какой Он есть, а не каким мы Его себе представляем по причине неверных и превратных толкований, вся наша жизнь была бы совсем другой. Мы постоянно произносим вслух Его Имя, но кто из нас по-настоящему воспринял Его Дух, Его образ мыслей и то, как Он передает Свое послание? Христос принес в этот мир Евангелие, благую весть, то есть радость. А какого Христа исповедаем мы? Радостного или подавляющего? В какого Бога верит каждый из нас? В Такого, Который делает жизнь прекраснее и легче, или в Такого, Который постоянно подавляет и угнетает?

Андрей Конанос - Христос посреди нас - О святости повседневной жизни

ООО ТД «Никея», «Православие и мир», 2018 г. - 320 с.

ISBN 978-5-91761-880-7

Андрей Конанос - Христос посреди нас - Содержание

Глава 1. Христос нашего сердца У каждого свой образ Благочестие, которое внутри Плохих людей нет Бог не только по праздникам Церковь — не казарма Люди на витрине

Глава 2. Почему я люблю бунтарей Сопротивление — полезно «Буду снисходительным» Ты выбрал семейный путь

Глава 3. Успокойся и помолчи О наркотике мыслей Что может дать тишина «Отвяжись» от ближнего, «привяжись» к Богу Христос на футбольном поле Бога нельзя купить Стать святым Опьянённые любовью

Глава 4. Православие — не религия Как мы впадаем в ересь Священники тоже едят Хоть на коленях, хоть нет Нужно ли копировать святых Святая Троица в моей жизни Если бы Господь разочаровал меня, я бы отрёкся Сквозь тесные врата

Глава 5. Очень важно спастись Чётки, наполненные смыслом Ходьба по канату Не допустить кораблекрушения Любит, не наказывает Как полюбить молитву Живи среди них, но смотри на Него Самая замечательная компания — внутри тебя Когда Господь исчезает Как найти золотую середину

Глава 6. Жизни без боли не бывает Правильные слова В страдании мы… нуждаемся Нам страшно… Такое необычное чудо Без веских причин «Кресту покланяемся…» Другого пути нет

Глава 7. От Рождества к Воскресению Первое место в сердце Превратившийся в ласточку Две пещеры Христа Поступки вместо слов История одного монаха Проснись, сердце!

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Андрей Конанос - Христос посреди нас - Христос нашего сердца

Вспомните мировую историю. Самые благие дела, самые жертвенные поступки, величайшие усилия, прекрасные произведения искусства — все это появлялось и делалось во имя Бога. Но в то же самое время во имя Бога люди совершали и ужасные дела, приводившие к трагедиям и катастрофам — как во всем мире, так и в отдельно взятых семьях. Множество людей получают неправильное воспитание — и тоже во имя Бога. Я, священник, именем Господа могу сделать тебе много добра — и твоя душа оживет, расцветет, ты начнешь улыбаться и станешь счастливым. Но точно так же я могу и злоупотребить своей властью — и начну возводить на тебя напраслину, эксплуатировать, ранить, постоянно вызывать в тебе чувство вины. И все это также именем Господа. Вот почему сегодня мы будем говорить именно о Том Христе, Который живет в сердце каждого из нас. О Том Боге, Который проникает в наш внутренний мир и меняет нашу жизнь, делая нас счастливыми.

Многие из нас ассоциируют Господа исключительно с возмездием. Например, попадает человек в автокатастрофу, а мы думаем: «Это его Бог наказал!» Заболел ребенок — «Господь меня наказывает». Одна женщина, когда у нее умер отец, по десять раз спрашивала меня: «Почему Бог допустил это? Почему Он не оставил папу с нами? Почему забрал его, хотя я так молилась, чтобы он жил?»

В нашем представлении Бог только и делает, что наказывает да мстит. Но ведь это всего лишь наше представление, плод нашего воображения, обремененного к тому же психологическими проблемами. Господь не наказывает и не мстит, Он — любовь. Каким бы ни был человек, как бы низко он ни пал, Бог не может причинить ему зла. Его «наказанием» будет еще большая любовь к этому человеку.

Как Господь любит наркомана — больше или меньше, чем нас с вами? Больше, потому что наркоман сильнее нуждается в Его любви. Не гневом, не наказанием помогает ему Бог, а любовью.

Мы все разные, каждый со своим характером и особенностями, хотя и пребываем в одной Церкви. Соответственно, и проблемы у всех разные. А Бог любит нас всех.