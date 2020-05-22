Конанос - Христос посреди нас
Cегодня мы поговорим о Христе, Которого вы так любите. О Том Самом смиренном, простодушном и презираемом Боге, Который прожил на земле тридцать три года и Которого за это время поняли совсем не многие.
Как и мы сегодня почти не понимаем Его. Потому что если бы люди научились правильно понимать Христа, по-настоящему прикасаясь к Нему, мир был бы совсем другим. Если бы мы с вами увидели Господа Таким, Какой Он есть, а не каким мы Его себе представляем по причине неверных и превратных толкований, вся наша жизнь была бы совсем другой. Мы постоянно произносим вслух Его Имя, но кто из нас по-настоящему воспринял Его Дух, Его образ мыслей и то, как Он передает Свое послание? Христос принес в этот мир Евангелие, благую весть, то есть радость. А какого Христа исповедаем мы? Радостного или подавляющего? В какого Бога верит каждый из нас? В Такого, Который делает жизнь прекраснее и легче, или в Такого, Который постоянно подавляет и угнетает?
Андрей Конанос - Христос посреди нас - О святости повседневной жизни
ООО ТД «Никея», «Православие и мир», 2018 г. - 320 с.
ISBN 978-5-91761-880-7
Андрей Конанос - Христос посреди нас - Содержание
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Глава 1. Христос нашего сердца
- У каждого свой образ
- Благочестие, которое внутри
- Плохих людей нет
- Бог не только по праздникам
- Церковь — не казарма
- Люди на витрине
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Глава 2. Почему я люблю бунтарей
- Сопротивление — полезно
- «Буду снисходительным»
- Ты выбрал семейный путь
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Глава 3. Успокойся и помолчи
- О наркотике мыслей
- Что может дать тишина
- «Отвяжись» от ближнего, «привяжись» к Богу
- Христос на футбольном поле
- Бога нельзя купить
- Стать святым
- Опьянённые любовью
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Глава 4. Православие — не религия
- Как мы впадаем в ересь
- Священники тоже едят
- Хоть на коленях, хоть нет
- Нужно ли копировать святых
- Святая Троица в моей жизни
- Если бы Господь разочаровал меня, я бы отрёкся
- Сквозь тесные врата
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Глава 5. Очень важно спастись
- Чётки, наполненные смыслом
- Ходьба по канату
- Не допустить кораблекрушения
- Любит, не наказывает
- Как полюбить молитву
- Живи среди них, но смотри на Него
- Самая замечательная компания — внутри тебя
- Когда Господь исчезает
- Как найти золотую середину
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Глава 6. Жизни без боли не бывает
- Правильные слова
- В страдании мы… нуждаемся
- Нам страшно…
- Такое необычное чудо
- Без веских причин
- «Кресту покланяемся…»
- Другого пути нет
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Глава 7. От Рождества к Воскресению
- Первое место в сердце
- Превратившийся в ласточку
- Две пещеры Христа
- Поступки вместо слов
- История одного монаха
- Проснись, сердце!
- Об авторе
- Об издательстве
Андрей Конанос - Христос посреди нас - Христос нашего сердца
Вспомните мировую историю. Самые благие дела, самые жертвенные поступки, величайшие усилия, прекрасные произведения искусства — все это появлялось и делалось во имя Бога. Но в то же самое время во имя Бога люди совершали и ужасные дела, приводившие к трагедиям и катастрофам — как во всем мире, так и в отдельно взятых семьях. Множество людей получают неправильное воспитание — и тоже во имя Бога. Я, священник, именем Господа могу сделать тебе много добра — и твоя душа оживет, расцветет, ты начнешь улыбаться и станешь счастливым. Но точно так же я могу и злоупотребить своей властью — и начну возводить на тебя напраслину, эксплуатировать, ранить, постоянно вызывать в тебе чувство вины. И все это также именем Господа. Вот почему сегодня мы будем говорить именно о Том Христе, Который живет в сердце каждого из нас. О Том Боге, Который проникает в наш внутренний мир и меняет нашу жизнь, делая нас счастливыми.
Многие из нас ассоциируют Господа исключительно с возмездием. Например, попадает человек в автокатастрофу, а мы думаем: «Это его Бог наказал!» Заболел ребенок — «Господь меня наказывает». Одна женщина, когда у нее умер отец, по десять раз спрашивала меня: «Почему Бог допустил это? Почему Он не оставил папу с нами? Почему забрал его, хотя я так молилась, чтобы он жил?»
В нашем представлении Бог только и делает, что наказывает да мстит. Но ведь это всего лишь наше представление, плод нашего воображения, обремененного к тому же психологическими проблемами. Господь не наказывает и не мстит, Он — любовь. Каким бы ни был человек, как бы низко он ни пал, Бог не может причинить ему зла. Его «наказанием» будет еще большая любовь к этому человеку.
Как Господь любит наркомана — больше или меньше, чем нас с вами? Больше, потому что наркоман сильнее нуждается в Его любви. Не гневом, не наказанием помогает ему Бог, а любовью.
Мы все разные, каждый со своим характером и особенностями, хотя и пребываем в одной Церкви. Соответственно, и проблемы у всех разные. А Бог любит нас всех.
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