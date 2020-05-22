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Конанос - Христос посреди нас

Конанос - Христос посреди нас
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience
Cегодня мы поговорим о Христе, Которого вы так любите. О Том Самом смиренном, простодушном и презираемом Боге, Который прожил на земле тридцать три года и Которого за это время поняли совсем не многие.
Как и мы сегодня почти не понимаем Его. Потому что если бы люди научились правильно понимать Христа, по-настоящему прикасаясь к Нему, мир был бы совсем другим. Если бы мы с вами увидели Господа Таким, Какой Он есть, а не каким мы Его себе представляем по причине неверных и превратных толкований, вся наша жизнь была бы совсем другой. Мы постоянно произносим вслух Его Имя, но кто из нас по-настоящему воспринял Его Дух, Его образ мыслей и то, как Он передает Свое послание? Христос принес в этот мир Евангелие, благую весть, то есть радость. А какого Христа исповедаем мы? Радостного или подавляющего? В какого Бога верит каждый из нас? В Такого, Который делает жизнь прекраснее и легче, или в Такого, Который постоянно подавляет и угнетает?

Андрей Конанос - Христос посреди нас - О святости повседневной жизни

ООО ТД «Никея», «Православие и мир», 2018 г. - 320 с.
ISBN 978-5-91761-880-7

Андрей Конанос - Христос посреди нас - Содержание

  • Глава 1. Христос нашего сердца
    • У каждого свой образ
    • Благочестие, которое внутри
    • Плохих людей нет
    • Бог не только по праздникам
    • Церковь — не казарма
    • Люди на витрине
  • Глава 2. Почему я люблю бунтарей
    • Сопротивление — полезно
    • «Буду снисходительным»
    • Ты выбрал семейный путь
  • Глава 3. Успокойся и помолчи
    • О наркотике мыслей
    • Что может дать тишина
    • «Отвяжись» от ближнего, «привяжись» к Богу
    • Христос на футбольном поле
    • Бога нельзя купить
    • Стать святым
    • Опьянённые любовью
  • Глава 4. Православие — не религия
    • Как мы впадаем в ересь
    • Священники тоже едят
    • Хоть на коленях, хоть нет
    • Нужно ли копировать святых
    • Святая Троица в моей жизни
    • Если бы Господь разочаровал меня, я бы отрёкся
    • Сквозь тесные врата
  • Глава 5. Очень важно спастись
    • Чётки, наполненные смыслом
    • Ходьба по канату
    • Не допустить кораблекрушения
    • Любит, не наказывает
    • Как полюбить молитву
    • Живи среди них, но смотри на Него
    • Самая замечательная компания — внутри тебя
    • Когда Господь исчезает
    • Как найти золотую середину
  • Глава 6. Жизни без боли не бывает
    • Правильные слова
    • В страдании мы… нуждаемся
    • Нам страшно…
    • Такое необычное чудо
    • Без веских причин
    • «Кресту покланяемся…»
    • Другого пути нет
  • Глава 7. От Рождества к Воскресению
    • Первое место в сердце
    • Превратившийся в ласточку
    • Две пещеры Христа
    • Поступки вместо слов
    • История одного монаха
    • Проснись, сердце!
  • Об авторе
  • Об издательстве

Андрей Конанос - Христос посреди нас - Христос нашего сердца

Вспомните мировую историю. Самые благие дела, самые жертвенные поступки, величайшие усилия, прекрасные произведения искусства — все это появлялось и делалось во имя Бога. Но в то же самое время во имя Бога люди совершали и ужасные дела, приводившие к трагедиям и катастрофам — как во всем мире, так и в отдельно взятых семьях. Множество людей получают неправильное воспитание — и тоже во имя Бога. Я, священник, именем Господа могу сделать тебе много добра — и твоя душа оживет, расцветет, ты начнешь улыбаться и станешь счастливым. Но точно так же я могу и злоупотребить своей властью — и начну возводить на тебя напраслину, эксплуатировать, ранить, постоянно вызывать в тебе чувство вины. И все это также именем Господа. Вот почему сегодня мы будем говорить именно о Том Христе, Который живет в сердце каждого из нас. О Том Боге, Который проникает в наш внутренний мир и меняет нашу жизнь, делая нас счастливыми.
Многие из нас ассоциируют Господа исключительно с возмездием. Например, попадает человек в автокатастрофу, а мы думаем: «Это его Бог наказал!» Заболел ребенок — «Господь меня наказывает». Одна женщина, когда у нее умер отец, по десять раз спрашивала меня: «Почему Бог допустил это? Почему Он не оставил папу с нами? Почему забрал его, хотя я так молилась, чтобы он жил?»
В нашем представлении Бог только и делает, что наказывает да мстит. Но ведь это всего лишь наше представление, плод нашего воображения, обремененного к тому же психологическими проблемами. Господь не наказывает и не мстит, Он — любовь. Каким бы ни был человек, как бы низко он ни пал, Бог не может причинить ему зла. Его «наказанием» будет еще большая любовь к этому человеку.
Как Господь любит наркомана — больше или меньше, чем нас с вами? Больше, потому что наркоман сильнее нуждается в Его любви. Не гневом, не наказанием помогает ему Бог, а любовью.
Мы все разные, каждый со своим характером и особенностями, хотя и пребываем в одной Церкви. Соответственно, и проблемы у всех разные. А Бог любит нас всех.
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Added 22.05.2020
Author brat Vital
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