Бог — Источник Жизни. Когда ты прикасаешься к Нему, ты берешь от Него силу. Когда ты счастлив, радостен, в хорошем настроении, полон жизни, это значит, что ты чувствуешь Бога и Его руку. И доказательство этому — то, что ты ликуешь, напеваешь или хотя бы насвистываешь. Ты счастлив, и тебе хочется петь, танцевать, прыгать. Что-то входит в сердце и заставляет трепетать от счастья, радости и воодушевления. Это означает, что Бог — в тебе.

Долгое время — дни, месяцы, годы — ты счастлив. И вдруг начинает что-то происходить: появляются плохие новости, рушатся какие-то отношения, ты узнаешь о том, что болен, — все это начинает уничтожать, раздавливать, ты впадаешь в уныние. Наши силы скудны, но мы можем призвать на помощь силу Божию, Его великую любовь, Его благодать и обетование. Он обещал нам, что будет с нами в каждый миг жизни и поможет, если мы попросим Его об этом. Но чтобы получить помощь, нужна крепкая вера, твердая уверенность в сердце и большая надежда на силу Христа.

«Веруешь ли ты?» — этот вопрос Христос часто задавал людям, которым была нужна Его помощь. Они болели, их мучили бесы и различные душевные недуги; они страдали от бедности, несправедливости, тяжких грехов, сердечного горя. Эти люди хотели исцелиться. Хотели освободиться от скорби, печали, одиночества и слез. И Господь спрашивал их: «Веруешь ли ты?»

Человек может не ходить в Церковь и не исповедоваться, но его первый диалог с Господом состоится через страдание. Боль — повод прийти к Богу.

Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Как полюбить Бога, полюбив себя

Издательство: Никея, 2019 г. 288 стр

ISBN: 978-5-91761-991-0

Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Содержание

Глава 1. Стань себе другом Тревога благая и чрезмерная Силой никого не изменить Выпусти свою боль! Проблема в том, что мы считаем себя идеальными Ободряй, а не обличай Создание Божественной атмосферы

Глава 2. Жизнь без страха Не добивайтесь желаемого до боли в животе Если будешь бояться, утонешь! На руках у Бога Почему мы (не) боимся Как научиться радоваться за всех Об избавлении от чувства вины Подвиг по принуждению Легко сказать человеку: «Твоё место в аду!»

Глава 3. Секрет смирения Твое «я» может тебя съесть Когда добрые дела безполезны Что вы ответите, если вас обижают? Исповедь — не психотерапия Не бойся ошибок Важно быть собой

Глава 4. Посели Бога в своём доме За счастье в семье нужно бороться Говори слова любви Отпустите меня и я вернусь к вам Детям важны не слова, а поступки Трудные дети Три шага к Богу вместе с ребёнком В раю будет много мороженого Климат любви

Глава 5. Когда Господь касается сердца Мученичество совести Духовные безумства Как закрыть форточку в сердце Что ты готов сделать из любви ко Христу?

Глава 6. Люби — и делай, что хочешь! Два основных правила Скажи, ты себя любишь? Стимул двигаться вперёд



Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Предисловие

Нет человека без скорбей, который прожил бы без боли. Поэтому не переживай за тех, кто пока не в Церкви. Не волнуйся: они придут. Нам о себе нужно безпокоиться. Действительно ли мы — церковные люди? «Ну, вы-то, конечно, церковный человек, — скажет мне кто-нибудь. — Вы же священник. Если вы не церковный, кто тогда?» Да, внешне я церковный человек, но внутри? Являемся ли мы с тобой в душе церковными людьми? Да, мы ходим в храм, скромно одеваемся, соблюдаем посты, читаем молитвы, знаем службу, кладем поклоны перед иконами и т. д. Хорошо, что мы делаем все это, но наша внутренняя жизнь также должна быть богоугодной.

Одна женщина сказала мне: «Отче, помолитесь, мои дети нецерковные. Сын женился и не ходит в храм!» — «Не волнуйся, — ответил я, придет и его час, только ты не знаешь когда. Он наступит тогда, когда этого захочет Бог, а не ты».

Кто-то желает святой жизни всем людям; а кто-то хочет, чтобы все попали в рай. И это совсем не плохо, это богоугодно. Но Господь говорит нам: «У Меня Свой ритм, Свое время, Свои способы, Свой план. И Я жду». Так и этой матери следует научиться ждать. Придет время, ее дитя обратится к Богу. «Правда? — спрашивает она. Как это случится?» Не волнуйся. Думаешь, жизнь не приготовила ему оплеуху? Но эта пощечина не будет наказанием. Это будет повод — какое-то событие, какое-то происшествие, разочарование… Думаешь, твой сын не разочаруется в людях? Придет время, и ему причинят боль, огорчение, страдание, он почувствует себя покинутым… Какой- нибудь человек совершенно неожиданно скажет ему что-то ужасное, а люди, которым он до этого помогал, начнут презирать его. И когда в этот момент ему понадобится помощь и поддержка, думаешь, он не найдет Бога? К кому еще он сможет обратиться со своей болью, своей тревогой, как не к Богу? Не ко мне, не к тебе. Мы — люди. Мы не спасаем других людей, мы сами нуждаемся в спасении от Господа.

Поэтому не волнуйся ни о ком, а молись обо всех и в своих молитвах доверяйся Божественному плану. Говори: «Господи, я вверяю все Твоей Божественной любви. Я скорблю об этом мире, о людях, о своем ребенке — сыне, дочери…» Ты же человек! Как можешь не скорбеть, если у кого-то что-то плохо?

Твой сын ударился в буддизм, увлекся восточными религиями. Или магией, или сатанизмом, или какой-то ересью. И мы переживаем. Мы не можем оставаться равнодушными, безчувственными. По словам апостола Павла, мы плачем и скорбим (см.: 2 Кор. 1:6–7), но не как те, у кого нет надежды. Мы проливаем слезы, испытываем боль, но со Христом, Который дает нам великую надежду. Мы говорим: «Господи, я верю, что Ты сделаешь все лучше всех! Ты — Бог».