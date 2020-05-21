Конанос - Счастье - в твоём сердце
Бог — Источник Жизни. Когда ты прикасаешься к Нему, ты берешь от Него силу. Когда ты счастлив, радостен, в хорошем настроении, полон жизни, это значит, что ты чувствуешь Бога и Его руку. И доказательство этому — то, что ты ликуешь, напеваешь или хотя бы насвистываешь. Ты счастлив, и тебе хочется петь, танцевать, прыгать. Что-то входит в сердце и заставляет трепетать от счастья, радости и воодушевления. Это означает, что Бог — в тебе.
Долгое время — дни, месяцы, годы — ты счастлив. И вдруг начинает что-то происходить: появляются плохие новости, рушатся какие-то отношения, ты узнаешь о том, что болен, — все это начинает уничтожать, раздавливать, ты впадаешь в уныние. Наши силы скудны, но мы можем призвать на помощь силу Божию, Его великую любовь, Его благодать и обетование. Он обещал нам, что будет с нами в каждый миг жизни и поможет, если мы попросим Его об этом. Но чтобы получить помощь, нужна крепкая вера, твердая уверенность в сердце и большая надежда на силу Христа.
«Веруешь ли ты?» — этот вопрос Христос часто задавал людям, которым была нужна Его помощь. Они болели, их мучили бесы и различные душевные недуги; они страдали от бедности, несправедливости, тяжких грехов, сердечного горя. Эти люди хотели исцелиться. Хотели освободиться от скорби, печали, одиночества и слез. И Господь спрашивал их: «Веруешь ли ты?»
Человек может не ходить в Церковь и не исповедоваться, но его первый диалог с Господом состоится через страдание. Боль — повод прийти к Богу.
Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Как полюбить Бога, полюбив себя
Издательство: Никея, 2019 г. 288 стр
ISBN: 978-5-91761-991-0
Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Содержание
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Глава 1. Стань себе другом
- Тревога благая и чрезмерная
- Силой никого не изменить
- Выпусти свою боль!
- Проблема в том, что мы считаем себя идеальными
- Ободряй, а не обличай
- Создание Божественной атмосферы
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Глава 2. Жизнь без страха
- Не добивайтесь желаемого до боли в животе
- Если будешь бояться, утонешь!
- На руках у Бога
- Почему мы (не) боимся
- Как научиться радоваться за всех
- Об избавлении от чувства вины
- Подвиг по принуждению
- Легко сказать человеку: «Твоё место в аду!»
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Глава 3. Секрет смирения
- Твое «я» может тебя съесть
- Когда добрые дела безполезны
- Что вы ответите, если вас обижают?
- Исповедь — не психотерапия
- Не бойся ошибок
- Важно быть собой
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Глава 4. Посели Бога в своём доме
- За счастье в семье нужно бороться
- Говори слова любви
- Отпустите меня и я вернусь к вам
- Детям важны не слова, а поступки
- Трудные дети
- Три шага к Богу вместе с ребёнком
- В раю будет много мороженого
- Климат любви
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Глава 5. Когда Господь касается сердца
- Мученичество совести
- Духовные безумства
- Как закрыть форточку в сердце
- Что ты готов сделать из любви ко Христу?
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Глава 6. Люби — и делай, что хочешь!
- Два основных правила
- Скажи, ты себя любишь?
- Стимул двигаться вперёд
Андрей Конанос - Счастье — в твоём сердце - Предисловие
Нет человека без скорбей, который прожил бы без боли. Поэтому не переживай за тех, кто пока не в Церкви. Не волнуйся: они придут. Нам о себе нужно безпокоиться. Действительно ли мы — церковные люди? «Ну, вы-то, конечно, церковный человек, — скажет мне кто-нибудь. — Вы же священник. Если вы не церковный, кто тогда?» Да, внешне я церковный человек, но внутри? Являемся ли мы с тобой в душе церковными людьми? Да, мы ходим в храм, скромно одеваемся, соблюдаем посты, читаем молитвы, знаем службу, кладем поклоны перед иконами и т. д. Хорошо, что мы делаем все это, но наша внутренняя жизнь также должна быть богоугодной.
Одна женщина сказала мне: «Отче, помолитесь, мои дети нецерковные. Сын женился и не ходит в храм!» — «Не волнуйся, — ответил я, придет и его час, только ты не знаешь когда. Он наступит тогда, когда этого захочет Бог, а не ты».
Кто-то желает святой жизни всем людям; а кто-то хочет, чтобы все попали в рай. И это совсем не плохо, это богоугодно. Но Господь говорит нам: «У Меня Свой ритм, Свое время, Свои способы, Свой план. И Я жду». Так и этой матери следует научиться ждать. Придет время, ее дитя обратится к Богу. «Правда? — спрашивает она. Как это случится?» Не волнуйся. Думаешь, жизнь не приготовила ему оплеуху? Но эта пощечина не будет наказанием. Это будет повод — какое-то событие, какое-то происшествие, разочарование… Думаешь, твой сын не разочаруется в людях? Придет время, и ему причинят боль, огорчение, страдание, он почувствует себя покинутым… Какой- нибудь человек совершенно неожиданно скажет ему что-то ужасное, а люди, которым он до этого помогал, начнут презирать его. И когда в этот момент ему понадобится помощь и поддержка, думаешь, он не найдет Бога? К кому еще он сможет обратиться со своей болью, своей тревогой, как не к Богу? Не ко мне, не к тебе. Мы — люди. Мы не спасаем других людей, мы сами нуждаемся в спасении от Господа.
Поэтому не волнуйся ни о ком, а молись обо всех и в своих молитвах доверяйся Божественному плану. Говори: «Господи, я вверяю все Твоей Божественной любви. Я скорблю об этом мире, о людях, о своем ребенке — сыне, дочери…» Ты же человек! Как можешь не скорбеть, если у кого-то что-то плохо?
Твой сын ударился в буддизм, увлекся восточными религиями. Или магией, или сатанизмом, или какой-то ересью. И мы переживаем. Мы не можем оставаться равнодушными, безчувственными. По словам апостола Павла, мы плачем и скорбим (см.: 2 Кор. 1:6–7), но не как те, у кого нет надежды. Мы проливаем слезы, испытываем боль, но со Христом, Который дает нам великую надежду. Мы говорим: «Господи, я верю, что Ты сделаешь все лучше всех! Ты — Бог».
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