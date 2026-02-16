Андрикевич - … Не умолкайте
Книга Д. М. Андрикевича «... Не умолкайте» — это призыв к активному и бескомпромиссному христианскому свидетельству в современном мире. Название, отсылающее к библейским пророческим текстам, задает тон всему изданию: автор обращается к верующим с увещеванием не поддаваться равнодушию и духовному сну. Основная мысль книги заключается в том, что молчание церкви в вопросах греха, спасения и Божьей правды является формой отступничества, и каждый христианин призван быть живым голосом Божьим в своем окружении.
Автор анализирует препятствия, которые заставляют верующих «умолкать»: страх перед общественным мнением, духовная апатия и давление секулярного мира. Андрикевич использует примеры из жизни библейских героев и истории церкви, чтобы показать, как Бог действовал через тех, кто имел смелость говорить истину вопреки обстоятельствам. Книга наполнена практическими наставлениями о том, как развивать в себе ревность по Богу и как сделать свое свидетельство действенным и искренним.
Текст написан в динамичном, побуждающем стиле, характерном для пробужденческого движения. Автор подчеркивает, что время коротко, и ответственность за донесение Евангелия лежит на каждом члене церкви. «... Не умолкайте» служит духовным будильником для тех, кто ищет вдохновения для личного благовестия и хочет заново пережить радость и силу исповедания своей веры перед людьми.
Киев: Библейская миссия, 2004. – 227 с.
Книга «...Не умолкайте» является сборником конспектов проповедей пламенного проповедника Евангелия брата Д.М.Андрикевича, нёсшего на Украине служение старшего пресвитера церквей ЕХБ по Хмельницкой области на протяжении нескольких десятилетий. Это результат многолетнего труда христианина, посвятившего свою жизнь Господу.
Д. М. Андрикевич - … Не умолкайте – Содержание
Предисловие
1. 7 чаш. - 2. Блаженны плачущие. - 3. Чем наш Спаситель воссиял? - 4. Я свет миру. - 5. Что вы думаете о Христе? - 6. Кто больше в царстве небесном? - 7. Посредник. - 8. Бог защита. - 9. 7 слов Христа на кресте. - 10. 7 блаженстве Откровении. - 7 раз о втором пришествии - 11.7 свидетелей. - 12. Орлы. - 13. Что нужно, чтобы быть рабом Господним? - 14. Трубный голос. - 15. 4 вида жатвы. - 16. У ног Иисуса. - 17. Взыскание Господа. - 18. Кто мой ближний? - 19. Божественный источник. - 20. Вера. - 21. Плод. - 22. Бог есть любовь. - 23. 7 видов царств. - 24. Возрастайте! - 25. Голос Духа Святого. - 26. Иные языки. - 27. Исполнение Духом Святым. - 28. Песнь ангелов. - 29. Святой Дух: печать и залог. - 30. Дух Святой и Его действие. - 31. Совесть в 7 видах. - 32. 7 периодов, 7 заветов. - 33. 7 повелений Божиих. - 34. 7 тайн. - 35. 7 страхов. - 36. Учение о делах. - 37. 7 основных знамений. - 38. Мудрость Божия. - 39. Что такое жизнь ваша? - 40. Покой. - 41. 7 исцелений в субботу. - 42. Дух Христов в 7 аспектах. - 43. Грешница у ног Христа. - 44. Божий отвес. - 45. Плод. - 46. 9 даров Духа Святого. - 47. 7 имен Иеговы. - 48. Открытая Божия тайна о воскресении. - 49. 7 имен Церкви Христовой. - 50. 7 видов радости. - 51. 7 крещений. - 52. 7 исцелений. - 53. Крещение Духом Святым. - 54. Расточители дела Божия. - 55. Чем Господь наполнил? - 56. Христос наш пример. - 57. Закон и суббота. - 58. 7 видов света. - 59. 3 значения Голгофского креста. - 60. 7 жатв - 61. 7 умыслов сатаны. - 62. 7 пожеланий Духа Святого. - 63. Дух Господа Бога. - 64. Где путь? - 65. Будьте особенно внимательны. - 66. Се стою и стучу. - 67. Число 7. - 68. Кровь Его на нас ... - 69. Носимый Господом народ. - 70. Плач. - 71. 7 видов благочестия. - 72. Учение об истине. - 73. Учение о страдании. - 74. Смотрите за собою. - 75. Об очищении. - 76. Учение о терпении. - 77. Учение об общении. - 78. 7 начал. - 79. Молодежь для Господа. - 80. Установленные Богом времена. - 81. Преображение. - 82. 3 луча в день Рождества. - 83. Что Господь показывает в высших пределах? - 84. Божественный корень - Христос. - 85. Молитва Ап. Павла в уединенной комнате. - 86. Молитвенное крещение Спасителя. - 87. 7 блаженств в откровении. - 88.7 гор. - а) Солнце правды. - 89. Сила в 7 аспектах. - 90. 7 помазаний Духа Святого. - 91. Не так Господи. - 92. Иоанн Креститель - 93. Патмос. - 94. 7 раз о пришествии. - 95. Рождество Христово. - 96. Новый год. - 97. 7 болезней - Сила Божия в 7 видах. - 98. 7 бедствий - 7 наказаний. - 99. 7 благословений - пища в Египте. - 100. У ног Христа. - 101. Что такое жизнь ваша? - 102. Сила любви. - 103. 7 вечерь. - 104. 7 народов Ханаана. - 105. Был ли Христос в аду? - 106. 7 видов слов. - 107. 0 грехе. - 108. Живая надежда. - 109. 7 видов слепцов. - 110. Как можро грешить словом? - 111. 0 семи путях. - 112. Вознесение Иисуса Христа. - ИЗ. Воды Мерры. - 114. Таланты. - 115. 7 Божьих преград на пути в ад. - 116. 7 видов исцелений. - 117. Что такое жизнь ваша? - 118. 7 чудес в смерти Христа. - 119. Установлены Богом пределы времени. - 120. Облако свидетелей. - 121. Библия. - 122. 3 Божьи свидетельства об Иисусе Христе. - 123. Плач пророка Иеремии о народе Божием. - 124. Крещение Духом Святым. - 125. Народ носимый Господом . - 126. Откровение Божией тайны воскресения. - 127. Что Христос открыл в притче о виноградной лозе? - 128. Не бойтесь! - 129. Евангельское учение о дереве жизни. - 130. Благодать. - 131. Любовь к братьям. - 132. Дверь. - 133. Заступничество пророка Одеда... - 134. Наше общение со Христом. - 135. Человек. - 136. Верою познаем: - 137. 7 труб. - 138. Материя - идея - Энергия. - 139. Милосердие. - 140. Пасха 7 раз. - 141. Юношам. - 142. Свидетельство о пришествии Христа. - 143. Что дает молитва? - 144. Любишь ли Меня? - 145. Благоухание. - 146. Научитесь от Меня. - 147. Дух Христов. - а) Открой уста... - 148. Помни, что ты человек. - 149. Призыв Господа. - 150. Грехи против Господа и Духа Святого. - 151. 7 видов совести. - 152. Христос в 3-х видах. - 153. Учение Христа. - 154. Взыщите Господа. - 155. И нарекут Ему Имя ... - 156. Будьте как дети. - 157. 7 знамений Голгофской жертвы Христа. - 158. Вспоминайте жену Лота. - 159. Кто они? - 160. 7 плачей.. - 161. 2 слова Бога - да будет... - 162. Закон. - 163. Жатвенное славословие. - 164. Пасхальные дары в золотое утро воскресенья. - 165. Познание Бога. - 166. 7 кратная слава Нового Завета. - 167. Выйди из земли твоей. - 168. Трагедия. - 169. 7 поручений Апостолам. - 170. Бури. - 171. Вы - соль земли. - 172. Вы - храм Бога живого. - 173. Значение Пятидесятницы в жизни учеников. - 174. 7 признаков пришествия Христа. - 175. Его слушайте. - 176. Блудный сын. - 177. Молитва. - 178. Как молится, чтобы услышал Бог. - 179. Молитва. - 180. 3 значения креста. - 181. Кто они? - 182. Жертва хвалы. - 183. 3 этапа жизни Павла. - 184. Молитва Христа. - 185. Рождение свыше. - 186. 2 закона - 187. Не оскорбляйте Духа Святого. - 188. Свет ваш. - 189. Плод. - 190. Служитель и служение. - 191. 7 Божьих повелений человеку. - 192. 7 лучей. - 193. Освящение Духом Святым. - 194. 7 явлений Христа. - 195. Кто поставил Меня делить? - 196. Сила. - 197. Он в доме. - 198. Радуга. - 199. Должно вам родиться свыше. - 200. Его совершенное учение.
