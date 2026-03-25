Эта книга — путеводитель по самому загадочному тексту Библии. Вероника Андросова предлагает читателю «курс молодого бойца» по расшифровке символов, чисел и видений апостола Иоанна. Автор отходит от популярного в массовой культуре «катастрофического» восприятия Апокалипсиса, возвращая книге её первоначальный смысл — послание надежды и утешения для тех, кто проходит через испытания.

Каждый из 12 уроков снабжен пояснениями исторического контекста, разбором библейских образов и практическими выводами. Это чтение превращает чтение Откровения из попытки угадать даты в глубокое исследование темы победы добра над злом. Идеально подходит как для групповых занятий, так и для самостоятельного изучения.

Вероника Александровна Андросова - Апокалипсис — книга надежды: курс 12 уроков

(Новый Завет)

М.: ДАРЪ, 2021.— 576 с.

ISBN 978-5-485-00664-8

Введение

Урок 1. Книга Откровения Иоанна Богослова/ Апокалипсис — первое знакомство

Урок 2. Апокалиптический жанр

Урок 3. Общие подходы к толкованию Апокалипсиса; знакомство с основными богословскими темами Апокалипсиса (Откр 1)

Урок 4. Послания семи церквям (Откр 2-3)

Урок 5. Первое небесное видение: престол Божий, Агнец, книга за семью печатями (Откр 4-5)

Урок 6. Снятие печатей с книги - первые шесть печатей (Откр 6)

Урок 7. Снятие седьмой печати; цикл семи труб, пророческое служение (Откр 7-11)

Урок 8. Нарастание конфликта сил добра и зла: дракон, зверь, лжепророк против Женщины - народа Божия (Откр 12-13)

Урок 9. Семь чаш гнева Божия, Армагеддон, блудный Вавилон (Откр 14-18)

Урок 10. Пришествие Иисуса Христа во славе и Его победа, тысячелетнее царствование святых, последний Суд и полное устранение зла (Откр 19-20)

Урок 11. Небесный Иерусалим — христианская надежда (Откр 21-22)

Урок 12. Завершение книги, эпилог (Откр 22)

Список литературы

Список основных понятий и имен