Этот опыт, несомненно, требует осмысления со стороны российской богословской науки. В современном российском обществе наблюдается стабильно высокий интерес к Откровению Иоанна Богослова. Однако этому интересу не соответствует малое количество доступной для отечественного читателя научно-богословской литературы по Апокалипсису. На протяжении XX в. было составлено несколько качественных русскоязычных исследований Апокалипсиса (труды В. В. Четыркина, прот. С. Булгакова, Н. Н. Глубоковского, ей. Кассиана (Безобразова) и некоторых других авторов), однако в силу исторических причин целостная научная традиция исследования Апокалипсиса в России не была сформирована.

Настоящая монография может рассматриваться как хотя бы частичное восполнение этого пробела. Исследование посвящено небесным книгам, которые являются только одним из элементов богатого образного ряда Апокалипсиса. Однако экзегетический разбор отдельных образов включает в себя анализ всех их взаимосвязей и общий анализ контекста, что позволяет получить представление о всем произведении в целом. В образах небесных книг проявляются характерные черты всего повествования Апокалипсиса, и прежде всего убежденность во всеобъемлющем исполнении обетований Ветхого Завета во Христе: будучи ветхозаветными по своему происхождению, образы Апокалипсиса выражают христианское откровение.

Вероника Александровна Андросова - Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 332 с.

ISBN 978-5-7429-0976-7

Вероника Андросова - Небесные книги в Апокалипсисе Иоанна Богослова - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I Образы небесных книг в предшествующих апокалипсису традициях

1. Образы небесных книг в древней ближневосточной традиции

2. Образы небесных книг в античной традиции

3. Образы небесных книг в Ветхом Завете (за исключением Книги пророка Даниила)

4. Образы небесных книг в межзаветной литературе и в Книге пророка Даниила

5. Образы небесных книг в Новом Завете (за исключением Апокалипсиса)

Глава II Образы небесных книг в апокалипсисе: их характеристика и контекстный анализ

1. Книги и письменность в Апокалипсисе

2. Книга жизни в Апокалипсисе

3. Книга людских деяний в Апокалипсисе

4. Книга с семью печатями (Откр 5: 1)

5. «Книжка», данна Тайнозрителю ангелом (Откр 10)

Глава III Взаимодействие образов небесных книг и их роль в структуре и драматургии апокалипсиса

1. Вводная часть

2. Возможные варианты соотношения запечатанной книги Откр 5: 1 и книжки Откр 10

3. Содержание запечатанной книги как видения Апокалипсиса

4. Соотношение образов книг в Апокалипсисе

Заключение

Приложение

Список использованной литературы

Источники

Исследования