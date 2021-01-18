Ангелы
Ангелы - это бесплотные духи, обладающие умом и свободной волей. Бог дал бытие ангелам по Своей любви и благости, чтобы они соучаствовали в Его блаженстве. Предстоя Богу и всегда созерцая Его неизреченную славу, ангелы непрестанно возносят Ему свои хвалебные песни. Также ангелы служат Богу в делам Его Божественного промышления относительно мира в целом и каждой человеческой личности в отдельности. Они наблюдают за государствами, хранят общества человеческие, области, города, монастыри, церкви и управляют различными частями земли. Ангелы (от греч. "вестник") приходят на помощь отдельным людям: возвещают волю Божию, просвещают ум, укрепляют и охраняют в жизни от бед.
Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. Это мнение наиболее широко распространено. В Книге Иова отмечается, что Бог основывал землю при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божи восклицали от радости (Иов 38:7). Под сынами Божиими подразумеваются ангелы. То есть, если основание земли относится к четвертому дню творения, значит, до четвертого дня творения Силы Небесные точно были сотворены. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира.
Эта позиция обосновывается и тем, что ангелы, как сотворенные создания, для своего существования нуждаются в месте, а место предполагает наличие пространства. Следовательно, прежде чем сотворен мир с пространством и временем, не могли появится и ангелы. Некоторые отцы Церкви в первых словах Книги Бытия: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1:1) - разумеют под небом не физическое небо, образованное впоследствии, а небо невидимое, ил жилище Горних Сил. Таким образом, вопросо времени сотворения ангелов относится к области богословских мнений. Однозначно можно утверждать только то, что ангелы не могли быть сотворены вместе с человеком или позже него.
Ангелы. Что нам известно об ангельском мире
Свято-Елисаветинский женский монастырь, 2019, 65 стр.
Серия: Знай и веруй
ISBN: 978-985-7200-43-6
Ангелы. Что нам известно об ангельском мире - Содержание
Кто такие ангелы
Свидетельства об ангелах в Священном Писании
Время сотворения ангелов
Число ангелов
Иерархия ангельского мира
Природа ангелов
О падших ангелах
Символика изображения ангелов
Архангелы
- Святой Архангел Михаил
- Святой Архангел Гавриил
- Святой Архангел Рафаил
- Святой Архангел Уриил
- Святой Архангел Селафиил
- Святой Архангел Иегудиил
- Святой Архангел Иеремиил
- Святой Архангел Варахиил
Ангел Хранитель
Молитвы Небесным Силам Безплотным
Литература
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