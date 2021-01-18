Ангелы - это бесплотные духи, обладающие умом и свободной волей. Бог дал бытие ангелам по Своей любви и благости, чтобы они соучаствовали в Его блаженстве. Предстоя Богу и всегда созерцая Его неизреченную славу, ангелы непрестанно возносят Ему свои хвалебные песни. Также ангелы служат Богу в делам Его Божественного промышления относительно мира в целом и каждой человеческой личности в отдельности. Они наблюдают за государствами, хранят общества человеческие, области, города, монастыри, церкви и управляют различными частями земли. Ангелы (от греч. "вестник") приходят на помощь отдельным людям: возвещают волю Божию, просвещают ум, укрепляют и охраняют в жизни от бед.

Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. Это мнение наиболее широко распространено. В Книге Иова отмечается, что Бог основывал землю при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божи восклицали от радости (Иов 38:7). Под сынами Божиими подразумеваются ангелы. То есть, если основание земли относится к четвертому дню творения, значит, до четвертого дня творения Силы Небесные точно были сотворены. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира.

Эта позиция обосновывается и тем, что ангелы, как сотворенные создания, для своего существования нуждаются в месте, а место предполагает наличие пространства. Следовательно, прежде чем сотворен мир с пространством и временем, не могли появится и ангелы. Некоторые отцы Церкви в первых словах Книги Бытия: В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1:1) - разумеют под небом не физическое небо, образованное впоследствии, а небо невидимое, ил жилище Горних Сил. Таким образом, вопросо времени сотворения ангелов относится к области богословских мнений. Однозначно можно утверждать только то, что ангелы не могли быть сотворены вместе с человеком или позже него.

Ангелы. Что нам известно об ангельском мире

Свято-Елисаветинский женский монастырь, 2019, 65 стр.

Серия: Знай и веруй

ISBN: 978-985-7200-43-6

Ангелы. Что нам известно об ангельском мире - Содержание

Кто такие ангелы

Свидетельства об ангелах в Священном Писании

Время сотворения ангелов

Число ангелов

Иерархия ангельского мира

Природа ангелов

О падших ангелах

Символика изображения ангелов

Архангелы

Святой Архангел Михаил

Святой Архангел Гавриил

Святой Архангел Рафаил

Святой Архангел Уриил

Святой Архангел Селафиил

Святой Архангел Иегудиил

Святой Архангел Иеремиил

Святой Архангел Варахиил

Ангел Хранитель

Молитвы Небесным Силам Безплотным

Литература