Как приятно бродить по пустынному берегу! Тихо бормочет волна, тонко поет ветер в камышах. Подойдешь к самой кромке зеркальной глади - и обомлеешь, захлебнувшись бескрайним простором лазурного неба, опрокинутого в толщу вод.

Какой ты маленький, человек, а душой можешь взлететь в бездонность, особенно, стоя здесь, между небом и землей, между небом и водой, где стерты все границы, и то ли небо отражается в тебе, то ли ты - в нем! В такие минуты остро ощущаешь свою величину, когда в сердце смешиваются два чувства: собственной незначительности и в то же время значимости, ведь ты на этом берегу- единственный зритель, а для тебя одного Творец разворачивает столь грандиозный спектакль! Будучи поглощен великолепием природы и божественностью творчества, задаешь себе вопросы: кто я? для чего живу? где мое место в этом сложном сценарии?

Анна Кушнарева - Сезоны веры

Киев, 2017. - 184 с.

(Серия: «Национальные евангельские авторы»)

ISBN 978-617-7374-24-3

Анна Кушнарева - Сезоны веры

Сезоны веры

Диалог в начале июня

Будешь ты в благословение

Богословие снега

Праздничное конфетти

Праздник для всех

Рождество

Мысли о Богоявлении

Сретение

Благовещение

Пасхальная неделя

Пасхальная открытка

Заметки на полях

Исторический снимок

Царствие Твое и духовность моя

Израильский блокнот

Разделяющая истина

Все начинается с души

Выйти в Свет

Свет и тьма

Два вызова

Одинокий страдалец

Благословение и проклятие памяти

Сокровище в глиняном сосуде

Деструктивность иллюзий

Путь насильника

Источник сил

О сущности Божьей милости

Небо

Эстер

Будничность чуда

Больничный свет

Три истины о жизни. Послесловие

Анна Кушнарева - Сезоны веры - Введение

Задумавшись над этим еще в ранней юности, я записала: «Жизнь, я уверена, это не череда случайностей, но цепочка событий, которые по прошествии времени формируют у нас какое-то особое ощущение мира. Тот, кто хоть однажды был у моря, уже никогда не останется равнодушным к этой стихии: можно возненавидеть ревущий шторм, можно навсегда полюбить нежный шелест волн, но нельзя не испытать совсем никаких чувств.

Если потеряешь близкого, будешь ценить жизнь. Не просто жизнь свою или жизнь другого, но жизнь саму по себе. А что такое жизнь? И конечная ли остановка - смерть? В шуме сосен не слышно хода времени, его поступи. Качается небо, блестит смоляная кора. И так проходят годы и столетия. И что наша жизнь? Что значит один человек в великом ходе истории, и состоится ли история без отдельной личности?»