Тристан Аннаньель - Христианство - догмы и ереси

Аннаньель - Христианство - догмы и ереси
Нет никакого сомнения в том, что христианство является общим основанием огромной цивилизации, распространенной практически на всех континентах Земного шара. Различные аспекты жизни этой цивилизации — политические, социальные, экономические, культурные — развивались под влиянием христианства и так или иначе отражают его идеи и принципы. Не удивительно, что исследования христианства открывают пути к пониманию истории многих народов, жизнь которых складывалась на основе веры в Иисуса Христа и учения церкви.
Интерес автора энциклопедии к изучению природы христианства не является уникальным. В Европе попытки разгадать тайну этой мировой религии предпринимались учеными, начиная с эпохи Нового времени. Однако, противоречивость большинства этих попыток заключалась в том, что исследователи, стремясь охватить христианство извне, локализовать его в целом в некоторых рамках, на самом деле невольно расширяли границы этой религиозной традиции. Христианство не поддавалось локализации, поскольку сами исследователи, хотели они того или нет, находились в зависимости от христианской теологической перспективы. Стремления вырваться из этой зависимости, встать над христианством никогда еще не были удачными. В этом плане неявно выраженная в структуре энциклопедии "каголикоцентричная" позиция автора выглядит совершенно естественно, несмотря на ее антицер-ковный пафос. Ведь даже развернутая в XIX—XX веках беспощадная критика христианской церкви способствовала не столько дискредитации соответствующих конфессиональных институтов, сколько укреплению универсальности и надмирности христианства через освобождение его от церковной зависимости. Эта, характерная для религиозных систем, тенденция возрастающей девальвации конфессиональных ценностей стала главным содержанием процесса секуляризации.
XX век с его обожествлением культуры привнес новое качество в процесс секуляризации. Производсгво, быт, семья, мораль, духовность, наконец, сами конфессии — все стало культурой. Мыслить научно, художественно или конфессионально значит мыслить прежде всего культурно. Церковные явления оказались не просто среди культурных, но среди национально-культурных. Наиболее важным для религии следствием тотального "окультуривания" духовных явлений стало лишение конфессиональных форм их трансцендентности. Конфессиональные ценности, в отличие от религиозных, стали восприниматься как преходящие историко-культурные ценности. Культура придала стиль секуляризации XX века.
Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси
(КОМПАКТЭНЦИКЛОПЕДИЯ)
Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. - 354 с.
ISBN 2-04-018442-2
ISBN 5-7331-0113-Х
Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси - Содержание
В. В. Аржанухин - Предисловие к русскому изданию
Тристан Аннаньель - Предисловие
Карты
- Агиография
- Ад
- Адам
- Аджорнаменто
- Аллегория
- Анафема
- Ангелы
- Антиномизм
- Антихрист
- Апокалипсисы
- Апологеты
- Апостолы
- Аскеза
- Бедность
- Безбрачие духовенства
- Библия
- Благодать
- Бог
- Богохульство
- Божественное право
- Бытие
- Вездесущность
- Вера
- Видение
- Византийская церковь
- Власть
- Воздержание
- Воплощение
- Воскресение
- Гражданский статус духовенства
- Грегорианское пение
- Грех
- Грехопадение
- Дар Константина
- Дева (Святая Дева, Дева Мария, Богоматерь, Мадонна)
- Десятина
- Добродетель
- Духовенство
- Духовность
- Душа
- Дьявол
- Ева
- Евангелия апокрифические
- Евангелия канонические
- Ереси
- Жертва (Жертвоприношение)
- Индекс запрещенных книг
- Индульгенция
- Иконоборчество
- Инквизиция
- Интердикт
- Искушение
- Исповедь
- Календарь
- Катехизис
- Католицизм
- Квиетизм
- Крест
- Крещение
- Месса
- Мессии
- Милленаризм
- Миссионерство
- Мистерия (Таинство)
- Модернизм
- Монашество
- Мученики
- Непорочное зачатие
- Нонконформизм
- Озарения
- Орден религиозный
- Откровение
- Отпущение грехов
- Паломничество
- Папство
- Пиетизм
- Пожертвование
- Предопределение
- Приход
- Причастие
- Пророки
- Протестантизм
- Рай
- Религиозная ортодоксальность
- Рождество
- Святость
- Священное (Сакральное)
- Собор
- Совершенство
- Сотворение мира
- Спасение
- Страсти, страдание
- Таинсгво
- Теология (Богословие)
- Троица
- Фундаментализм
- Христианская любовь
- Христианский брак
- Христос исторический
- Христос мифологический
- Церковное пение
- Церковь
- Чистилище
- Экзегетика
- Экуменизм
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Предметный указатель
No comments yet. Be the first!