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Аннаньель - Христианство - догмы и ереси

Тристан Аннаньель - Христианство - догмы и ереси
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, Reference
Нет никакого сомнения в том, что христианство является общим основанием огромной цивилизации, распространенной практически на всех континентах Земного шара. Различные аспекты жизни этой цивилизации — политические, социальные, экономические, культурные — развивались под влиянием христианства и так или иначе отражают его идеи и принципы. Не удивительно, что исследования христианства открывают пути к пониманию истории многих народов, жизнь которых складывалась на основе веры в Иисуса Христа и учения церкви.
Интерес автора энциклопедии к изучению природы христианства не является уникальным. В Европе попытки разгадать тайну этой мировой религии предпринимались учеными, начиная с эпохи Нового времени. Однако, противоречивость большинства этих попыток заключалась в том, что исследователи, стремясь охватить христианство извне, локализовать его в целом в некоторых рамках, на самом деле невольно расширяли границы этой религиозной традиции. Христианство не поддавалось локализации, поскольку сами исследователи, хотели они того или нет, находились в зависимости от христианской теологической перспективы. Стремления вырваться из этой зависимости, встать над христианством никогда еще не были удачными. В этом плане неявно выраженная в структуре энциклопедии "каголикоцентричная" позиция автора выглядит совершенно естественно, несмотря на ее антицер-ковный пафос. Ведь даже развернутая в XIX—XX веках беспощадная критика христианской церкви способствовала не столько дискредитации соответствующих конфессиональных институтов, сколько укреплению универсальности и надмирности христианства через освобождение его от церковной зависимости. Эта, характерная для религиозных систем, тенденция возрастающей девальвации конфессиональных ценностей стала главным содержанием процесса секуляризации.
XX век с его обожествлением культуры привнес новое качество в процесс секуляризации. Производсгво, быт, семья, мораль, духовность, наконец, сами конфессии — все стало культурой. Мыслить научно, художественно или конфессионально значит мыслить прежде всего культурно. Церковные явления оказались не просто среди культурных, но среди национально-культурных. Наиболее важным для религии следствием тотального "окультуривания" духовных явлений стало лишение конфессиональных форм их трансцендентности. Конфессиональные ценности, в отличие от религиозных, стали восприниматься как преходящие историко-культурные ценности. Культура придала стиль секуляризации XX века.

Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси

(КОМПАКТЭНЦИКЛОПЕДИЯ)
Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. - 354 с.
ISBN 2-04-018442-2
ISBN 5-7331-0113-Х

Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси - Содержание

В. В. Аржанухин - Предисловие к русскому изданию
Тристан Аннаньель - Предисловие
Карты
  • Агиография
  • Ад
  • Адам
  • Аджорнаменто
  • Аллегория
  • Анафема
  • Ангелы
  • Антиномизм
  • Антихрист
  • Апокалипсисы
  • Апологеты
  • Апостолы
  • Аскеза
  • Бедность
  • Безбрачие духовенства
  • Библия
  • Благодать
  • Бог
  • Богохульство
  • Божественное право
  • Бытие
  • Вездесущность
  • Вера
  • Видение
  • Византийская церковь
  • Власть
  • Воздержание
  • Воплощение
  • Воскресение
  • Гражданский статус духовенства
  • Грегорианское пение
  • Грех
  • Грехопадение
  • Дар Константина
  • Дева (Святая Дева, Дева Мария, Богоматерь, Мадонна)
  • Десятина
  • Добродетель
  • Духовенство
  • Духовность
  • Душа
  • Дьявол
  • Ева
  • Евангелия апокрифические
  • Евангелия канонические
  • Ереси
  • Жертва (Жертвоприношение)
  • Индекс запрещенных книг
  • Индульгенция
  • Иконоборчество
  • Инквизиция
  • Интердикт
  • Искушение
  • Исповедь
  • Календарь
  • Катехизис
  • Католицизм
  • Квиетизм
  • Крест
  • Крещение
  • Месса
  • Мессии
  • Милленаризм
  • Миссионерство
  • Мистерия (Таинство)
  • Модернизм
  • Монашество
  • Мученики
  • Непорочное зачатие
  • Нонконформизм
  • Озарения
  • Орден религиозный
  • Откровение
  • Отпущение грехов
  • Паломничество
  • Папство
  • Пиетизм
  • Пожертвование
  • Предопределение
  • Приход
  • Причастие
  • Пророки
  • Протестантизм
  • Рай
  • Религиозная ортодоксальность
  • Рождество
  • Святость
  • Священное (Сакральное)
  • Собор
  • Совершенство
  • Сотворение мира
  • Спасение
  • Страсти, страдание
  • Таинсгво
  • Теология (Богословие)
  • Троица
  • Фундаментализм
  • Христианская любовь
  • Христианский брак
  • Христос исторический
  • Христос мифологический
  • Церковное пение
  • Церковь
  • Чистилище
  • Экзегетика
  • Экуменизм
Глоссарий
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Views 541
Rating 4.5 / 5
Added 24.07.2021
Author brat christifid
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4.5/5 (1)

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