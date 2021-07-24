Тристан Аннаньель - Христианство - догмы и ереси

Нет никакого сомнения в том, что христианство является общим основанием огромной цивилизации, распространенной практически на всех континентах Земного шара. Различные аспекты жизни этой цивилизации — политические, социальные, экономические, культурные — развивались под влиянием христианства и так или иначе отражают его идеи и принципы. Не удивительно, что исследования христианства открывают пути к пониманию истории многих народов, жизнь которых складывалась на основе веры в Иисуса Христа и учения церкви.

Интерес автора энциклопедии к изучению природы христианства не является уникальным. В Европе попытки разгадать тайну этой мировой религии предпринимались учеными, начиная с эпохи Нового времени. Однако, противоречивость большинства этих попыток заключалась в том, что исследователи, стремясь охватить христианство извне, локализовать его в целом в некоторых рамках, на самом деле невольно расширяли границы этой религиозной традиции. Христианство не поддавалось локализации, поскольку сами исследователи, хотели они того или нет, находились в зависимости от христианской теологической перспективы. Стремления вырваться из этой зависимости, встать над христианством никогда еще не были удачными. В этом плане неявно выраженная в структуре энциклопедии "каголикоцентричная" позиция автора выглядит совершенно естественно, несмотря на ее антицер-ковный пафос. Ведь даже развернутая в XIX—XX веках беспощадная критика христианской церкви способствовала не столько дискредитации соответствующих конфессиональных институтов, сколько укреплению универсальности и надмирности христианства через освобождение его от церковной зависимости. Эта, характерная для религиозных систем, тенденция возрастающей девальвации конфессиональных ценностей стала главным содержанием процесса секуляризации.

XX век с его обожествлением культуры привнес новое качество в процесс секуляризации. Производсгво, быт, семья, мораль, духовность, наконец, сами конфессии — все стало культурой. Мыслить научно, художественно или конфессионально значит мыслить прежде всего культурно. Церковные явления оказались не просто среди культурных, но среди национально-культурных. Наиболее важным для религии следствием тотального "окультуривания" духовных явлений стало лишение конфессиональных форм их трансцендентности. Конфессиональные ценности, в отличие от религиозных, стали восприниматься как преходящие историко-культурные ценности. Культура придала стиль секуляризации XX века.

Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси

(КОМПАКТЭНЦИКЛОПЕДИЯ)

Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. - 354 с.

ISBN 2-04-018442-2

ISBN 5-7331-0113-Х

Тристан Аннаньель - Христианство: догмы и ереси - Содержание

В. В. Аржанухин - Предисловие к русскому изданию

Тристан Аннаньель - Предисловие

Карты

Агиография

Ад

Адам

Аджорнаменто

Аллегория

Анафема

Ангелы

Антиномизм

Антихрист

Апокалипсисы

Апологеты

Апостолы

Аскеза

Бедность

Безбрачие духовенства

Библия

Благодать

Бог

Богохульство

Божественное право

Бытие

Вездесущность

Вера

Видение

Византийская церковь

Власть

Воздержание

Воплощение

Воскресение

Гражданский статус духовенства

Грегорианское пение

Грех

Грехопадение

Дар Константина

Дева (Святая Дева, Дева Мария, Богоматерь, Мадонна)

Десятина

Добродетель

Духовенство

Духовность

Душа

Дьявол

Ева

Евангелия апокрифические

Евангелия канонические

Ереси

Жертва (Жертвоприношение)

Индекс запрещенных книг

Индульгенция

Иконоборчество

Инквизиция

Интердикт

Искушение

Исповедь

Календарь

Катехизис

Католицизм

Квиетизм

Крест

Крещение

Месса

Мессии

Милленаризм

Миссионерство

Мистерия (Таинство)

Модернизм

Монашество

Мученики

Непорочное зачатие

Нонконформизм

Озарения

Орден религиозный

Откровение

Отпущение грехов

Паломничество

Папство

Пиетизм

Пожертвование

Предопределение

Приход

Причастие

Пророки

Протестантизм

Рай

Религиозная ортодоксальность

Рождество

Святость

Священное (Сакральное)

Собор

Совершенство

Сотворение мира

Спасение

Страсти, страдание

Таинсгво

Теология (Богословие)

Троица

Фундаментализм

Христианская любовь

Христианский брак

Христос исторический

Христос мифологический

Церковное пение

Церковь

Чистилище

Экзегетика

Экуменизм

Глоссарий

Алфавитный указатель имен

Предметный указатель