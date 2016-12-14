Ансельм Кентерберийский - Сочинения - О ГРАМОТНОМ

Каким образом «грамотный» есть субстанция и качество I Ученик. Прошу тебя разъяснить мне как следует о «грамотном»: субстанция это или качество, чтобы, зная это, я мог узнать и то, как следует трактовать (sentire) другие такие же отыменные (выражения). Учитель. Скажи сначала, из-за чего ты сомневаешься. Ученик. Из-за того, что кажется, будто необходимыми доводами (necessariis rationibus) можно доказать, что он есть и не есть, и то и другое. Учитель. Докажи же. Ученик. Ты тогда не торопись сразу возражать на то, что я буду говорить, но терпи, пока я доведу речь мою до конца, и уж после того одобряй или поправляй. Учитель. Как тебе угодно. Ученик. Чтобы доказать, что «грамотный» есть субстанция, достаточно того, что всякий «грамотный» есть человек, а всякий человек есть субстанция. Ибо все у грамотного, что делает его субстанцией, есть у него, лишь поскольку он человек: все, что следует из «человека», следует из «грамотного». Однако философы, занимавшиеся этим, ясно говорят, что грамотный есть качество. А пренебрегать их авторитетом в этих вещах было бы нечестием. Опять-таки, поскольку грамотный с необходимостью есть либо субстанция, либо качество, т. е. если одно, то никак не другое, а если не одно, то обязательно другое, то все, что полагает одну часть (дизъюнкции), уничтожает другую и все, что ослабляет одну, утверждает другую6. Если же одно из этих истинно, а другое ложно, прошу тебя, разоблачив ложь, открыть мне истину.

II

Учитель. Доводы, которые ты привел в пользу обеих сторон, являются необходимыми, за исключением того, что ты говоришь, будто если есть одно, другого не может быть. Потому ты должен требовать от меня не показать ложность одной или другой стороны — этого никто не может,— а открыть, каким образом они друг другу не противоречат, если я смогу. Но сначала я хотел бы услышать от тебя самого, что, как ты думаешь, можно возразить на эти твои доказательства.

Ученик. Ты требуешь от меня того, что я очень рассчитывал получить от тебя; но раз ты сам утверждаешь, что эти доказательства безупречны, то мое, сомневающегося, дело — объявить, что меня беспокоит, а твое —

показать мне прочность и ладность обеих частей.

Учитель. Тогда ты говори, что ты думаешь, а я попытаюсь исполнить то, чего ты требуешь.

Ученик. Итак, посылка (propositio), утверждающая, что грамотный — человек, я думаю, опровергается так: никакого грамотного нельзя помыслить без грамотности, а всякого человека можно помыслить без грамотности. И еще: всякий грамотный может присоединять «более» или «менее» и никакой человек не может присоединять «более» или «менее»8. Из обеих пар посылок выводится одно и то же заключение, а именно: никакой грамотный не человек.