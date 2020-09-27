Античная философия была исторически первой формой теоретического знания, создав основу для развития последующей западноевропейской рационалистической традиции. История античной философии охватывает период с 6 в. до н. э. по 6 в. н. э.; география ее распространения совпадала с ареалом существования государств средиземноморского бассейна: Древней Греции времен полисной демократии, империи Александра Македонского, эллинистических монархий, возникших после ее распада, Римской республики и Римской империи. Первым и основным языком античной философии был древнегреческий; начиная с сер. 2 в. до н. э. формируется философская традиция на латинском языке, зависимая от греческой школьной философии. Для периода 2–6 вв. н. э. характерно сосуществование традиционной античной философии и христианского богословия (см. ст. «Античная философия и патристика»). Условно принятая дата начала античной философии – 585 до н. э., когда ученый и математик Фалес из Милета предсказал солнечное затмение, заключительная дата – 529 н. э., когда эдиктом императора Юстиниана была закрыта Платоновская Академия в Афинах. Условность этих дат заключается, с одной стороны, в том, что Фалес оказывается «родоначальником философии» (см. Аристотель. «Метафизика», кн. 1-я, 983b20) задолго до появления и терминологического оформления самого слова «философия», с другой – в том, что история античной философии считается завершенной, хотя видные философы-неоплатоники Афинской школы (Дамаский, Симпликий, Олимпиодор) продолжают создавать значительные философские труды, а преподавание философии в Александрийской школе в 529 не прерывается. Тем не менее эти даты позволяют ограничить определенными рамками обзорное изложение разнообразных учений, объединяемых в понятии «античная философия». Античная философия - Энциклопедический словарь ISBN 5-89826-309-0 Москва, Прогресс-Традиция, 2008. – с. 896

Античная философия - Энциклопедический словарь - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ. ВВЕДЕНИЕ

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПАТРИСТИКА

А – Я

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

КАРТЫ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

АВТОРЫ

Античная философия - Энциклопедический словарь - Предисловие

Энциклопедический словарь «Античная философия» посвящен классической философской традиции Древней Греции и Рима. Главный замысел словаря – отразить в компактной форме все аспекты исторического бытия античной философии с 6 в. до н. э. по 6 в. н. э. и познакомить с последними достижениями отечественного и зарубежного историко-философского антиковедения. В словаре на профессиональном уровне и вместе с тем доступно изложена проблематика античной философской мысли в современной научной интерпретации, намечены ориентиры для новых исследований и плодотворной полемики.

Словарь «Античная философия» – первое справочное издание подобной тематики на русском языке. Следует отметить, что в недавние годы появились новые иностранные специализированные словари по античной философии, предназначенные для читателей разного уровня подготовки: Dictionnaire des Philosophes Antiques. Publié sous la direction de Richard Goulet. T. I–IV; Supplement. Paris, 1989–2005 (издание продолжается; предназначено в первую очередь специалистам); Encyclopedia of Classical Philosophy. Edited by Donald J. Zeyl, Associate Editors Daniel T. Devereux and Philip T. Mitsis. Westport, 1997; Wörterbuch der antiken Philosophie. Herausgegeben von Christoph Horn und Christof Rapp. München, 2002 (предназначены для более широкой аудитории). Энциклопедический словарь «Античная философия», подобно первому из указанных изданий, имеет специализированный характер, но рассчитан и на широкий круг читателей, интересующихся историей философии и классической традицией, а потому по тематике ближе к последним. Словарь представляет отечественному читателю философию Античности во всем разнообразии философских школ, направлений и персоналий; в него включены статьи, посвященные важнейшим понятиям и наиболее значительным произведениям. В словаре также предпринята попытка проследить основные линии влияния античной философии на христианскую мысль и отразить роль последней в трансляции интеллектуального наследия Античности. С этой целью добавлены статьи, посвященные наиболее важным в историко-философском и доксографическом плане христианским авторам.

В начале тома читатель найдет описание принятых сокращений, затем следуют статьи «Античная философия. Введение» и «Античная философия и патристика», в которых представлена проблематика, периодизация, общий обзор источников и основная литература (справочники, энциклопедии, фундаментальные исследования, учебные пособия). После словарных статей помещены указатель имен, сводная хронологическая таблица (сопоставляющая события истории философии, истории Древней Греции и Рима, истории искусства, науки и религии), а также карты Древней Греции, эллинистических государств и Римской империи.

В работе над словарем приняли участие известные отечественные исследователи из научных центров Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Это издание не могло бы осуществиться без деятельного организационного и научного участия члена-корреспондента РАН Пиамы Павловны Гайденко. Авторский коллектив выражает Российскому гуманитарному научному фонду признательность за финансовую поддержку подготовки и публикации словаря.