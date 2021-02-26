Культ реликвий, возникший в лоне зарождающегося христианства уже в апостольский период, тесно связан с поклонением мученикам за веру, убитым римскими властями. Действительно, поклонение, которое первые христиане оказывали мученикам, и чествование их как совершенных подражателей Христа, в первый раз описывается в агиографическом (священножитийном) повествовании о мученичестве св. Поликарпа Смирнского, последователя апостола Иоанна и учителя Иринея Лионского, восходящем к концу II в. Автор этого текста после реалистичного описания страстей и смерти на костре святого епископа Смирны, прежде чем завершить повествование, утверждает: «Итак по окончании (костра) мы собрали его кости и положили их там, где мы проводили обряды. И собирались в этом месте в веселии и радости каждый раз, когда возможно, с одобрения Господа нашего, чтобы праздновать годовщину его мученичества». Это свидетельство, первое в хронологическом порядке, в высшей степени показательно, потому что не только доказывает существование подобной практики, но также свидетельствует об ежегодном праздновании в память святого мученика вблизи его могилы. Подобное чествование литургически выражено в праздновании dies natalis (дня рождения, в данном контексте совпадающем с днем смерти) мученика, то есть дня его рождения в жизнь вечную. Впоследствии, возможно, во времена историка Церкви Евсевия Кесарийского, сложился обычай чтения в день ежегодной памяти мученика его страстей с целью ощутить его духовное присутствие и обратиться к нему как ходатаю перед Богом за молящихся.

Мартирологи сначала были распространены в восточной части Римской империи, особенно на территории Сирии, но уже в начале IV века появились и на Западе, где культ мучеников расширился и достиг самых отдаленных границ Римского Мира. Многие видные епископы, такие как Кромаций (Хроматий) Аквилейский, Амвросий Миланский, Павлин Ноланский и Августин Иппонийский в двадцать первой книге «De Civitate Dei» одобряли и поощряли культ мучеников также и для того, чтобы поддерживать в верующих некоторое эсхатологическое напряжение, которое после вольностей эпохи Константина рисковало ослабеть. После миланского эдикта 313 г. первое время места, связанные с культом мучеников, выбирались вне городских стен, на пригородных кладбищах, где в честь святого мученика организовывались рядом с его могилой паломничества и торжественные процессии. Впоследствии мощи святых переносили в городские храмы, с трудом преодолевая, как пишет св. Василий Кесарийский, отвращение древних к мертвым телам, считавшимся нечистыми как в эллинистической традиции, так и в иудейской. Культ мучеников и в дальнейшем культ различных категорий святых не подпитывался остатками языческих суеверий, которые якобы перешли в народную религиозную практику христиан, как несправедливо утверждают различные теологи, специалисты по Ветхому Завету.

Культ мучеников за веру во времена первых христиан находит свое теологическое обоснование в доктрине обожения (по-гречески «теозис»), как подчеркивают в своих трудах каппадокийские святые отцы. В своем комментарии к псалму 155 св. Василий Кесарийский учит, что тот, кто находится в контакте с реликвиями святого, причастен его святости, так как тело мученика имело прямое отношение к его обожению, происходившему еще при его жизни. И поэтому его мощи считаются освященными. Древние христианские Церкви разработали теологию реликвий, которая была в состоянии удостоверять их подлинность и богослужебную ценность. В частности, ее использовали в отношении нетленных мощей как прообраза окончательного воскрешения из мертвых, а также по отношению к останкам святых, которые с течением времени были разделены, но в религиозном понимании каждая часть содержит в себе все целое. В рамках теологии реликвий предусмотрено также существование так называемых контактных реликвий, которые включают в себя в основном одежду и различные предметы, принадлежавшие святому. Эти реликвии имеют свое теологическое обоснование в эпизоде Евангелия от св. Марка (5, 1 29-3°)> где говорится об исцелении кровоточивой женщины. Очевидно, что в культе реликвий восприятие святости происходит исключительно в духовном аспекте, потому что теологически остается тайной и чудом; святыня находится здесь, на земле и в то же самое время в божественной славе, где ходатайствует за молящихся.

Ренато де Антига - Венеция. Гавань Святых

под общ. ред. Ю. Р. Савельева;

пер. с итал. О. Э. Цырлиной

СПб.: Алетейя, 2021. 156 с.: ил.

Серия "Новая Византийская библиотека. Исследования"

ISBN 978-5-00165-211-3

Ренато де Антига - Венеция. Гавань Святых - Оглавление

Предисловие. Ю. Р. Савельев

Предисловие автора

Ренато д’Антига ВЕНЕЦИЯ. ГАВАНЬ СВЯТЫХ

I. Святыни апостольского периода

II. Реликвии мучеников

III. Реликвии эпохи первых отцов церкви

Ренато д’Антига ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВИЗАНТИЙСКОЙ ВЕНЕЦИИ

I. Византийское присутствие в «Венетии и Истрии»

II. Византийские корни венецианской церкви юо

III. Почитание восточнохристианских святых

IV. Почитание Девы Марии

V. Реликвии восточнохристианских святых

VI. Восточнохристианская обрядность

Список научных трудов Ренато д’Антига

Указатель имен