Представленный отчет Атлантического совета «Прячась у всех на глазах: война Путина против Украины» собирает воедино и проливает свет на скрываемые Кремлём факты. Он разоблачает масштаб и глубину российского военного вмешательства на востоке Украины. Вся информация из данного отчета является публично-доступной — явные доказательства войны, осуществляемой г-ном Путиным, буквально спрятаны у всех на глазах. В XXI веке тайные войны могут вестись весьма недолго. Пора прекратить и эту.

Агрессия Москвы в Украине подорвала международный правопорядок, установленный после Холодной Войны. До тех пор, пока международное сообщество не будет действовать решительно, реваншистские заявления и политика насилия г-на Путина не удовлетворятся лишь Украиной. Путинская Россия является агрессором, а не посредником за столом переговоров. На фоне того, как направленные на урегулирование кризиса мирные соглашения постоянно нарушаются, трансатлантическое сообщество должно занять четкую позицию и реализовать шаги целостной политики, позволяющей сдерживать г-на Путина.

У всех нас существует общее видение Европы как целостной, свободной и миролюбивой части Света, в которой Россия занимает надлежащее ей место. Однако война г-на Путина в Украине угрожает данному видению и всему международному правопорядку. Мы приветствуем данный отчет как важный вклад в понимание действий и намерений г-на Путина, и поддерживаем его итоговые выводы.

Мы призываем правительства и парламенты Европы и Северной Америки использовать данные бесспорные доказательства для информирования общественности этих стран и создания политики, целью которой будет сдерживание России, а также её безрассудных и жестоких действий.

Антлантический совет - Прячась у всех на глазах: Война Путина против Украины

Атлантический совет Соединённых Штатов, Вашингтон 2016 г.

ISBN: 978-1-61977-996-9

Максимильян Чуперски, Джон Хёрбст, Элиот Хиггинс, Алина Полякова и Деймон Уилсон - Прячась у всех на глазах: Война Путина против Украины - Содержание

Вступительное слово

Краткое содержание

Предпосылки: война, развязанная Кремлем

Отрицание Россией фактов

Использование цифровой криминалистики для выявления фактов участия России в войне с Украиной

Постоянный поток оружия и военной техники из России в Восточную Украину

Приграничные полигоны: подготовка к боевым действиям

Российские войска в Украине

Груз 200: сокрытие мертвых россиян

Артобстрелы сквозь границу

Выводы и рекомендации

Сборник прецедентов

Раздел 1. Использование российской военной техники в Украине

Раздел 2. Российские учебные полигоны в приграничной зоне

Раздел 3. Российские солдаты в Украине

Раздел 4. Трансграничные артобстрелы украинской территории

Приложение

Максимильян Чуперски, Джон Хёрбст, Элиот Хиггинс, Алина Полякова и Деймон Уилсон - Прячась у всех на глазах: Война Путина против Украины – Вступительное слово

На протяжении двадцати пяти лет известные представители Атлантического совета трудились над созданием картины Европы как целостного, свободного и мирного места, в котором Россия ощущала бы себя полноценным мирным участником. Более того, многие участники нашего сообщества видели своей целью не только создание стратегического партнерства с Россией, но и формирование альянса между Россией и НАТО, результатом чего должно было бы стать укрепление международной стабильности и безопасности. К сожалению, осуществляемые в настоящий момент действия Президента России Владимира Путина по отношению к Украине сводят на нет это видение и угрожают международному порядку, установленному после окончания Холодной войны.

Оглядываясь на события в ретроспективе: Западу следовало бы отреагировать на чрезмерную настойчивость г-на Путина намного раньше. Независимо от момента осознания такой потребности: в 2014, после захвата и аннексии Россией Крыма и негласной войны на востоке Украины, стало ясно, что подобная ключевая угроза международной безопасности требует решительной и исчерпывающей реакции.

Атлантический совет отреагировал на эту угрозу в феврале 2014 года, запустив инициативу «Украина в Европе» с целью укрепления безопасности Украины, поддержки процесса реформ и экономических перспектив, а также концентрации внимания на оккупированном Россией Крыме. Целью данной инициативы является также и противодействие развернутой Москвой кампании по дезинформации. Если мировое сообщество не в состоянии отличить факты от выдумок, либо решает не делать этого публично — маловероятно, что оно сможет объединиться с целью выработки эффективной стратегии поддержки Украины и устрашения г-на Путина. Настоящий отчет, «Прячась у всех на глазах: война Путина против Украины», является вкладом Совета во внесение ясности по данному вопросу.

Российская пропаганда преподносит кризис в Украине как гражданскую войну. В действительности же конфликт на востоке Украины является искусственно созданной Кремлем войной — он осуществляется при помощи произведенного в России вооружения, с участием русских солдат и при поддержке г-на Путина. Чтобы раскрыть весь масштаб российской интервенции в Украине, Атлантический совет подготовил это исследование, использовав публично доступную информацию и тщательный анализ.

Вдохновением для нашей работы стали смелые украинцы и дипломаты с передовой. Этот отчет является результатом лидерства и видения Исполнительного вице-президента Атлантического совета по программам и стратегии Деймона Уилсона, а также Директора Евразийского центра им. Дину Патрисиу и бывшего посла США в Украине Джона Хёрбста. Отчет появился также благодаря преданности своему делу и упорству заместителя директора инициативы «Украина в Европе» доктора наук Алины Поляковой, хорошо ориентирующемуся в социальных сетях помощнику президента Атлантического совета по особым вопросам Максимильяну Чуперски, а также благодаря мастерству нашего основного партнера — Элиота Хиггинса из Bellingcat.

Содержащаяся в отчете информация основана на данных из открытых источников, полученных благодаря использованию инновационных технологий сбора данных и геолокационной информации, а также благодаря визитам редакционной команды отчета в Украину под руководством посла Хёрбста в марте — апреле 2015 года, во время которых Макс и Алина среди прочего посетили непосредственно зону боевых действий.

Наши усилия никогда бы не достигли своей цели без поддержки тех, кто помогает деятельности Совета в Украине. Среди этих людей: Джордж Чопивский и Фундация семейства Чопивских, посол Жюли Финли, компания Frontera Resources, Йэн Игнатович и Марта Вайтер, Линна Кошарная и компания Horizon Capital, Джеймс Тимирти, Фундация Смита Ричардсона, Всемирный конгресс украинцев под руководством его президента Евгения Чолия и вице-президента Пола Грода, а также семейство Патрициу.

Лишь после убийства Бориса Немцова всего в нескольких шагах от Кремля команда Совета узнала о его усилиях по разоблачению войны Путина. Несмотря на то, что инициированная Борисом работа проводится независимо от Совета, наши команды скоординировали публикацию этого отчета параллельно с отчетом команды Бориса Немцова уже после его смерти с целью усиления нашего совместного сообщения общественности: г-н Путин вовлек свою страну в войну против мирного соседнего государства и затем лгал, отрицая это. Изучайте и делитесь фактами используя хештег #PutinAtWar.

Надеемся, этот отчет станет для вас ярким, наполненным полезными мыслями и побуждающим к действию.