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Антология средневековой мысли

Антология средневековой мысли
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Антология представляет собой первое, наиболее полное издание богословского и философского наследия западного Средневековья, предпринятое в России, и включает в себя переводы текстов средневековых философов и богословов. Переводы снабжены научным комментарием, биографическим и справочным аппаратом, словарем латинских богословских и философских терминов и понятий, обширной библиографией по каждому автору, портретами и иллюстрациями.

Антология раскрывает читателю широкую панораму духовной жизни европейского Средневековья от апологетических и комментаторских текстов до мистических трактатов и охватывает целое тысячелетие (с IV по XIV век). Большинство текстов антологии на русский язык переведены впервые.

Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1

Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2001.-539 с.
ISBN 5-88812-120-7
ISBN 5-88812-148-7 (т. 1)

Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1 - Содержание

С. С. Неретина. Возможности понимания
Аврелий Августин
  • О свободе воли
  • О христианском учении
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций
  • Комментарий к «Категориям» Аристотеля
Иоанн Скот Эриугена
  • О разделении природы
Ансельм Кентерберийский
  • Прослогион
  • Об истине
  • О свободном выборе
Гильом из Шампо
  • Диалог между Христианином и Иудеем о католической вере
Гуго Сен-Викторский
  • Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион
  • О созерцании и его видах
Рихард Сен-Викторский
  • Четыре ступени пламенной любви
  • О Троице
Гильберт Порретанский
  • Комментарий к трактату Боэция
  • «Против Евтихия и Нестория»
Петр Абеляр
  • Глоссы к «Категориям» Аристотеля
Бернард Клервоский
  • Проповеди на Песнь Песней
  • О благодати и свободе воли
Петр Ломбардский
  • Четыре книги сентенций
Иоанн Солсберийский
  • Металогикон
Иоахим Флорский
  • Согласование Ветхого и Нового Заветов
    Антология средневековой мысли Том 2

Антология средневековой мысли - Том 2

Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2002. - 635 с.
ISBN 5-88812-120-7
ISBN 5-88812-163-0 (т. 2)

Во второй том Антологии вошли тексты поздних и наиболее известных схоластов: Роберта Гроссетеста, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота, Сигера Брабантского, Боэция Дакийского, Уильяма Оккама Мистическая традиция представлена текстами Франциска Ассизского, Бонавентуры, Раймонда Луллия и проповедями рейнских мистиков — М. Экхарта, И. Таулера, Г. Сузо. Все переводы снабжены научным комментарием, биографическим материалом, а также словарем средневековых терминов и библиографией. Большинство текстов антологии переведены на русский язык впервые.

Антология средневековой мысли - Том 2 - Содержание

Роберт Гроссетест
  • Об истине
  • Об истине высказывания
  • О знании Бога
Франциск Ассизский
  • Наставления
  • Об истинной и совершенной радости
Альберт Великий
  • Об интеллекте и интеллигибельном
Роджер Бэкон
  • Opus Tertium
Бонавентура
  • О возвращении наук к теологии
Фома Аквинский
  • Сумма теологии
  • Вопрос первый, о священном учении
  • Вопрос шестнадцатый, об истине
  • Вопрос семнадцатый, о ложности
Раймонд Луллий
  • Краткое искусство
  • Книга о любящем и возлюбленном
Стер Брабантский
  • Вопросы о разумной душе
Боэций Дакийский
  • О высшем благе, или О жизни философа
  • О Вечности мира
Дунс Скот
  • Оксфордское сочинение (фрагмент 1 )
  • Парижские сообщения
  • О Первоначале
  • Оксфордское сочинение (фрагмент 2)
Уильям Оккам
  • Избранные диспуты
Мастер Экхарт
  • Проповеди
Иоханн Таулер
  • Проповеди
Генрих Сузо
  • Книжка истины
Иоганн вон Рейсбрук
  • Одеяние духовного брака
Библиография
Именной указатель
От редакции
Views 3 386
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2018
Author esxatos
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5.0/5 (9)

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