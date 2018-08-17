Антология средневековой мысли
Антология представляет собой первое, наиболее полное издание богословского и философского наследия западного Средневековья, предпринятое в России, и включает в себя переводы текстов средневековых философов и богословов. Переводы снабжены научным комментарием, биографическим и справочным аппаратом, словарем латинских богословских и философских терминов и понятий, обширной библиографией по каждому автору, портретами и иллюстрациями.
Антология раскрывает читателю широкую панораму духовной жизни европейского Средневековья от апологетических и комментаторских текстов до мистических трактатов и охватывает целое тысячелетие (с IV по XIV век). Большинство текстов антологии на русский язык переведены впервые.
Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1
Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2001.-539 с.
ISBN 5-88812-120-7
ISBN 5-88812-148-7 (т. 1)
ISBN 5-88812-148-7 (т. 1)
Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1 - Содержание
С. С. Неретина. Возможности понимания
Аврелий Августин
Аврелий Августин
- О свободе воли
- О христианском учении
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций
- Комментарий к «Категориям» Аристотеля
Иоанн Скот Эриугена
- О разделении природы
Ансельм Кентерберийский
- Прослогион
- Об истине
- О свободном выборе
Гильом из Шампо
- Диалог между Христианином и Иудеем о католической вере
Гуго Сен-Викторский
- Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион
- О созерцании и его видах
Рихард Сен-Викторский
- Четыре ступени пламенной любви
- О Троице
Гильберт Порретанский
- Комментарий к трактату Боэция
- «Против Евтихия и Нестория»
Петр Абеляр
- Глоссы к «Категориям» Аристотеля
Бернард Клервоский
- Проповеди на Песнь Песней
- О благодати и свободе воли
Петр Ломбардский
- Четыре книги сентенций
Иоанн Солсберийский
- Металогикон
Иоахим Флорский
-
Согласование Ветхого и Нового Заветов
Антология средневековой мысли - Том 2
Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2002. - 635 с.
ISBN 5-88812-120-7
ISBN 5-88812-163-0 (т. 2)
Во второй том Антологии вошли тексты поздних и наиболее известных схоластов: Роберта Гроссетеста, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота, Сигера Брабантского, Боэция Дакийского, Уильяма Оккама Мистическая традиция представлена текстами Франциска Ассизского, Бонавентуры, Раймонда Луллия и проповедями рейнских мистиков — М. Экхарта, И. Таулера, Г. Сузо. Все переводы снабжены научным комментарием, биографическим материалом, а также словарем средневековых терминов и библиографией. Большинство текстов антологии переведены на русский язык впервые.
ISBN 5-88812-163-0 (т. 2)
Во второй том Антологии вошли тексты поздних и наиболее известных схоластов: Роберта Гроссетеста, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота, Сигера Брабантского, Боэция Дакийского, Уильяма Оккама Мистическая традиция представлена текстами Франциска Ассизского, Бонавентуры, Раймонда Луллия и проповедями рейнских мистиков — М. Экхарта, И. Таулера, Г. Сузо. Все переводы снабжены научным комментарием, биографическим материалом, а также словарем средневековых терминов и библиографией. Большинство текстов антологии переведены на русский язык впервые.
Антология средневековой мысли - Том 2 - Содержание
Роберт Гроссетест
- Об истине
- Об истине высказывания
- О знании Бога
Франциск Ассизский
- Наставления
- Об истинной и совершенной радости
Альберт Великий
- Об интеллекте и интеллигибельном
Роджер Бэкон
- Opus Tertium
Бонавентура
- О возвращении наук к теологии
Фома Аквинский
- Сумма теологии
- Вопрос первый, о священном учении
- Вопрос шестнадцатый, об истине
- Вопрос семнадцатый, о ложности
Раймонд Луллий
- Краткое искусство
- Книга о любящем и возлюбленном
Стер Брабантский
- Вопросы о разумной душе
Боэций Дакийский
- О высшем благе, или О жизни философа
- О Вечности мира
Дунс Скот
- Оксфордское сочинение (фрагмент 1 )
- Парижские сообщения
- О Первоначале
- Оксфордское сочинение (фрагмент 2)
Уильям Оккам
- Избранные диспуты
Мастер Экхарт
- Проповеди
Иоханн Таулер
- Проповеди
Генрих Сузо
- Книжка истины
Иоганн вон Рейсбрук
- Одеяние духовного брака
Библиография
Именной указатель
От редакции
Именной указатель
От редакции
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