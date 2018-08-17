Антология представляет собой первое, наиболее полное издание богословского и философского наследия западного Средневековья, предпринятое в России, и включает в себя переводы текстов средневековых философов и богословов. Переводы снабжены научным комментарием, биографическим и справочным аппаратом, словарем латинских богословских и философских терминов и понятий, обширной библиографией по каждому автору, портретами и иллюстрациями.



Антология раскрывает читателю широкую панораму духовной жизни европейского Средневековья от апологетических и комментаторских текстов до мистических трактатов и охватывает целое тысячелетие (с IV по XIV век). Большинство текстов антологии на русский язык переведены впервые.

Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1

Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2001.-539 с.

ISBN 5-88812-120-7

ISBN 5-88812-148-7 (т. 1)



Антология средневековой мысли - Теология и философия европейского Средневековья - В 2 томах - Том 1 - Содержание

С. С. Неретина. Возможности понимания

Аврелий Августин

О свободе воли

О христианском учении

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций

Комментарий к «Категориям» Аристотеля

Иоанн Скот Эриугена

О разделении природы

Ансельм Кентерберийский

Прослогион

Об истине

О свободном выборе

Гильом из Шампо

Диалог между Христианином и Иудеем о католической вере

Гуго Сен-Викторский

Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион

О созерцании и его видах

Рихард Сен-Викторский

Четыре ступени пламенной любви

О Троице

Гильберт Порретанский

Комментарий к трактату Боэция

«Против Евтихия и Нестория»

Петр Абеляр

Глоссы к «Категориям» Аристотеля

Бернард Клервоский

Проповеди на Песнь Песней

О благодати и свободе воли

Петр Ломбардский

Четыре книги сентенций

Иоанн Солсберийский

Металогикон

Иоахим Флорский

Согласование Ветхого и Нового Заветов

Антология средневековой мысли - Том 2

Под ред. С. С. Неретиной; сост. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлака. — СПб.: РХГИ, 2002. - 635 с.

ISBN 5-88812-120-7

ISBN 5-88812-163-0 (т. 2)



Во второй том Антологии вошли тексты поздних и наиболее известных схоластов: Роберта Гроссетеста, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота, Сигера Брабантского, Боэция Дакийского, Уильяма Оккама Мистическая традиция представлена текстами Франциска Ассизского, Бонавентуры, Раймонда Луллия и проповедями рейнских мистиков — М. Экхарта, И. Таулера, Г. Сузо. Все переводы снабжены научным комментарием, биографическим материалом, а также словарем средневековых терминов и библиографией. Большинство текстов антологии переведены на русский язык впервые.



Антология средневековой мысли - Том 2 - Содержание

Роберт Гроссетест

Об истине

Об истине высказывания

О знании Бога

Франциск Ассизский

Наставления

Об истинной и совершенной радости

Альберт Великий

Об интеллекте и интеллигибельном

Роджер Бэкон

Opus Tertium

Бонавентура

О возвращении наук к теологии

Фома Аквинский

Сумма теологии

Вопрос первый, о священном учении

Вопрос шестнадцатый, об истине

Вопрос семнадцатый, о ложности

Раймонд Луллий

Краткое искусство

Книга о любящем и возлюбленном

Стер Брабантский

Вопросы о разумной душе

Боэций Дакийский

О высшем благе, или О жизни философа

О Вечности мира

Дунс Скот

Оксфордское сочинение (фрагмент 1 )

Парижские сообщения

О Первоначале

Оксфордское сочинение (фрагмент 2)

Уильям Оккам

Избранные диспуты

Мастер Экхарт

Проповеди

Иоханн Таулер

Проповеди

Генрих Сузо

Книжка истины

Иоганн вон Рейсбрук

Одеяние духовного брака

Библиография

Именной указатель

От редакции

