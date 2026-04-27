Антология современного валлийского язычества

Эта книга представляет собой уникальное собрание материалов по современному валлийскому язычеству и друидизму, объединяющее мифологическое наследие древнего Уэльса с практическими магическими инструментами. Издание включает две фундаментальные работы, которые дополняют друг друга: первая знакомит с пантеоном божеств через призму священных текстов «Мабиногиона», а вторая возрождает забытую систему предсказаний.

Хейло Куин в своей работе «Боги и богини Уэльса» выступает в роли проводника по духовному ландшафту страны. Она перекидывает мост от средневековых манускриптов к живой неоязыческой практике, обучая читателя не только историям о Рианнон, Бране или Талиесине, но и способам личного взаимодействия с ними через алтари, молитвы и видения.

Джон Майкл Грир, один из ведущих теоретиков современного друидизма, в трактате «Койлбрен» исследует магический алфавит, созданный Иоло Морганугом в XVIII веке. Грир очищает эту систему от репутации «подделки» и представляет её как глубокий и действенный оракул для дивинации и медитации, сопоставимый по силе с рунами или огамом.

М.: Касталия, 2026. — 260 с.

ISBN 978-5-908110-41-9

