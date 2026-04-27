Антология современного валлийского язычества

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

Эта книга представляет собой уникальное собрание материалов по современному валлийскому язычеству и друидизму, объединяющее мифологическое наследие древнего Уэльса с практическими магическими инструментами. Издание включает две фундаментальные работы, которые дополняют друг друга: первая знакомит с пантеоном божеств через призму священных текстов «Мабиногиона», а вторая возрождает забытую систему предсказаний.

Хейло Куин в своей работе «Боги и богини Уэльса» выступает в роли проводника по духовному ландшафту страны. Она перекидывает мост от средневековых манускриптов к живой неоязыческой практике, обучая читателя не только историям о Рианнон, Бране или Талиесине, но и способам личного взаимодействия с ними через алтари, молитвы и видения.

Джон Майкл Грир, один из ведущих теоретиков современного друидизма, в трактате «Койлбрен» исследует магический алфавит, созданный Иоло Морганугом в XVIII веке. Грир очищает эту систему от репутации «подделки» и представляет её как глубокий и действенный оракул для дивинации и медитации, сопоставимый по силе с рунами или огамом.

М.: Касталия, 2026. — 260 с.
ISBN 978-5-908110-41-9

Антология современного валлийского язычества - Содержание

  • Мифологический контекст: Разбор четырех ветвей «Мабиногиона» и поиск божественных архетипов в текстах, записанных христианскими монахами.

  • Практическое введение: Советы по обустройству святилищ и совершению подношений валлийским богам в современных условиях.

  • Пантеон Аннуна (Потустороннего мира): Глубокое погружение в образы Арауна, Пуйла и Рианнон.

  • Тайны Бардов: История и символизм алфавита Койлбрен, его буквы и их прорицательные значения.

  • Кельтское возрождение: Роль Иоло Моргануга и наследие «Кельтской Золотой Зари».

Added 27.04.2026
Author brat Vadim
