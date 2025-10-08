Антология - Вавилонская Астрология и Историография в трудах, свидетельствах и фрагментах эллинистических астрологов Беросса, Критодема, Тевкра Вавилонянина

Антология - Вавилонская Астрология и Историография
Беросс, несомненно, один из самых интересных авторов раннего Эллинистического периода. Будучи Вавилонским учёным, он превратился в Греческого историка. В его творчестве сходятся две культуры — Вавилонская и Греческая, что делает его подлинным продуктом эллинистической литературы. В этой статье я хотел бы представить автора и его работу.
«Первая» жизнь Беросса
Мы мало что знаем о жизни Беросса, и многие интригующие вопросы остаются без ответа. «Беросс»1 — это греческий перевод аккадского имени Белриушу (Bel-re'u-shunu), которое может быть переведено как «Бэл («Господь») — их пастырь»2. Татиан (BNJ 680 Т2) и Синкелл (BNJ 680 Fib) связывают Беросса со временем Александра Македонского, кто правил Вавилонией с 331 по 323 год до нашей эры. Поскольку в обоих свидетельствах используется глагольная форма, которая может быть истолкована двояко, остаётся неясным, подразумевают ли они, что Беросс родился при Македонском царе или что он жил в его время3. Армянский перевод (утраченной) «Хроники» Евсевия Кесарийского интерпретирует основную греческую глагольную форму как означающую, что Беросс был современником Александра (BNJ 680 Т1). Синкелл, чьё свидетельство также взято из «Хроники» Евсевия, в другом месте своей работы сообщает, что Беросс был в периоде рассвета своей жизни во времена Македонского царя1. Эти свидетельства, однако, не могут быть использованы для устранения неясности, поскольку они являются более поздними интерпретациями. Шнабель предполагает, что Беросс, возможно, родился между 350 и 340 годами до нашей эры. Он интерпретирует BNJ 680 Fib как изложение того, что Беросс был в рассвете сил (ηλικία) во время Александра2. В большей мере вероятно, что греческое слово ηλικία используется здесь в его общем значении «возраст» и, тем самым, не указывает время рождения Беросса.
Беросс был уроженцем Вавилона (BNJ 680 Т2)3 — поэтому неудивительно, что этот город сыграл заметную роль в его работе. Нам также говорят, что он был жрецом Бэла (Belos) (BNJ 680 Т2), то есть. Вавилонского бога Бэла-Мардука, который был богом-покровителем Вавилона и главой Вавилонского пантеона. Это означает, что Беросс был так или иначе связан с Эсагилой, большим храмовым комплексом Бэла в Вавилоне. Неясно, какую должность он занимал. Ван дер Спек предполагает, что он может быть идентичен одноименному шатамму («верховному жрецу») Эсагилы, который упоминается в клинописных документах, датируемых периодом 258-253 гг.4 Учитывая тот факт, что Беросс уже жил во времена Александра Македонского, такая идентификация маловероятна5. Его знание греческого языка может указывать на то, что он занимал должность, благодаря которой поддерживал контакты с администрацией Селевкидов, которая контролировала Эсагилу.
Антология - Вавилонская Астрология и Историография в трудах, свидетельствах и фрагментах эллинистических астрологов Беросса, Критодема, Тевкра Вавилонянина
Пер. с англ. Г.Н. Зеников. — М.: Издательство «АиК», 2025. — 493 с.
ISBN 978-5-6051317-3-1
Вавилонская Астрология и Историография - Содержание
-
БЕРОСС
-
Беросс: Его жизнь и его работа (Герт де Брейкер)
- Введение
- «Первая» жизнь Беросса
- «Зарубежная» карьера Беросса
- Работа Беросса: Вавилоника (Вавилонская история)
- От Вавилонского учёного до Греческого историка
-
«Астрономические фрагменты» Беросса в контексте (Джон М. Стил)
- Астрономические фрагменты и вопрос о подлинности
- Астрономические фрагменты в контексте Вавилонского и Греческого научного знания
- Цитирование и использование Беросса более поздними классическими авторами по астрономии и астрологии
-
Беросс Вавилонская история
- Книга 1
- Книга 2
- Книга 3
- фрагменты, которые нельзя отнести к конкретной книге
- Астрономическая и астрологическая информация — возможно, из 1-й книги
- Разное
- Известия древних о Бероссе
- О переводе
- Беросс: Его жизнь и его работа (Герт де Брейкер)
-
КРИТОДЕМ
-
Критодем (Critodemus) (пер. Р. Шмидта)
- Введение
- Краткое изложение Критодема
- Общие фигуры Насильственной Смерти
- Введение ко Второму фрагменту Критодема
- Влияния Пределов (Bounds), от Критодема
-
Кристиан Толса Орфический астролог Критодем
- Предисловие
- Введение
-
Часть 1. фрагменты, связанные с контекстуализацией
- Глава 1. Критодем и Беросс у Плиния через Варрона (F1-2)
- Глава 2. «Horasis» Критодема: мнения астрологов (F 3-5)
- Глава 3. Орфические клятвы (F 6)
-
Вторая часть. Технические фрагменты
- Глава 4. «Распределения»: нововведение Критодема? (F 7-9)
- Глава 5. «Термы» (F 10)
- Глава 6. О времени и характере смерти (F 11-13)
- Глава 7. Климактеры (klimakteres) (F 14-15)
- Глава 8. Таблицы для расчёта продолжительности жизни (F 16-20)
- Приложение I. Хронология древней астрологии
- Приложение II. Основные астрологические доктрины
- Приложение III. Таблицы в Книге IX Валенса и его подражание Критодему
- Критодем (Critodemus) (пер. Р. Шмидта)
-
ТЕВКР ВАВИЛОНЯНИН
-
Тевкр Вавилонянин (пер. Дж. Холдена)
- Предисловие Холдена
- Двенадцать Знаков Зодиака от Тевкра Вавилонянина
-
Природа и сила семи планет
- 2. Природа Юпитера
- 3. Природа Марса
- 4. Природа Солнца
- 5. Природа Венеры
- 6. Природа Меркурия
- 7. Природа Луны
-
Тевкр Вавилонянин (пер. Р. Шмидта)
- Введение
- Из писаний Тевкра Вавилонянина касательно семи звёзд
- [Касательно тела]
- Касательно приобретений
- Касательно денег
- Касательно военных походов
- [Касательно тела]
- Касательно приобретений
- Касательно денег
- Касательно военных походов
- [Касательно желания и общения]
- Касательно поведения и характера и речи
- Касательно деканов, которые вызывают распутство
-
Тевкр Вавилонянин. О созвездиях, со-восходящих с градусами Знаков Зодиака (пер. Левенте Ласло)
- (1) (Созвездия, со-восходящие) с Овном
- (2) (Созвездия, со-восходящие с) Тельцом
- (3) (Созвездия, со-восходящие) с Близнецами
- (4) (Созвездия, со-восходящие) с Раком
- (5) (Созвездия, со-восходящие) со Львом
- (6) (Созвездия, со-восходящие) с Девой
- (7) (Созвездия, со-восходящие) с Весами
- (8) (Созвездия, со-восходящие) со Скорпионом
- (9) (Созвездия, со-восходящие) со Стрельцом
- (10) (Созвездия, со-восходящие) с Козерогом
- (11) (Созвездия, со-восходящие) с Водолеем
- (12) (Созвездия, со-восходящие) с Рыбами
-
Тевкр Вавилонянин. Об указаниях звёзд в деканах.
-
Приложение А. Со-восходящие созвездия в главе Ретория о Знаках Зодиака
- (Овен)
- (Телец)
- (Близнецы)
- (Рак)
- (Лев)
- (Дева)
- (Весы)
- (Скорпион)
- (Стрелец)
- (Козерог)
- (Водолей)
- (Рыбы)
-
Тевкр Вавилонянин Об указаниях звёзд в деканах
- Из (книг) Тевкра Вавилонянина о семи звёздах
- [Первый декан Овна]
- [Третий декан Тельца]
- Тевкр Вавилонянин Об указаниях звёзд в деканах. Приложение В. Реторий о деканах, со-восходящих созвездиях и фасах
- Тевкр Вавилонянин Об указаниях звёзд в деканах. Приложение С. Реторий (?) о деканах Восходящего Узла
- Тевкр Вавилонянин Об указаниях звёзд в деканах. Приложение D. «Реторий» о развратных деканах
- Приложение А. Со-восходящие созвездия в главе Ретория о Знаках Зодиака
-
Тевкр Вавилонянин (Лючия Беллиция)
- Первый Тевкротекст в отрывках Ретория
- И вот перевод первого Тевкротекста:
- Второй Тевкротекст
- Использование деканов в магии и медицине
- Тевкр Вавилонянин (пер. Дж. Холдена)
- Заключение
- Список литературы
No comments yet. Be the first!