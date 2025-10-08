Антология - Вавилонская Астрология и Историография в трудах, свидетельствах и фрагментах эллинистических астрологов Беросса, Критодема, Тевкра Вавилонянина

Беросс, несомненно, один из самых интересных авторов раннего Эллинистического периода. Будучи Вавилонским учёным, он превратился в Греческого историка. В его творчестве сходятся две культуры — Вавилонская и Греческая, что делает его подлинным продуктом эллинистической литературы. В этой статье я хотел бы представить автора и его работу.

«Первая» жизнь Беросса

Мы мало что знаем о жизни Беросса, и многие интригующие вопросы остаются без ответа. «Беросс»1 — это греческий перевод аккадского имени Белриушу (Bel-re'u-shunu), которое может быть переведено как «Бэл («Господь») — их пастырь»2. Татиан (BNJ 680 Т2) и Синкелл (BNJ 680 Fib) связывают Беросса со временем Александра Македонского, кто правил Вавилонией с 331 по 323 год до нашей эры. Поскольку в обоих свидетельствах используется глагольная форма, которая может быть истолкована двояко, остаётся неясным, подразумевают ли они, что Беросс родился при Македонском царе или что он жил в его время3. Армянский перевод (утраченной) «Хроники» Евсевия Кесарийского интерпретирует основную греческую глагольную форму как означающую, что Беросс был современником Александра (BNJ 680 Т1). Синкелл, чьё свидетельство также взято из «Хроники» Евсевия, в другом месте своей работы сообщает, что Беросс был в периоде рассвета своей жизни во времена Македонского царя1. Эти свидетельства, однако, не могут быть использованы для устранения неясности, поскольку они являются более поздними интерпретациями. Шнабель предполагает, что Беросс, возможно, родился между 350 и 340 годами до нашей эры. Он интерпретирует BNJ 680 Fib как изложение того, что Беросс был в рассвете сил (ηλικία) во время Александра2. В большей мере вероятно, что греческое слово ηλικία используется здесь в его общем значении «возраст» и, тем самым, не указывает время рождения Беросса.

Беросс был уроженцем Вавилона (BNJ 680 Т2)3 — поэтому неудивительно, что этот город сыграл заметную роль в его работе. Нам также говорят, что он был жрецом Бэла (Belos) (BNJ 680 Т2), то есть. Вавилонского бога Бэла-Мардука, который был богом-покровителем Вавилона и главой Вавилонского пантеона. Это означает, что Беросс был так или иначе связан с Эсагилой, большим храмовым комплексом Бэла в Вавилоне. Неясно, какую должность он занимал. Ван дер Спек предполагает, что он может быть идентичен одноименному шатамму («верховному жрецу») Эсагилы, который упоминается в клинописных документах, датируемых периодом 258-253 гг.4 Учитывая тот факт, что Беросс уже жил во времена Александра Македонского, такая идентификация маловероятна5. Его знание греческого языка может указывать на то, что он занимал должность, благодаря которой поддерживал контакты с администрацией Селевкидов, которая контролировала Эсагилу.

Антология - Вавилонская Астрология и Историография в трудах, свидетельствах и фрагментах эллинистических астрологов Беросса, Критодема, Тевкра Вавилонянина

Пер. с англ. Г.Н. Зеников. — М.: Издательство «АиК», 2025. — 493 с.

ISBN 978-5-6051317-3-1

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