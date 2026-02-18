Антоний (Простихин) – Масленников - Проблема единства

Труд епископа Антония (Простихина) и Д. В. Масленникова представляет собой глубокое междисциплинарное исследование на стыке классической философии и православного богословия. Авторы анализируют фундаментальный вопрос: как онтология (учение о бытии) человека неразрывно связана с его этическим (нравственным) призванием.

В книге рассматривается традиция классической немецкой философии (в частности, И. Кант и Г. В. Ф. Гегель) в её диалоге с христианской теологией. Авторы обосновывают тезис, что человек не может быть понят просто как «биологический вид» или «разумное существо» вне связи с его нравственной сущностью. Единство бытия человека раскрывается через концепцию личности, которая обретает свою полноту только в движении к Божественному Первообразу.

Ключевой акцент сделан на идее, что нравственный закон внутри человека является не просто набором правил, а онтологическим условием его существования. Авторы подчеркивают, что разрыв между тем, что человек есть, и тем, кем он должен быть, ведет к распаду человеческой сущности. Работа предлагает путь преодоления этого разрыва через возвращение к религиозным основаниям классической мысли и святоотеческому пониманию «образа и подобия».

Епископ Антоний (Простихин), Дмитрий Владимирович Масленников - Проблема единства антропологической и нравственной сущности бытия человека в классической философии религии и теологии

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2022. – 192 с.

Епископ Антоний (Простихин), Дмитрий Владимирович Масленников - Проблема единства антропологической и нравственной сущности бытия человека – Содержание

Введение

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И БОГОСЛОВИЯ (АНТИЧНОСТЬ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, НОВОЕ ВРЕМЯ)

1.1. Человек как микрокосм: опыт преодоления дуализма души и тела в античной философии

1.2. Проблема единства нравственной природы всеобщего единства мира и человека в христианском богословии

1.3. Проблема онтологического и гносеологического обоснования единства души и тела в метафизике Нового времени

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНСТВА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В НЕМЕЦКОМ КЛАССИЧЕСКОМ ИДЕАЛИЗМЕ

2.1. Проблема отношения органического, антропологического и духовного в немецкой классической философии

2.2. Трактовка соотношения нравственного и антропологического начала человека в философии религии Г. В. Ф. Гегеля

Заключение

Библиография