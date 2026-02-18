Антоний (Простихин) – Масленников - Проблема единства
Труд епископа Антония (Простихина) и Д. В. Масленникова представляет собой глубокое междисциплинарное исследование на стыке классической философии и православного богословия. Авторы анализируют фундаментальный вопрос: как онтология (учение о бытии) человека неразрывно связана с его этическим (нравственным) призванием.
В книге рассматривается традиция классической немецкой философии (в частности, И. Кант и Г. В. Ф. Гегель) в её диалоге с христианской теологией. Авторы обосновывают тезис, что человек не может быть понят просто как «биологический вид» или «разумное существо» вне связи с его нравственной сущностью. Единство бытия человека раскрывается через концепцию личности, которая обретает свою полноту только в движении к Божественному Первообразу.
Ключевой акцент сделан на идее, что нравственный закон внутри человека является не просто набором правил, а онтологическим условием его существования. Авторы подчеркивают, что разрыв между тем, что человек есть, и тем, кем он должен быть, ведет к распаду человеческой сущности. Работа предлагает путь преодоления этого разрыва через возвращение к религиозным основаниям классической мысли и святоотеческому пониманию «образа и подобия».
Епископ Антоний (Простихин), Дмитрий Владимирович Масленников - Проблема единства антропологической и нравственной сущности бытия человека в классической философии религии и теологии
Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2022. – 192 с.
ISBN 978-5-907613-04-1
Епископ Антоний (Простихин), Дмитрий Владимирович Масленников - Проблема единства антропологической и нравственной сущности бытия человека – Содержание
Введение
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И БОГОСЛОВИЯ (АНТИЧНОСТЬ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, НОВОЕ ВРЕМЯ)
1.1. Человек как микрокосм: опыт преодоления дуализма души и тела в античной философии
1.2. Проблема единства нравственной природы всеобщего единства мира и человека в христианском богословии
1.3. Проблема онтологического и гносеологического обоснования единства души и тела в метафизике Нового времени
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНСТВА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В НЕМЕЦКОМ КЛАССИЧЕСКОМ ИДЕАЛИЗМЕ
2.1. Проблема отношения органического, антропологического и духовного в немецкой классической философии
2.2. Трактовка соотношения нравственного и антропологического начала человека в философии религии Г. В. Ф. Гегеля
Заключение
Библиография
No comments yet. Be the first!