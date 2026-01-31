Митрополит Антоний Сурожский, имевший уникальный опыт военного хирурга и выдающегося пастыря, рассматривает медицину не как набор технических манипуляций, а как глубокое человеческое служение. В основе его подхода лежит убеждение, что больной — это прежде всего личность, а не «случай» из медицинской практики. Книга призывает врача и близких пациента к мужеству быть рядом в самые тяжелые моменты, разделяя не только физическую заботу, но и экзистенциальную тишину присутствия.

Центральной темой книги является встреча со смертью. Владыка Антоний делится пронзительным опытом сопровождения умирающих, подчеркивая, что главный страх человека — это страх одиночества перед лицом конца. Он учит, как подготовить себя и другого к этому переходу, как говорить о смерти с детьми и как пережить горечь утраты. Для автора смерть не является тупиком; через «православную философию материи» он раскрывает святость тела и надежду на Воскресение, преображающую ужас тления в таинство сна.

Разделы, посвященные психологии и духовному опыту, помогают найти баланс между душевным здоровьем и духовной жизнью. Митрополит анализирует природу стресса, вопросы старения и «непознаваемость» человеческого духа, указывая, что исцеление — это всегда восстановление целостности (целомудрия) человека в единстве его духа, души и тела. Эта книга — бесценное руководство для медиков, священников и каждого, кто хочет научиться искусству сострадания и подлинного человеческого общения.

Антоний Сурожский — Человеческие ценности в медицине

М.: Практика, 2026. — 352 с.

ISBN 978-5-89816-212-2

Митрополит Антоний — Человеческие ценности в медицине — Содержание

Часть I–II. Этика и забота

Быть человеком: Качество жизни, вопросы медицинской этики и ответственности.

У постели больного: Как встретить страдание и в чем заключается истинное исцеление.

Часть III. Перед лицом смерти

Подготовка к переходу: Знамения надежды и современный человек.

Смерть детей: Как подвести ребенка к этой встрече и утешить родителей.

Переживание утраты: Путь примирения и «несение тягот друг друга».

Часть IV–V. Дух, душа, тело