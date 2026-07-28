В мире, законом которого сейчас является разъединенность, противоположение, напряженное отношение между отдельными людьми, общественными группами и народами, тема семьи и брака приобретает чрезвычайную важность. Брак становится местом восстановления единства там, где оно уже не может быть достигнуто одними человеческими силами.

Брак — чудо на земле. В мире, где всё идет вразброд, два человека благодаря любви принимают друг друга до конца и становятся чем-то большим, чем просто двое, — единством. Христианский брак раскрывается как таинство душевного, духовного и телесного общения, как путь верности, жертвенной любви и совместного восхождения к Богу.

Антоний Сурожский – Таинство любви – Беседы о христианском браке

Антоний, митр. Сурожский. Таинство любви: беседы о христианском браке. – СПб.: Сатисъ, 2021. – 54 с.

ISBN 5-7373-0023-4

Антоний Сурожский – Таинство любви – Содержание