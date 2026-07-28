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Антоний Сурожский - Таинство любви

Антоний Сурожский - Таинство любви
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Family, Ethics

В мире, законом которого сейчас является разъединенность, противоположение, напряженное отношение между отдельными людьми, общественными группами и народами, тема семьи и брака приобретает чрезвычайную важность. Брак становится местом восстановления единства там, где оно уже не может быть достигнуто одними человеческими силами.

Брак — чудо на земле. В мире, где всё идет вразброд, два человека благодаря любви принимают друг друга до конца и становятся чем-то большим, чем просто двое, — единством. Христианский брак раскрывается как таинство душевного, духовного и телесного общения, как путь верности, жертвенной любви и совместного восхождения к Богу.

Антоний Сурожский – Таинство любви – Беседы о христианском браке

Антоний, митр. Сурожский. Таинство любви: беседы о христианском браке. – СПб.: Сатисъ, 2021. – 54 с.
ISBN 5-7373-0023-4

Антоний Сурожский – Таинство любви – Содержание

  • Таинство любви. Беседа о христианском браке

    • Брак как чудо восстановления человеческого единства

    • Любовь как состояние всего человеческого существа

    • Способность увидеть в другом человеке образ Божий

    • Любовь к красоте человека и сострадание к его поврежденности

    • Созерцание, молчание и глубина человеческого общения

    • Душевное, духовное и телесное единство супругов

    • Брачное общение как таинство

    • Брак Агнца и Церковь как Невеста Христова

    • Трагическая, жертвенная и ликующая любовь

    • Брак и монашество как два образа церковного служения

    • Надежда и вера как основания любви

    • Причины неустойчивости современных браков

    • Телесное влечение, душевная совместимость и общность жизненного призвания

    • Христианский брак как образ вечной жизни

    • Символический смысл церковного богослужения

    • Способность любить: давать, принимать и жертвовать

    • Уважение к прошлому и внутреннему миру любимого человека

    • Взаимная вера супругов и возможность прощения

    • Обручение и его духовный смысл

      • Свечи и каждение жениха и невесты

      • Молитвы о мире, единомыслии и совершенной любви

      • Исаак и Ревекка как образ благословенного брака

      • Обручальные кольца как знак доверия и передачи собственной судьбы

    • Совершенная любовь и целомудрие

    • Венчание

      • Венцы радости

      • Венцы царственного достоинства

      • Венцы мученичества и христианского свидетельства

    • Апостольское чтение о Христе и Церкви

    • Главенство мужа как жертвенное служение

    • Евангельское повествование о браке в Кане Галилейской

    • Присутствие Христа в семейной жизни

    • Молитва «Отче наш» в последовании венчания

    • Общая чаша как образ единой судьбы супругов

    • Шествие вокруг аналоя и Евангелие в центре брачного пути

    • Заключительные молитвы и благословение новобрачных

  • Ответы на вопросы

    • В чем особенность семейных отношений?

    • Семья как малая церковь

    • Какой должна быть христианская семья?

    • Счастье, любовь и взаимная жертвенность в семье

    • Развод как трагедия и ответственность церковного сообщества

    • Духовная подготовка к браку

    • Совместная и личная семейная молитва

    • Молчание в присутствии Божием

    • Как рассматривать практику абортов?

Views 27
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Added 28.07.2026
Author brat Vadim
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