Антоний Сурожский - Таинство любви
В мире, законом которого сейчас является разъединенность, противоположение, напряженное отношение между отдельными людьми, общественными группами и народами, тема семьи и брака приобретает чрезвычайную важность. Брак становится местом восстановления единства там, где оно уже не может быть достигнуто одними человеческими силами.
Брак — чудо на земле. В мире, где всё идет вразброд, два человека благодаря любви принимают друг друга до конца и становятся чем-то большим, чем просто двое, — единством. Христианский брак раскрывается как таинство душевного, духовного и телесного общения, как путь верности, жертвенной любви и совместного восхождения к Богу.
Антоний Сурожский – Таинство любви – Беседы о христианском браке
Антоний, митр. Сурожский. Таинство любви: беседы о христианском браке. – СПб.: Сатисъ, 2021. – 54 с.
ISBN 5-7373-0023-4
Антоний Сурожский – Таинство любви – Содержание
Таинство любви. Беседа о христианском браке
Брак как чудо восстановления человеческого единства
Любовь как состояние всего человеческого существа
Способность увидеть в другом человеке образ Божий
Любовь к красоте человека и сострадание к его поврежденности
Созерцание, молчание и глубина человеческого общения
Душевное, духовное и телесное единство супругов
Брачное общение как таинство
Брак Агнца и Церковь как Невеста Христова
Трагическая, жертвенная и ликующая любовь
Брак и монашество как два образа церковного служения
Надежда и вера как основания любви
Причины неустойчивости современных браков
Телесное влечение, душевная совместимость и общность жизненного призвания
Христианский брак как образ вечной жизни
Символический смысл церковного богослужения
Способность любить: давать, принимать и жертвовать
Уважение к прошлому и внутреннему миру любимого человека
Взаимная вера супругов и возможность прощения
Обручение и его духовный смысл
Свечи и каждение жениха и невесты
Молитвы о мире, единомыслии и совершенной любви
Исаак и Ревекка как образ благословенного брака
Обручальные кольца как знак доверия и передачи собственной судьбы
Совершенная любовь и целомудрие
Венчание
Венцы радости
Венцы царственного достоинства
Венцы мученичества и христианского свидетельства
Апостольское чтение о Христе и Церкви
Главенство мужа как жертвенное служение
Евангельское повествование о браке в Кане Галилейской
Присутствие Христа в семейной жизни
Молитва «Отче наш» в последовании венчания
Общая чаша как образ единой судьбы супругов
Шествие вокруг аналоя и Евангелие в центре брачного пути
Заключительные молитвы и благословение новобрачных
Ответы на вопросы
В чем особенность семейных отношений?
Семья как малая церковь
Какой должна быть христианская семья?
Счастье, любовь и взаимная жертвенность в семье
Развод как трагедия и ответственность церковного сообщества
Духовная подготовка к браку
Совместная и личная семейная молитва
Молчание в присутствии Божием
Как рассматривать практику абортов?
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