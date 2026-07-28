Антоний Сурожский - Вот я, Господи!
В сборник вошли беседы митрополита Антония Сурожского, произнесенные в 1968–1993 годах преимущественно перед прихожанами лондонского храма Успения Божией Матери и Всех Святых. Эти размышления над Евангелием представляют собой живое пастырское слово, обращенное к каждому читателю лично и побуждающее заново всмотреться в смысл привычных библейских повествований.
Автор раскрывает Евангелие как подлинно Благую Весть, осмысляет духовное значение искушений Христа в пустыне, исследует молитвенную жизнь Спасителя и Его учение о молитве, а также предлагает толкование трудной притчи о неправедном управителе. Богословская глубина соединяется здесь с личным духовным опытом, вниманием к внутренней жизни человека и конкретными вопросами христианского свидетельства.
Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Беседы на евангельские темы
Пер. с англ., сост. и ред. Е. Л. Майданович. – М.: Практика, 2018. – 144 с.
ISBN 978-5-89816-161-3.
Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Содержание
Предисловие
Благая евангельская весть
Ответы на вопросы
Искушения Христа
Как молился Христос
Беседа первая. Молитва в Ветхом Завете
Беседа вторая. Пример Христа
Беседа третья. Учение Христа о молитве
Беседа четвертая. Молитва в Евангелии от Иоанна
Притча о неправедном управителе
No comments yet. Be the first!