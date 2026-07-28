Антоний Сурожский - Вот я, Господи!

В сборник вошли беседы митрополита Антония Сурожского, произнесенные в 1968–1993 годах преимущественно перед прихожанами лондонского храма Успения Божией Матери и Всех Святых. Эти размышления над Евангелием представляют собой живое пастырское слово, обращенное к каждому читателю лично и побуждающее заново всмотреться в смысл привычных библейских повествований.

Автор раскрывает Евангелие как подлинно Благую Весть, осмысляет духовное значение искушений Христа в пустыне, исследует молитвенную жизнь Спасителя и Его учение о молитве, а также предлагает толкование трудной притчи о неправедном управителе. Богословская глубина соединяется здесь с личным духовным опытом, вниманием к внутренней жизни человека и конкретными вопросами христианского свидетельства.

Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Беседы на евангельские темы

Пер. с англ., сост. и ред. Е. Л. Майданович. – М.: Практика, 2018. – 144 с.

ISBN 978-5-89816-161-3.

Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Содержание