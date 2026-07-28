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Антоний Сурожский - Вот я, Господи!

Антоний Сурожский - Вот я, Господи!
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Homiletics

В сборник вошли беседы митрополита Антония Сурожского, произнесенные в 1968–1993 годах преимущественно перед прихожанами лондонского храма Успения Божией Матери и Всех Святых. Эти размышления над Евангелием представляют собой живое пастырское слово, обращенное к каждому читателю лично и побуждающее заново всмотреться в смысл привычных библейских повествований.

Автор раскрывает Евангелие как подлинно Благую Весть, осмысляет духовное значение искушений Христа в пустыне, исследует молитвенную жизнь Спасителя и Его учение о молитве, а также предлагает толкование трудной притчи о неправедном управителе. Богословская глубина соединяется здесь с личным духовным опытом, вниманием к внутренней жизни человека и конкретными вопросами христианского свидетельства.

Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Беседы на евангельские темы

Пер. с англ., сост. и ред. Е. Л. Майданович. – М.: Практика, 2018. – 144 с.
ISBN 978-5-89816-161-3.

Сурожский Антоний – Вот я, Господи! – Содержание

  • Предисловие

  • Благая евангельская весть

    • Ответы на вопросы

  • Искушения Христа

  • Как молился Христос

    • Беседа первая. Молитва в Ветхом Завете

    • Беседа вторая. Пример Христа

    • Беседа третья. Учение Христа о молитве

    • Беседа четвертая. Молитва в Евангелии от Иоанна

  • Притча о неправедном управителе

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Added 28.07.2026
Author brat Vadim
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