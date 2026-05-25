Антонов - История русской средневековой культуры

Учебное пособие посвящено русским средневековым представлениям и практикам, связанным с религиозной культурой. В центре внимания — религиозная жизнь на Руси XI–XVII вв. на уровне проживаемых практик и популярных идей, связанных с теоцентричной картиной мира.

Книга рассматривает ключевые представления о мироздании, человеке, власти, Церкви, святых, ангелах и демонах, посмертном суде, эсхатологии, иконах и реликвиях, а также религиозные практики: вотивные дары, вклады, обращение с реликвиями и образами, монастырский обиход и «экономику спасения».

Антонов Д.И. История русской средневековой культуры: религиозные представления и практики. Учебное пособие. – М.: Индрик, 2025. – 208 с.

Вступление Пояснительная записка Религиозная культура русского Средневековья: принципы изучения и терминология



Человек и мироздание в средневековой картине мира Представления о власти Представления о церкви и таинствах Святые, ангелы и демоны Посмертный суд и эсхатология Иконы, реликвии и практики иконопочитания Дарообмен с небесами: вотивные дары и практики Храмы, монастыри и «экономика спасения»