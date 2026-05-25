Антонов - История русской средневековой культуры

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, History of Russian Orthodoxy, Educational, Religious Studies Atheism

Учебное пособие посвящено русским средневековым представлениям и практикам, связанным с религиозной культурой. В центре внимания — религиозная жизнь на Руси XI–XVII вв. на уровне проживаемых практик и популярных идей, связанных с теоцентричной картиной мира.

Книга рассматривает ключевые представления о мироздании, человеке, власти, Церкви, святых, ангелах и демонах, посмертном суде, эсхатологии, иконах и реликвиях, а также религиозные практики: вотивные дары, вклады, обращение с реликвиями и образами, монастырский обиход и «экономику спасения».

Антонов Д.И. – История русской средневековой культуры – Религиозные представления и практики

Антонов Д.И. История русской средневековой культуры: религиозные представления и практики. Учебное пособие. – М.: Индрик, 2025. – 208 с.

ISBN 978-5-91674-768-3

Антонов Д.И. – История русской средневековой культуры – Содержание

  • Вступление

    • Пояснительная записка

    • Религиозная культура русского Средневековья: принципы изучения и терминология

  1. Человек и мироздание в средневековой картине мира

  2. Представления о власти

  3. Представления о церкви и таинствах

  4. Святые, ангелы и демоны

  5. Посмертный суд и эсхатология

  6. Иконы, реликвии и практики иконопочитания

  7. Дарообмен с небесами: вотивные дары и практики

  8. Храмы, монастыри и «экономика спасения»

  • Заключение

  • Темы докладов для самостоятельной подготовки студентами

  • Библиография

Views 26
Rating
Added 25.05.2026
Author brat Vadim
