Антонов - Майзульс - Анатомия ада

Все детали, повторяющиеся в текстах и миниатюрах, порой создают ложное ощущение, что образы ада исторически неизменны и из века в век различаются лишь в мелочах. Это, конечно, только иллюзия. Древнейшие монументальные изображения преисподней появляются на Руси в XI—XII вв., когда на стены храмов в Новгороде, Старой Ладоге, Переславле-Залесском, Киеве и Владимире помещают композицию Страшного суда с обязательной геенной огненной (правда, «адская» часть сохранилась далеко не везде).
Если сравнить эти росписи с фресками XVII в. или инфернальными образами старообрядческих рукописей, мы увидим, что со времен Киевской Руси к порогу Нового времени иконография преисподней радикально преобразилась.
Дмитрий Антонов, Михаил Майзульс - Анатомия ада – Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии
Москва: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 2014 г. — 240 с.
ISBN 978-5-91134-842-7 (ФОРУМ)
ISBN 978-5-9903746-6-9 (НЕОЛИТ)
Дмитрий Антонов, Михаил Майзульс - Анатомия ада – Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии - Содержание
Хождение по мукам: визуальный путеводитель по невидимому
Иконография демонов
Приметы бесов: маркеры демонического
Вертикаль власти: иерархия демонов
Путь погибели
Искушение и научение
Призрачные маски дьявола
На службе сатаны
Хождение по мытарствам
Исход души
Посмертные испытания
Лестница на небеса
Воздушные «станции»
Змей: мытарства и страшный суд
Царство дьявола
Ад как пространство
Геометрия ада: пещеры, круги, клейма
Стихии ада: пламя, холод и тьма
Рай и ад: иконографические оппозиции
«Живой ад»
Старик Гадес: от Ада к Сатане
Хищный трон Сатаны
Пасть ада: погибель как пожирание
Огненный великан и сатанинская «троица»
В погоне за Смертью: Ад в Апокалипсисе
Пространство насилия
Символика казней
Демоны-мучители
Грешники как демоны: визуальная демонизаиия
Иуда: сын погибели
Видения ада: ггрешница на звере
Видения ада: «древо греха»
Между раем и адом: милостивый блудник
Царь и его царство
Сатана: повелитель/узник
Поверженный дьявол, поверженный ад
Список сокращений
Список иллюстраций
No comments yet. Be the first!