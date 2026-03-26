Антонов - Майзульс - Анатомия ада

Все детали, повторяющиеся в текстах и миниатюрах, порой создают ложное ощущение, что образы ада исторически неизменны и из века в век различаются лишь в мелочах. Это, конечно, только иллюзия. Древнейшие монументальные изображения преисподней появляются на Руси в XI—XII вв., когда на стены храмов в Новгороде, Старой Ладоге, Переславле-Залесском, Киеве и Владимире помещают композицию Страшного суда с обязательной геенной огненной (правда, «адская» часть сохранилась далеко не везде).

Если сравнить эти росписи с фресками XVII в. или инфернальными образами старообрядческих рукописей, мы увидим, что со времен Киевской Руси к порогу Нового времени иконография преисподней радикально преобразилась.

Дмитрий Антонов, Михаил Майзульс - Анатомия ада – Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии

Москва: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 2014 г. — 240 с.

ISBN 978-5-91134-842-7 (ФОРУМ)

ISBN 978-5-9903746-6-9 (НЕОЛИТ)

Содержание

Хождение по мукам: визуальный путеводитель по невидимому

Иконография демонов

Приметы бесов: маркеры демонического

Вертикаль власти: иерархия демонов

Путь погибели

Искушение и научение

Призрачные маски дьявола

На службе сатаны

Хождение по мытарствам

Исход души

Посмертные испытания

Лестница на небеса

Воздушные «станции»

Змей: мытарства и страшный суд

Царство дьявола

Ад как пространство

Геометрия ада: пещеры, круги, клейма

Стихии ада: пламя, холод и тьма

Рай и ад: иконографические оппозиции

«Живой ад»

Старик Гадес: от Ада к Сатане

Хищный трон Сатаны

Пасть ада: погибель как пожирание

Огненный великан и сатанинская «троица»

В погоне за Смертью: Ад в Апокалипсисе

Пространство насилия

Символика казней

Демоны-мучители

Грешники как демоны: визуальная демонизаиия

Иуда: сын погибели

Видения ада: ггрешница на звере

Видения ада: «древо греха»

Между раем и адом: милостивый блудник

Царь и его царство

Сатана: повелитель/узник

Поверженный дьявол, поверженный ад

Список сокращений

Список иллюстраций