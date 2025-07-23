Антонова-Андерссон - Нечисть Швеции
Предания о домовых, леших, водяных существуют во всех культурах с незапамятных времен. Вмешательство потусторонних сил — отличный способ истолковать непонятные явления природы, объяснить собственные неудачи и неприглядные поступки.
Подводные течения и водовороты — не что иное, как проделки русалок и водяных. Гроза — охота богов за лесными девами. Туман — танец одетых в белоснежные наряды эльфиек.
Каждый может заблудиться, ошибиться, промахнуться. Кто виноват? На поверхности идея: сослаться на какое-то неизвестное существо. Не устоявший перед соблазном и закрутивший роман с незнакомкой моряк укорит принявшую человеческий облик русалку. Решивший увильнуть от работы батрак будет заверять, что его забрал в гору тролль. Охотники, сбившиеся с пути или вернувшиеся ни с чем, сошлются на происки лесной девы.
Выполняла нечисть и предостерегающую функцию. Дети не заходили в омут, потому что там жил опасный водяной, и держались подальше от глубоких колодцев, где обитал «колодезный старик». Взрослые старались не бродить без надобности по ночам — иначе велика вероятность наткнуться на привидение. Попытка избавиться от внебрачного ребенка была чревата превращением его в призрака. Ну а распутный образ жизни и беспорядочные связи нередко «вскрывались», когда женщины рожали детей якобы от троллей и морских царей.
При этом нечисть не только вызывала страх, но и вселяла определенную уверенность и надежду. Ходячий мертвец — не что иное, как доказательство существования иного мира, и, соответственно, смерть — это не вечная разлука с близкими. Если убить дракона, охраняющего сокровища, можно не только сделать доброе дело, но и завладеть богатством. А ритуалы проводили, чтобы задобрить духов и тем самым гарантировать хороший урожай или удачу на охоте. Потусторонние силы при правильном к ним отношении станут не вредить, а помогать и защищать.
Юлия Антонова-Андерссон - Нечисть Швеции: обитатели кладбищ, лесов и полей
Москва : Издательство АСТ, 2024. — 288 с. — (Мировая мифология).
ISBN 978-5-17-149071-3
Юлия Антонова-Андерссон - Нечисть Швеции: обитатели кладбищ, лесов и полей - Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Когда появилась нечисть?
- Откуда взялась нечисть?
- Кто населяет Швецию?
- Структура преданий
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ЧАСТЬ I
- ГЛАВА 1. Водные существа
- ГЛАВА 2. Обитатели леса
- ГЛАВА 3. Горы и их обитатели
- ГЛАВА 4. Дом и хутор
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ЧАСТЬ II
- ГЛАВА 1. У кладбищ
- ГЛАВА 2. Привидения, призраки и духи
- ГЛАВА 3. Мучители
- ГЛАВА 4. Драконы и змеи
- ГЛАВА 5. Духи-защитники
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Библиография
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