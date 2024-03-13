Антуан - Пернети - Мифо-rерметический словарь

Ни одной науке так не требовался словарь, как в нем нуждается Герметическая Философия. Те, кому попадаются в руки книги об этом предмете, не смогут продолжать чтение и полчаса, потому что встречающиеся в них языческие названия кажутся лишенными смысла, а намеренно употребляемые двусмысленные термины затрудняют понимание истинного значения сказанного.

Сами авторы предупреждают, что не следует понимать их буквально, что одну и ту же вещь они называют тысячью разных имен; что их труды являют собой лишь сеть загадок, метафор, аллегорий и что нужно осторожно относиться к тем местам, которые сразу кажутся легкими для понимания. Они делают тайну из всего и пишут, кажется, только для того, чтоб их не поняли. Однако они возражают против этого и утверждают, что пишут, чтобы учить Науке, которую они именуют ключом ко всем другим наукам. Любовь к Богу, к ближнему, к истине вкладывает им в руки перо: признание такой замечательной милости, как получение от Творца знания о столь великой тайне, не позволяет им молчать. Но, добавляют они, мы получили это знание под покровом тайны; и было бы преступлением, достойным анафемы, снять покров, скрывающий ее от глаз профана. Могли ли они избавить себя от столь таинственных писаний? Если бы предать гласности эту Науку во всей ее простоте, то женщины и даже дети захотели бы испытать ее; самый глупый крестьянин забросил бы свой плуг, чтобы распахивать ниву Марса, как Ясон; он возделывал бы философскую землю, и работа на ней бьmа бы для него лишь забавой, а ее обильные урожаи принесли бы ему огромные богатства, очень долгую жизнь и крепкое здоровье, чтобы наслаждаться ею.

Дом Антуан-Жозефа Пернети - Мифо-rерметический словарь

Пер. с фран. - К: ИП Береза, 2012. - 384 с.

Серия ''А terra ad solem".

ISBN 978-966-195-008-4

Дом Антуан-Жозефа Пернети - Мифо-rерметический словарь - Содержание

Предисловие

Об операциях

О количестве материй, составляющих магистерий

Об огне

О сосуде

О времени

О цвете

О загадочном стиле

Мифо-герметический словарь