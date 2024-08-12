Ануров, Маслова - Архетип Счастья
Что такое сознание ? До смешного простой, но при этом абсолютно правильный ответ на этот вопрос звучит так: сознание - это те содержания психики, которые мы осознаём. Отделить сознание от его содержания, по сути, невозможно. Мы всегда осознаём что-то. Можно сказать, что сознание - это некое пространство, в котором в разные моменты времени находится то или иное содержимое. Сейчас там - мечты о новых модных джинсах, через минуту - желание сварить кофе, потом - мысли об отношениях с окружающими и так далее. Когда это пространство ничем не заполнено - сознание отʌючено. Такое возможно в состоянии глубокой комы или сна без сновидений.
Центром сознания является Эго - средоточие нашей индивидуальности. Эго поддерживает непрерывное ощущение того, что Я - это Я. соответственно, все те психические содержания, которые Эго может воспринимать, анализировать, испол͑зовать, относятся к сознательной части психики.
С помощью сознания мы ориентируемся во внешнем мире, накапливаем опыт, стараемся избежать опасностей и получить удовольствие. Казалось бы, вот и вся нехитрая формула: рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Но дело в том, что, помимо сознания, в психике существует обширная бессознательная часть. Бессознательное постоянно влияет на сознание - незаметно диктуя свою волю и вдохновляя, активно препятствуя и столь же активно помогая, внушая иногда ужас, иногда благоговение. Это загадочный, поистине бескрайний океан, путешествие по которому грозит опасностями и сулит удивительные открытия. Бессознательное подразделяется на личное и коллективное.
Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь
М.: Медков С.Б. , 2017, 144 с. , ил.
ISBN 978-5-906891-04-4
Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь - Содержание
Карл Густав Юнг: в поисках души
Раздел 1. Сознание и бессознательное
- Сознание
- Личное бессознательное
- Коллективное бессознательное
- Архетипы
- Архетипические образы
- Миф о мифах
- Компенсаторная связь сознания и бессознательного
- Между духом и материей
- Комплексы
Раздел 2. Архетипические элементы личности
- Эго
- Персона
- Тень
- Анима/Анимус
- Самость
Раздел 3. Индивидуация
- Суть индивидуации
- Этапы индивидуации
- О чем говорят сны
- Зачем нужна молодость
- Инфляция
Раздел 4. Высшая точка
- Различия во взглядах Фрейда и Юнга
- Синхронистичность
- Юнг и религия
- Постскриптум
- Мистическое соучастие
- Либидо, депресия и жизнь-ноль
- Экстраверсия и интроверсия
- Восемь функций сознания
- Адаптация
Эпилог
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