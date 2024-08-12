Что такое сознание ? До смешного простой, но при этом абсолютно правильный ответ на этот вопрос звучит так: сознание - это те содержания психики, которые мы осознаём. Отделить сознание от его содержания, по сути, невозможно. Мы всегда осознаём что-то. Можно сказать, что сознание - это некое пространство, в котором в разные моменты времени находится то или иное содержимое. Сейчас там - мечты о новых модных джинсах, через минуту - желание сварить кофе, потом - мысли об отношениях с окружающими и так далее. Когда это пространство ничем не заполнено - сознание отʌючено. Такое возможно в состоянии глубокой комы или сна без сновидений.

Центром сознания является Эго - средоточие нашей индивидуальности. Эго поддерживает непрерывное ощущение того, что Я - это Я. соответственно, все те психические содержания, которые Эго может воспринимать, анализировать, испол͑зовать, относятся к сознательной части психики.

С помощью сознания мы ориентируемся во внешнем мире, накапливаем опыт, стараемся избежать опасностей и получить удовольствие. Казалось бы, вот и вся нехитрая формула: рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Но дело в том, что, помимо сознания, в психике существует обширная бессознательная часть. Бессознательное постоянно влияет на сознание - незаметно диктуя свою волю и вдохновляя, активно препятствуя и столь же активно помогая, внушая иногда ужас, иногда благоговение. Это загадочный, поистине бескрайний океан, путешествие по которому грозит опасностями и сулит удивительные открытия. Бессознательное подразделяется на личное и коллективное.

Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь

М.: Медков С.Б. , 2017, 144 с. , ил.

ISBN 978-5-906891-04-4

Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь - Содержание

Карл Густав Юнг: в поисках души

Раздел 1. Сознание и бессознательное

Сознание

Личное бессознательное

Коллективное бессознательное

Архетипы

Архетипические образы

Миф о мифах

Компенсаторная связь сознания и бессознательного

Между духом и материей

Комплексы

Раздел 2. Архетипические элементы личности

Эго

Персона

Тень

Анима/Анимус

Самость

Раздел 3. Индивидуация

Суть индивидуации

Этапы индивидуации

О чем говорят сны

Зачем нужна молодость

Инфляция

Раздел 4. Высшая точка

Различия во взглядах Фрейда и Юнга

Синхронистичность

Юнг и религия

Постскриптум

Мистическое соучастие

Либидо, депресия и жизнь-ноль

Экстраверсия и интроверсия

Восемь функций сознания

Адаптация

Эпилог