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Ануров, Маслова - Архетип Счастья

Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Что такое сознание ? До смешного простой, но при этом абсолютно правильный ответ на этот вопрос звучит так: сознание - это те содержания психики, которые мы осознаём. Отделить сознание от его содержания, по сути, невозможно. Мы всегда осознаём что-то. Можно сказать, что сознание - это некое пространство, в котором в разные моменты времени находится то или иное содержимое. Сейчас там - мечты о новых модных джинсах, через минуту - желание сварить кофе, потом - мысли об отношениях с окружающими и так далее. Когда это пространство ничем не заполнено - сознание отʌючено. Такое возможно в состоянии глубокой комы или сна без сновидений.
Центром сознания является Эго - средоточие нашей индивидуальности. Эго поддерживает непрерывное ощущение того, что Я - это Я. соответственно, все те психические содержания, которые Эго может воспринимать, анализировать, испол͑зовать, относятся к сознательной части психики.
С помощью сознания мы ориентируемся во внешнем мире, накапливаем опыт, стараемся избежать опасностей и получить удовольствие. Казалось бы, вот и вся нехитрая формула: рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Но дело в том, что, помимо сознания, в психике существует обширная бессознательная часть. Бессознательное постоянно влияет на сознание - незаметно диктуя свою волю и вдохновляя, активно препятствуя и столь же активно помогая, внушая иногда ужас, иногда благоговение. Это загадочный, поистине бескрайний океан, путешествие по которому грозит опасностями и сулит удивительные открытия. Бессознательное подразделяется на личное и коллективное.

Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь

М.: Медков С.Б. , 2017, 144 с. , ил.
ISBN 978-5-906891-04-4

Денис Ануров, Юлия Маслова - Архетип Счастья - всё, что вам нужно знать об архетипах и их влиянии на вашу жизнь - Содержание

Карл Густав Юнг: в поисках души
Раздел 1. Сознание и бессознательное
  • Сознание
  • Личное бессознательное
  • Коллективное бессознательное
  • Архетипы
  • Архетипические образы
  • Миф о мифах
  • Компенсаторная связь сознания и бессознательного
  • Между духом и материей
  • Комплексы
Раздел 2. Архетипические элементы личности
  • Эго
  • Персона
  • Тень
  • Анима/Анимус
  • Самость
Раздел 3. Индивидуация
  • Суть индивидуации
  • Этапы индивидуации
  • О чем говорят сны
  • Зачем нужна молодость
  • Инфляция
Раздел 4. Высшая точка
  • Различия во взглядах Фрейда и Юнга
  • Синхронистичность
  • Юнг и религия
  • Постскриптум
  • Мистическое соучастие
  • Либидо, депресия и жизнь-ноль
  • Экстраверсия и интроверсия
  • Восемь функций сознания
  • Адаптация
Эпилог
Views 268
Rating 3.0 / 5
Added 12.08.2024
Author brat Andron
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3.0/5 (1)

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