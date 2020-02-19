Апокрифические сказания - Александрийская библиотека
Перед читателем новый сборник русских переводов апокрифических текстов. На сей раз хотелось не только познакомить всех интересующихся с некоторыми не издававшимися раньше (или давно) древними книгами, но и открыть перед читателем более широкий контекст, в котором зародилось само христианство.
Мы попытаемся проследить исторические корни полемики между двумя идеологическими направлениями поздней античности: эллинистически-римским «язычеством» и ранним христианством. Как и почему возникла такая полемика, столь ярко выразившаяся, например, в трудах Цельса, Порфирия, Юлиана, с одной стороны, и христианских апологетов II в., Климента Александрийского, Оригена, Арнобия, Лактанция, с другой?
Обычно при попытке ответить на этот вопрос обращаются прежде всего к 17-й главе «Деяний апостолов», где апостол Павел проповедует Христа и воскресение мертвых в центре греческой мудрости — Афинах, причем его аудиторию составляют «стоики и эпикурейцы». Но достоверность этого эпизода оспаривается, и сам он, во всяком случае, предстает изолированным, ибо в I в. н.э. мы не можем найти для него аналогов.
И все же нечто побуждает нас не останавливаться на такой печальной констатации. Мы сможем двинуться дальше в глубь времен, проследив развитие тех направлений мысли, из которых выросла христианская полемика с эллинизмом. Тогда мы лучше поймем и христианство, и античность, и, вероятно, весь ход европейской и мировой истории.
Апокрифические сказания: Патриархи, пророки и апостолы
[сост., вступ. ст., коммент. В. Витковского]. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007. — 405 с.
(Серия «Александрийская библиотека»).
ISBN 978-5-367-00575-2
Новый сборник апокрифов — произведений, распространявшихся в первые века христианской эры, но в итоге не вошедших в библейский канон, — составили сочинения, которые по своей тематике примыкают к некоторым каноническим текстам Ветхого Завета (Второзаконию, Псалтири, Книге Исайи и др.), а также к новозаветным «Деяниям апостолов».
Отдельные апокрифы переведены специально для настоящего издания. Подробная вступительная статья открывает перед читателем тот широкий исторический контекст, в котором зародилось христианство.
Отдельные апокрифы переведены специально для настоящего издания. Подробная вступительная статья открывает перед читателем тот широкий исторический контекст, в котором зародилось христианство.
Апокрифические сказания: Патриархи, пророки и апостолы - Содержание
- В. Витковский. Иудаизм и христианство против эллинизма: История традиции
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ
- Ветхозаветные патриархи в новозаветной перспективе
- Завещания двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Перевод В. Витковского
- Псалмы Соломона. Перевод М. Витковской и В. Витковского
- Вознесение Моисея. Перевод В. Витковского
- Притчи Еноха. Перевод А. Смирнова
- Жития пророков. Перевод В. Витковского
- Апокрифы о пророке Исайи. Перевод В. Витковского
НОВОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ
- Продолжение священной истории
- Послание двенадцати апостолов. Перевод М. Витковской
- Деяния Варнавы. Перевод В. Витковского
- Послание Варнавы. Перевод П. Преображенского
- Переписка апостола Павла с Коринфянами. Перевод В. Витковского
- Послание апостола Павла к Лаодикийцам. Перевод В. Витковского
- Последняя глава «Деяний апостольских». Перевод В. Витковского
- Деяния Филиппа. Перевод В. Витковского
Апокрифические сказания: Патриархи, пророки и апостолы - 1. «Варвары» и «вандалы»
Христианство пришло в эллинский мир с Ближнего Востока: из Палестины в Сирию, оттуда — в Малую Азию и на Кипр, потом — на Балканский полуостров и в Египет, а вскоре также в греческие города Италии и Сицилии, наконец, в сам Рим — столицу империи, воспринявшей эллинскую культуру. Значит, можно предположить, что на Востоке следует искать и исторических предшественников христианства, и корни «антиэллинской» полемики.
Тут, в первую очередь, приходит в голову Ветхий Завет. Но это собрание очень древних и более новых текстов, созданных еврейскими авторами, крайне мало или, лучше сказать, практически ничего не говорит о Греции и греках. В какой степени Библия была известна эллинам, об этом мы тоже ничего определенного сказать не можем, хотя и знаем, что уже в III в. до н.э. Пятикнижие и пророческие книги были переведены на греческий язык (так называемый «перевод семидесяти толковников», или Септуагинта).
Во всяком случае, заявление, что, например, направленные против евреев выпады некоторых писавших о евреях грекоязычных авторов суть предшественники полемики эллинизма против христиан, определенно требует доказательств. Нужен более широкий контекст, который позволил бы для начала удостовериться, что подобное сопоставление вообще возможно.
Такой контекст мы видим в истории взаимоотношений эллинства с народами Ближнего Востока: ведь иудаизм, из которого вышло христианство, был теснейшим образом связан с окружающими его ближневосточными культурами.
Поэтому начать нам придется издалека. Речь пойдет о той ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке в IV—III вв. до н.э. в результате военного похода македонского царя Александра против «великого царя» Дария III, правившего державой, именуемой несколько условно Персией. Условность состоит в том, что это государство ни по территории, ни по языку, ни по религии не совпадает с Персией-Ираном позднейших времен. Географически Иран был только небольшой частью той державы; официальным языком ее был не персидский (принадлежащий к индоевропейской семье языков), а арамейский (из семьи семитских языков); ислама, разумеется, в ту эпоху просто не существовало, что же касается «полумонотеистического» зороастризма, то и он был чужд большей части «языческого» политеистического) населения этой огромной и достаточно децентрализованной восточной империи. На территории Персидской державы находились два крупнейших центра древней цивилизации — Междуречье (Вавилон) и Египет, вовсе не утратившие под властью «великих царей» ни своей культурной самобытности, ни стремления к политической независимости, что неоднократно проявлялось в восстаниях и отпадениях.
Спасибо!