Апокрифические сказания

Перед читателем новый сборник русских переводов апокрифических текстов. На сей раз хотелось не только познакомить всех интересующихся с некоторыми не издававшимися раньше (или давно) древними книгами, но и открыть перед читателем более широкий контекст, в котором зародилось само христианство.

Мы попытаемся проследить исторические корни полемики между двумя идеологическими направлениями поздней античности: эллинистически-римским «язычеством» и ранним христианством. Как и почему возникла такая полемика, столь ярко выразившаяся, например, в трудах Цельса, Порфирия, Юлиана, с одной стороны, и христианских апологетов II в., Климента Александрийского, Оригена, Арнобия, Лактанция, с другой?

Обычно при попытке ответить на этот вопрос обращаются прежде всего к 17-й главе «Деяний апостолов», где апостол Павел проповедует Христа и воскресение мертвых в центре греческой мудрости — Афинах, причем его аудиторию составляют «стоики и эпикурейцы». Но достоверность этого эпизода оспаривается, и сам он, во всяком случае, предстает изолированным, ибо в I в. н.э. мы не можем найти для него аналогов.

И все же нечто побуждает нас не останавливаться на такой печальной констатации. Мы сможем двинуться дальше в глубь времен, проследив развитие тех направлений мысли, из которых выросла христианская полемика с эллинизмом. Тогда мы лучше поймем и христианство, и античность, и, вероятно, весь ход европейской и мировой истории.