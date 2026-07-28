Аппасами - Запиши, что видишь
Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь - Биография Эдвина Орра
Пер. с англ. — М.: Триада, 2023 - 276 с.
ISBN 978-5-86181-672-4 (в обл.)
Айядурай Джесудасен Аппасами - Запиши, что видишь – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ШКОЛА ИСПЫТАНИЙ
ГЛАВА 2. КРИЗИС ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
ГЛАВА 3. ШКОЛА ВЕРЫ
ГЛАВА 4. ПОСЛАНЕЦ ЦАРЯ
ГЛАВА 5. СКАНДИНАВСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 6. ПОЕЗДКА ПО ЕВРОПЕ
ГЛАВА 7. ВРЕМЕНА ОБНОВЛЕНИЯ
ГЛАВА 8. ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ЮЖНОГО КРЕСТА
ГЛАВА 9. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ АФРИКЕ
ГЛАВА 10. СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЛАВА 11. УЧЕБА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ГЛАВА 12. ПРОПОВЕДЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ
ГЛАВА 13. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТЕНЫ
ГЛАВА 14. ПРОБУЖДЕНИЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ГЛАВА 15. ХРИСТИАНСКОЕ ЛИДЕРСТВО
ГЛАВА 16. БЛАГОВЕСТИЕ ЗВЕЗДАМ
ГЛАВА 17. ПРОБУЖДЕНИЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
ГЛАВА 18. ПРОБУЖДЕНИЕ В БРАЗИЛИИ
ГЛАВА 19. ИНДИЙСКАЯ ОДИССЕЯ
ГЛАВА 20. УМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВ
ГЛАВА 21. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
ГЛАВА 22. БРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
ГЛАВА 23. ФУНДАМЕНТ УЧЕНИЯ
ГЛАВА 24. ОТДАТЬ СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА:
БОГОСЛОВИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ИНДЕКС ИМЕН
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