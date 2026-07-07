Арча-виграха - Упасана-коша
Во втором курсе мы добавим еще больше деталей в процесс арчаны, что позволит создать более концентрированную атмосферу во время поклонения. Господь говорит в «Бхагавад-гите», что поклонение Ему можно совершать очень просто. Главный элемент - бхакти. Тому, кто поклоняется Господу очень просто и для кого основной процесс, к примеру, ванда-нам, будет достаточно знания элементарных правил чистоты и знания о том, что доставит Господу удовольствие (цветок, листок, плод, вода, предложенные с преданностью).
Преданный должен углублять и развивать свое служение, оттачивая его в мельчайших деталях. Так, если повар любит готовить, то будет стараться приготовить лучше и все более изысканно, качественно и т.д. Если же человек не оттачи-вает свое искусство, либо не относится к своему делу как к искусству, значит, оно для него не так важно, либо он находится в невежестве. Поэтому стремление больше узнать о своем служении Господу и желание улучшать его естественно для любого вида преданного служения. Также обстоит дело и с поклонением Божествам, освоение которого также беско-нечно, как и любая другая духовная наука. На втором курсе мы будем улучшать служение
Упасана-коша - 16 том - «Арча-виграха» - Изготовление и установление Божества
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Упасана-коша - 16 том - «Арча-виграха» - Изготовление и установление Божества - Содержание
Оглавление
Введение ко второму курсу
Введение к 16 тому
Лекция 158. Арча-виграха
Лекция 159. Читра-сутра
Лекция 160. Изготовление Божеств
Лекция 161. Таламана
Лекция 162. Размеры различных Божеств
Лекция 163. Божества из камня
Лекция 164. Божества из глины, дерева и металл205
Лекция 165. Введение в Прана-пратиштху
Лекция 166. Пурванга-карма
Лекция 167. Арча-шауча и нетронмиланам
Лекция 168. Адхиваса
Лекция 169. Двара-пуджа и Мандапа-стхапана
Лекция 170. Пуджа-абхишека
Лекция 171. Прана-пратиштха
Лекция 172. Питха-стхапана и завершение инсталляции
Лекция 173. Чакра- и дхваджа-пратиштха; анкурар-пана
Лекция 174. Маха-снапана
Лекция 175. Джирноддхара и праяшчитта
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