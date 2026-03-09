Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary
Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Послание святого Павла к Римлянам: Пастырский комментарий» (Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary) представляет собой фундаментальный труд, посвященный самому сложному и богословски насыщенному тексту апостольского корпуса. Автор ставит перед собой задачу раскрыть глубину учения о спасении, оправдании верой и Божественной благодати, очистив эти понятия от позднейших юридических наслоений западной мысли. Архиепископ Димитрий убежден, что Послание к Римлянам — это не сухой трактат по систематическому богословию, а живое пастырское слово, призванное утвердить верующих в осознании универсальности Божьего замысла о спасении как иудеев, так и язычников через единство во Христе.
В содержательной части труда автор следует за логикой апостола Павла, стих за стихом разъясняя ключевые сотериологические концепции. Архиепископ детально анализирует падшее состояние человечества, необходимость искупительной жертвы Христа и роль закона в истории спасения. Особое внимание уделяется православному пониманию «оправдания», которое трактуется не как судебный акт, а как процесс исцеления и восстановления человеческой природы через причастие жизни Бога. Автор подробно разбирает сложные главы о судьбе Израиля и ответственности христианина перед обществом, неизменно подчеркивая, что вся догматическая часть послания служит лишь основанием для практического призыва к святости и любви, изложенного в заключительных главах.
Текст написан в строгом академическом стиле, органично сочетающемся с теплотой пастырского наставления. Архиепископ Димитрий мастерски использует святоотеческую экзегезу (в частности, труды святителя Иоанна Златоуста) и свой богатый лингвистический опыт, чтобы прояснить тончайшие нюансы греческого текста. Книга служит незаменимым ресурсом для студентов, священнослужителей и всех серьезных исследователей Библии, стремящихся постичь «сердце» христианского благовестия. Это чтение, которое помогает преодолеть интеллектуальные трудности текста и увидеть за сложными аргументами апостола Павла сияние неизреченной любви Бога, призывающего каждого человека к полноте жизни в Духе.
Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary
Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2008. – 418 pp.
ISBN 978-0-88141-321-2
Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans – Contents
Foreword
Preface
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Index of Scripture References in St. Paul’s Epistle to the Romans
