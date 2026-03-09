Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary

Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Послание святого Павла к Римлянам: Пастырский комментарий» (Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary) представляет собой фундаментальный труд, посвященный самому сложному и богословски насыщенному тексту апостольского корпуса. Автор ставит перед собой задачу раскрыть глубину учения о спасении, оправдании верой и Божественной благодати, очистив эти понятия от позднейших юридических наслоений западной мысли. Архиепископ Димитрий убежден, что Послание к Римлянам — это не сухой трактат по систематическому богословию, а живое пастырское слово, призванное утвердить верующих в осознании универсальности Божьего замысла о спасении как иудеев, так и язычников через единство во Христе.

В содержательной части труда автор следует за логикой апостола Павла, стих за стихом разъясняя ключевые сотериологические концепции. Архиепископ детально анализирует падшее состояние человечества, необходимость искупительной жертвы Христа и роль закона в истории спасения. Особое внимание уделяется православному пониманию «оправдания», которое трактуется не как судебный акт, а как процесс исцеления и восстановления человеческой природы через причастие жизни Бога. Автор подробно разбирает сложные главы о судьбе Израиля и ответственности христианина перед обществом, неизменно подчеркивая, что вся догматическая часть послания служит лишь основанием для практического призыва к святости и любви, изложенного в заключительных главах.

Текст написан в строгом академическом стиле, органично сочетающемся с теплотой пастырского наставления. Архиепископ Димитрий мастерски использует святоотеческую экзегезу (в частности, труды святителя Иоанна Златоуста) и свой богатый лингвистический опыт, чтобы прояснить тончайшие нюансы греческого текста. Книга служит незаменимым ресурсом для студентов, священнослужителей и всех серьезных исследователей Библии, стремящихся постичь «сердце» христианского благовестия. Это чтение, которое помогает преодолеть интеллектуальные трудности текста и увидеть за сложными аргументами апостола Павла сияние неизреченной любви Бога, призывающего каждого человека к полноте жизни в Духе.

Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans: A pastoral commentary

Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2008. – 418 pp.

ISBN 978-0-88141-321-2

Archbishop Dmitri Royster - Saint Paul’s Epistle to the Romans – Contents

Foreword

Preface

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Index of Scripture References in St. Paul’s Epistle to the Romans