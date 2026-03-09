Archbishop Dmitri Royster – The Kingdom of God

Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Царство Божье» (The Kingdom of God) представляет собой глубокое теологическое исследование центральной темы проповеди Иисуса Христа. Автор ставит перед собой задачу прояснить часто понимаемое превратно или упрощенно понятие «Царства», переводя его из области политических или чисто эсхатологических ожиданий в плоскость живого духовного опыта. Архиепископ Димитрий убежден, что Царство Божье — это не только будущая реальность, но и актуальное присутствие Бога в мире, которое открывается человеку через покаяние, веру и участие в жизни Церкви. Основная идея книги заключается в том, что Царство — это «праведность, мир и радость во Святом Духе», доступные верующему уже здесь и сейчас.

В содержательной части труда автор исследует корни концепции Царства в Ветхом Завете, прослеживая её развитие от мессианских пророчеств до момента провозглашения Христом того, что «Царство Божье приблизилось». Архиепископ детально анализирует взаимосвязь между Царством и Церковью, подчеркивая, что Церковь является иконой и предвкушением грядущего Царства, особенно в таинстве Евхаристии. Он подробно рассматривает этические требования Царства, изложенные в Нагорной проповеди, показывая, что жизнь по заповедям — это не тяжкое бремя, а естественное состояние человека, восстановившего связь со своим Творцом. Особое внимание уделяется притчам о Царстве, в которых автор раскрывает динамику его невидимого роста и окончательного торжества в конце времен.

Труд написан в ясном, пастырском и глубоко укорененном в Писании стиле. Архиепископ Димитрий мастерски соединяет библейскую экзегезу с практическими советами для духовной жизни, делая сложные догматические вопросы понятными для современного читателя. Книга служит незаменимым руководством для тех, кто ищет целостное понимание православного учения о спасении и хочет осознать свое призвание как гражданина Царства Небесного. Это чтение, которое вдохновляет на внутреннее преображение и напоминает о том, что высшая цель человеческого существования — это сорадование Богу в Его вечном и немеркнущем свете.

Archbishop Dmitri Royster – The Kingdom of God

Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1992. – 130 pp.

ISBN 978-0-88141-116-4

Archbishop Dmitri Royster – The Kingdom of God – Contents

Foreword

I Proclamation of the Kingdom

Chapter 1 - Chapter 2 - Chapter 3 - Chapter 4 - Chapter 5 - Chapter 6 - Chapter 7

II The Law and the Gospel

Chapter 8 - Chapter 9 - Chapter 10 - Chapter 11 - Chapter 12 - Chapter 13 - Chapter 14 - Chapter 15 - Chapter 16

III The New Life in Christ

Chapter 17 - Chapter 18 - Chapter 19 - Chapter 20 - Chapter 21 - Chapter 22

IV The Path to Holiness