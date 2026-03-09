Archbishop Dmitri Royster - The Parables

Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Притчи: Библейское, святоотеческое и литургическое истолкование» (The Parables: Biblical, Patristic and Liturgical Interpretation) представляет собой комплексное исследование иносказательного учения Иисуса Христа. Автор ставит перед собой задачу вывести читателя за рамки простого морализаторства, раскрывая притчи как глубокие откровения о Царстве Божьем. Архиепископ Димитрий убежден, что притчи нельзя рассматривать в отрыве от церковного Предания, и потому он предлагает уникальный синтез экзегезы, опирающийся на три столпа: точный анализ библейского текста, мудрость отцов Церкви и живое свидетельство православного богослужения.
В содержательной части труда автор систематизирует притчи Господни, анализируя каждую из них через призму её исторического и культурного контекста. Архиепископ детально разбирает такие ключевые образы, как «Блудный сын», «Милосердный самарянин» и «Сеятель», показывая, как святоотеческая мысль углубляет наше понимание этих историй, превращая их в зеркало для души каждого верующего. Особое внимание уделяется литургическому аспекту: автор демонстрирует, как смыслы притч раскрываются в церковном календаре, в текстах песнопений Великого поста и других праздников, подчеркивая, что притча — это не просто древний рассказ, а живое слово, звучащее в собрании верных здесь и сейчас.
Текст написан в строгом пастырском стиле, который сочетает в себе академическую основательность и духовную теплоту. Архиепископ Димитрий мастерски поясняет сложные метафоры, делая акцент на том, что каждая притча призывает человека к метанойе — изменению ума и сердца. Книга служит незаменимым пособием для проповедников, преподавателей воскресных школ и всех, кто желает обрести более зрелое и целостное понимание Евангелия. Это чтение, которое учит видеть за привычными образами повседневной жизни глубочайшие духовные истины и помогает осознать, что путь в Царство Небесное начинается с готовности услышать и исполнить призывающее слово Спасителя.
Archbishop Dmitri Royster – The Parables - Biblical, Patristic and Liturgical Interpretation
Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1996. – 146 pp.
ISBN 0-88141-067-5
Archbishop Dmitri Royster – The Parables – Contents
Introduction to the Parables
1. The Parable of the Sower
2. The Parable of the Tares
3. Two Short Parables: Mustard Seed, Leaven
4. Three More Short Parables: Treasure, Pearl, Net
5. The Parable of the Unmerciful Servant
6. The Parable of the Laborers in the Vineyard
7. The Parable of the Marriage Feast
8. The Parable of the Ten Virgins
9. The Parable of the Talents
10. The Parable of the Pounds (Minas)
11. The Parable of the Barren Fig Tree
12. The Parable of the Two Sons
13. The Parable of the Vineyard
14. The Parable of the Sheep and the Lost Coin
15. The Parable of the Prodigal Son
16. The Parable of the Unrighteous Steward
17. The Parable of the Rich Man and Lazarus
18. The Parable of the Sheep and the Goats
19. The Parable of the Publican and the Pharisee
20. The Parable of the Importunate Widow
21. The Parable of the Rich Fool
22. The Parable of the Good Samaritan
23. The Parable of the Servants Waiting for Their Lord
24. The Parable of the Great Supper
25. The Parable of the Two Debtors
26. The Parable of the Tower-Builder and the King Who Would Go to War
27. The Good Shepherd
