Archbishop Dmitri Royster - The Parables

Archbishop Dmitri Royster - The Parables
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, FOREIGN, Bible Commentaries, Theology

Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Притчи: Библейское, святоотеческое и литургическое истолкование» (The Parables: Biblical, Patristic and Liturgical Interpretation) представляет собой комплексное исследование иносказательного учения Иисуса Христа. Автор ставит перед собой задачу вывести читателя за рамки простого морализаторства, раскрывая притчи как глубокие откровения о Царстве Божьем. Архиепископ Димитрий убежден, что притчи нельзя рассматривать в отрыве от церковного Предания, и потому он предлагает уникальный синтез экзегезы, опирающийся на три столпа: точный анализ библейского текста, мудрость отцов Церкви и живое свидетельство православного богослужения.

В содержательной части труда автор систематизирует притчи Господни, анализируя каждую из них через призму её исторического и культурного контекста. Архиепископ детально разбирает такие ключевые образы, как «Блудный сын», «Милосердный самарянин» и «Сеятель», показывая, как святоотеческая мысль углубляет наше понимание этих историй, превращая их в зеркало для души каждого верующего. Особое внимание уделяется литургическому аспекту: автор демонстрирует, как смыслы притч раскрываются в церковном календаре, в текстах песнопений Великого поста и других праздников, подчеркивая, что притча — это не просто древний рассказ, а живое слово, звучащее в собрании верных здесь и сейчас.

Текст написан в строгом пастырском стиле, который сочетает в себе академическую основательность и духовную теплоту. Архиепископ Димитрий мастерски поясняет сложные метафоры, делая акцент на том, что каждая притча призывает человека к метанойе — изменению ума и сердца. Книга служит незаменимым пособием для проповедников, преподавателей воскресных школ и всех, кто желает обрести более зрелое и целостное понимание Евангелия. Это чтение, которое учит видеть за привычными образами повседневной жизни глубочайшие духовные истины и помогает осознать, что путь в Царство Небесное начинается с готовности услышать и исполнить призывающее слово Спасителя.

Archbishop Dmitri Royster – The Parables - Biblical, Patristic and Liturgical Interpretation

Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1996. – 146 pp.

ISBN 0-88141-067-5

Archbishop Dmitri Royster – The Parables – Contents

Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1996. – 146 pp.

Introduction to the Parables

  • 1. The Parable of the Sower

  • 2. The Parable of the Tares

  • 3. Two Short Parables: Mustard Seed, Leaven

  • 4. Three More Short Parables: Treasure, Pearl, Net

  • 5. The Parable of the Unmerciful Servant

  • 6. The Parable of the Laborers in the Vineyard

  • 7. The Parable of the Marriage Feast

  • 8. The Parable of the Ten Virgins

  • 9. The Parable of the Talents

  • 10. The Parable of the Pounds (Minas)

  • 11. The Parable of the Barren Fig Tree

  • 12. The Parable of the Two Sons

  • 13. The Parable of the Vineyard

  • 14. The Parable of the Sheep and the Lost Coin

  • 15. The Parable of the Prodigal Son

  • 16. The Parable of the Unrighteous Steward

  • 17. The Parable of the Rich Man and Lazarus

  • 18. The Parable of the Sheep and the Goats

  • 19. The Parable of the Publican and the Pharisee

  • 20. The Parable of the Importunate Widow

  • 21. The Parable of the Rich Fool

  • 22. The Parable of the Good Samaritan

  • 23. The Parable of the Servants Waiting for Their Lord

  • 24. The Parable of the Great Supper

  • 25. The Parable of the Two Debtors

  • 26. The Parable of the Tower-Builder and the King Who Would Go to War

  • 27. The Good Shepherd

