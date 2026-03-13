Вышедшая по-русски книга Ханны Арендт "Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме" о процессе 1961 года над "архитектором Холокоста" давно стала классикой политической мысли ХХ века. Это не "чрезвычайно дотошное исследование" Холокоста (как заявляет издательская аннотация). Арендт написала не исторический труд, а подробное, разделенное на множество случаев и примеров, рассуждение о причинах — прежде всего политических — того, почему люди отказываются слышать голос совести и смотреть в лицо действительности. Герои ее книги делятся не на палачей и жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил.

М.: Издательство «Европа», 2008. - 424 с. - (Холокост)

Hannah Arendt EICHMANN IN JERUSALEM. A Report on the Banality of Evil

Ханна Арендт - Эйхман в Иерусалиме - Банальность зла - Содержание

Григорий Дашевский ПРИМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗЛЕ

ОТ АВТОРА

Глава Первая «Дом справедливости»

Глава Вторая «Обвиняемый»

Глава третья «Эксперт по еврейскому вопросу»

Глава четвертая «Решение первое: Изгнание»

Глава пятая «Решение второе: Концентрация»

Глава шестая «Решение окончательное: Убийство»

Глава седьмая «Ванзейская конференция, или Понтий Пилат»

Глава восьмая «Долг законопослушного гражданина»

Глава девятая «Депортации их Рейха. Германия, Австрия и протекторат»

Глава десятая «Депортации из Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Италия»

Глава одиннадцатая «Депортации с Балкан: Югославия, Болгария, Греция, Румыния»

Глава двенадцатая "Депортации из Центральной Европы: Венгрия и Словакия"

Глава тринадцатая "Центры умерщвления на Востоке"

Глава четырнадцатая "Доказательства и свидетели"

Глава пятнадцатая "Приговор, апелляция и казнь"

ЭПИЛОГ

Эфраим Зурофф ПОСЛЕСЛОВИЕ