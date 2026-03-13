Вышедшая по-русски книга Ханны Арендт "Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме" о процессе 1961 года над "архитектором Холокоста" давно стала классикой политической мысли ХХ века. Это не "чрезвычайно дотошное исследование" Холокоста (как заявляет издательская аннотация). Арендт написала не исторический труд, а подробное, разделенное на множество случаев и примеров, рассуждение о причинах — прежде всего политических — того, почему люди отказываются слышать голос совести и смотреть в лицо действительности. Герои ее книги делятся не на палачей и жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил.
Ханна Арендт - Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме
М.: Издательство «Европа», 2008. - 424 с. - (Холокост)
ISBN 978-5-9739-0162-2
Hannah Arendt EICHMANN IN JERUSALEM. A Report on the Banality of Evil
Григорий Дашевский ПРИМЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗЛЕ
ОТ АВТОРА
Глава Первая «Дом справедливости»
Глава Вторая «Обвиняемый»
Глава третья «Эксперт по еврейскому вопросу»
Глава четвертая «Решение первое: Изгнание»
Глава пятая «Решение второе: Концентрация»
Глава шестая «Решение окончательное: Убийство»
Глава седьмая «Ванзейская конференция, или Понтий Пилат»
Глава восьмая «Долг законопослушного гражданина»
Глава девятая «Депортации их Рейха. Германия, Австрия и протекторат»
Глава десятая «Депортации из Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Италия»
Глава одиннадцатая «Депортации с Балкан: Югославия, Болгария, Греция, Румыния»
Глава двенадцатая "Депортации из Центральной Европы: Венгрия и Словакия"
Глава тринадцатая "Центры умерщвления на Востоке"
Глава четырнадцатая "Доказательства и свидетели"
Глава пятнадцатая "Приговор, апелляция и казнь"
ЭПИЛОГ
Эфраим Зурофф ПОСЛЕСЛОВИЕ
