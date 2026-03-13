Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Арендт - Опыты понимания

Арендт - Опыты понимания
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science

«Не дай вам бог жить в интересные времена». Так гласит древняя китайская поговорка, которую Ханна Арендт в последние восемь лет своей слишком короткой жизни иногда цитировала в разгар обсуждений последних бедствий в стране или международного кризиса. Она делала это с саркастической улыбкой или задумчиво, словно ироничный смысл высказывания был кристально ясным, не нуждающимся в каком-либо объяснении и не получающим его.

При этом не только в самой поговорке, но и в том, чтобы услышать это от нее, было нечто парадоксальное, ибо интерес Арендт к делам человечества был бескомпромиссно серьезным. Она стремилась понять события «этого ужасного столетия» с такой страстью, которая многие годы вдохновляла ученых, художников, писателей, интеллектуалов, общественных деятелей и других читателей ее работ на борьбу, без сентиментальности и уклончивости, со страданиями в этом «не слишком прекрасном мире», даже в «самые темные времена».

Арендт Ханна- Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм

пер. с англ. Е. Бондал, А. Васильевой, А. Григорьева, С. Моисеева

Москва: Издательство Института Гайдара, 2018 г. —712 с.

ISBN 978-5-93255-519-4

Арендт Ханна- Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм - Содержание

  • Александр Павлов. Арендт-лиса

  • Джером Кон. Предисловие

  • «Что остается? Остается язык»

  • Августин и протестантизм

  • Философия и социология

  • Сёрен Кьеркегор

  • Фридрих фон Генц

  • Берлинский салон

  • Эмансипация женщин

  • Франц Кафка: переоценка

  • Международные отношения в прессе на иностранных языках

  • Подходы к «германской проблеме»

  • Организованная вина и всеобщая ответственность

  • Кошмар и бегство

  • Дильтей как философ и историк

  • Семена фашистского интернационала

  • Христианство и революция

  • Силовая политика торжествует

  • Уже не и еще не

  • Что такое экзистенциальная философия?

  • Французский экзистенциализм

  • Здравый смысл как башня из слоновой кости

  • Образ ада

  • Нация

  • Посвящение Карлу Ясперсу

  • Лекция в школе Рэнд

  • Религия и интеллектуалы

  • Методы социальных наук и изучение концентрационных лагерей

  • Последствия нацистского правления: репортаж из Германии

  • Яйца возвышают голос

  • За столом с Гитлером

  • Человечество и террор

  • Понимание и политика (трудности понимания)

  • О природе тоталитаризма: эссе

  • Хайдеггер-лис

  • Понимание коммунизма

  • Религия и политика

  • Ответ Эрику Фегелину

  • Мечта и кошмар

  • Европа и атомная бомба

  • Угроза конформизма

  • Интерес к политике в современной европейской философской мысли

Views 63
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

