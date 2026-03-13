Арендт - Опыты понимания
«Не дай вам бог жить в интересные времена». Так гласит древняя китайская поговорка, которую Ханна Арендт в последние восемь лет своей слишком короткой жизни иногда цитировала в разгар обсуждений последних бедствий в стране или международного кризиса. Она делала это с саркастической улыбкой или задумчиво, словно ироничный смысл высказывания был кристально ясным, не нуждающимся в каком-либо объяснении и не получающим его.
При этом не только в самой поговорке, но и в том, чтобы услышать это от нее, было нечто парадоксальное, ибо интерес Арендт к делам человечества был бескомпромиссно серьезным. Она стремилась понять события «этого ужасного столетия» с такой страстью, которая многие годы вдохновляла ученых, художников, писателей, интеллектуалов, общественных деятелей и других читателей ее работ на борьбу, без сентиментальности и уклончивости, со страданиями в этом «не слишком прекрасном мире», даже в «самые темные времена».
Арендт Ханна- Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
пер. с англ. Е. Бондал, А. Васильевой, А. Григорьева, С. Моисеева
Москва: Издательство Института Гайдара, 2018 г. —712 с.
ISBN 978-5-93255-519-4
Арендт Ханна- Опыты понимания, 1930-1954. Становление, изгнание и тоталитаризм - Содержание
Александр Павлов. Арендт-лиса
Джером Кон. Предисловие
«Что остается? Остается язык»
Августин и протестантизм
Философия и социология
Сёрен Кьеркегор
Фридрих фон Генц
Берлинский салон
Эмансипация женщин
Франц Кафка: переоценка
Международные отношения в прессе на иностранных языках
Подходы к «германской проблеме»
Организованная вина и всеобщая ответственность
Кошмар и бегство
Дильтей как философ и историк
Семена фашистского интернационала
Христианство и революция
Силовая политика торжествует
Уже не и еще не
Что такое экзистенциальная философия?
Французский экзистенциализм
Здравый смысл как башня из слоновой кости
Образ ада
Нация
Посвящение Карлу Ясперсу
Лекция в школе Рэнд
Религия и интеллектуалы
Методы социальных наук и изучение концентрационных лагерей
Последствия нацистского правления: репортаж из Германии
Яйца возвышают голос
За столом с Гитлером
Человечество и террор
Понимание и политика (трудности понимания)
О природе тоталитаризма: эссе
Хайдеггер-лис
Понимание коммунизма
Религия и политика
Ответ Эрику Фегелину
Мечта и кошмар
Европа и атомная бомба
Угроза конформизма
Интерес к политике в современной европейской философской мысли
