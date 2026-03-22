Арендт - Скрытая традиция

Арендт - Скрытая традиция
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Существуют некоторые вопросы, с которыми сионизм столкнется в самом ближайшем будущем. Чтобы дать на них честный ответ, проявив политический разум и ответственность, сионизму придется пересмотреть целый ряд устаревших доктрин. В двадцатом веке спасти евреев или спасти Палестину будет нелегко, и представляется крайне маловероятным, что это можно будет сделать при помощи категорий и методов девятнадцатого столетия.

Если сионисты будут упорно держаться за свою сектантскую идеологию и сохранять свой близорукий «реализм», они лишатся даже тех небольших шансов, которые все еще сохраняются у малых народов в нашем не слишком привлекательном мире.

Ханна Арендт - Скрытая традиция - Эссе

Перевод с немецкого и английского Т. Набатниковой, А. Шибаровой, И. Мовниной

М.: Текст, 2008

ISBN 978-5-7516-0771-5 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0007-6 («Книжники»)

Ханна Арендт - Скрытая традиция - Эссе - Содержание

  • Посвящение Карлу Ясперсу Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Об империализме Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Организованная вина Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Скрытая традиция Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Предисловие

  • I. Генрих Гейне: Шлемиль и самодержец в царстве духа

  • II. Бернар Лазар: сознательный пария

  • III. Чарли Чаплин: подозрительный

  • IV. Франц Кафка: человек доброй воли

  • Заключение

  • Евреи вчерашнего мира Перевод с немецкого А Шибаровой

  • Франц Кафка Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Просвещение и еврейский вопрос Перевод с немецкого Т. Набатниковой

  • Пересмотренный сионизм Перевод с английского Н. Мовниной

Related Books

All Books