Арендт - Скрытая традиция
Существуют некоторые вопросы, с которыми сионизм столкнется в самом ближайшем будущем. Чтобы дать на них честный ответ, проявив политический разум и ответственность, сионизму придется пересмотреть целый ряд устаревших доктрин. В двадцатом веке спасти евреев или спасти Палестину будет нелегко, и представляется крайне маловероятным, что это можно будет сделать при помощи категорий и методов девятнадцатого столетия.
Если сионисты будут упорно держаться за свою сектантскую идеологию и сохранять свой близорукий «реализм», они лишатся даже тех небольших шансов, которые все еще сохраняются у малых народов в нашем не слишком привлекательном мире.
Ханна Арендт - Скрытая традиция - Эссе
Перевод с немецкого и английского Т. Набатниковой, А. Шибаровой, И. Мовниной
М.: Текст, 2008
ISBN 978-5-7516-0771-5 («Текст»)
ISBN 978-5-9953-0007-6 («Книжники»)
Ханна Арендт - Скрытая традиция - Эссе - Содержание
Посвящение Карлу Ясперсу Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Об империализме Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Организованная вина Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Скрытая традиция Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Предисловие
I. Генрих Гейне: Шлемиль и самодержец в царстве духа
II. Бернар Лазар: сознательный пария
III. Чарли Чаплин: подозрительный
IV. Франц Кафка: человек доброй воли
Заключение
Евреи вчерашнего мира Перевод с немецкого А Шибаровой
Франц Кафка Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Просвещение и еврейский вопрос Перевод с немецкого Т. Набатниковой
Пересмотренный сионизм Перевод с английского Н. Мовниной
