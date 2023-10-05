Кико Аргуэльо - Керигма

У порога Года веры и Синода Епископов, посвященного передаче веры, или, если угодно, неотложной, настоятельной и новой евангелизации, нам предложена эта небольшая книга, истинный подарок от Бога, который нас укрепляет и ободряет в вере, рассеивает страхи и боязнь, а также наполняет нас мужеством, чтобы следовать за его возвещением - керигмой, чтобы идти туда, где есть люди, дабы быть перед ними храбрыми свидетелями и вестниками, убежденными в Евангелии.

Это одна из тех книг, которые в своей краткости содержат великое богатство и содержательность и заслуживают прочтения; эта книга не оставляет равнодушным; читая ее, человек чувствует, что она увлекает его, ставя перед ним вопросы; она провоцирует, приводит в движение и трогает. Я даже был бы готов окончить свою презентацию этими словами, и думал бы стать немым проводником, ограничившись лишь тем, чтобы, как немой, только указать пальцем: вот, это здесь. Но все же я не могу на это пойти: ведь эта книга предлагает и содержит в себе нечто очень живое и жизненно важное - возвещение керигмы, именно той, которая в свое время была со всей своей силой и рвением возвещена тем, кто ощущает в своем сердце Евангелие, как пламя: Кико Аргуэльо, основателем и инициатором Неока- техуменального Пути; человеком, охваченным страстью ко Христу и желанием дать узнать Его всем народам, чтобы те обратились к Иисусу и следовали за Ним.

Читая и перечитывая эту книгу, слушая ее еще и еще - вживую и как живое слово, - я ощущаю, как противовес, нынешнюю слабость в возвещении Евангелия, о котором люди просят, как иссохшая земля просит воды. Важно, чтобы мы искренне и смиренно признали эту слабость и хрупкость нашей веры. Я полагаю, что это путь к тому, чтобы начать движение и обновиться. Мы нуждаемся в этом глубоком обновлении; нуждаемся в том, чтобы этот опыт Бога и Иисуса Христа укреплялся для проповеди Евангелия; нуждаемся в том, чтобы заново принять Евангелие Иисуса Христа, чтобы оно стало в нас жизнью, чтобы мы им жили, как праведник живет верой. Таким, и только таким образом, мы сможем евангелизировать, сможем привлечь неверующих и отдаленных.

Кико Аргуэльо - Керигма. В бараках с убогими - Опыт Новой Евангелизации: Missio ad gentes

Презентация Кардинала Антонио Каньисареса

Комментарий Кардинала Кристофа Шенборна

2013 CLARA STUDIO

ISBN 978-966-2770-88-9

Кико Аргуэльо - Керигма. В бараках с убогими - Опыт Новой Евангелизации: Missio ad gentes - Содержание