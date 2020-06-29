Догматическое Богословіе Преосвященныхъ Архіепископовъ Филарета, Макарія и Антонія, Пространный Православный Катихизисъ и Православное Исповѣданіе восточной церкви доставляютъ всякому полную возможность основательно узнать догматы православной вѣры. Но, и послѣ сихъ достойныхъ уваженія твореній, считаемъ трудъ нашъ неизлишнимъ, Мы имѣемъ въ виду тѣхъ изъ православныхъ, которымъ изложеніе догматовъ вѣры въ Богословіи кажется слишкомъ пространнымъ, а въ Катихизисѣ слишкомъ краткимъ. И не разъ случалось слышать, что преподаваніе Закона Божія по руководству, изложенпому въ вопросахъ и отвѣтахъ, оказывается неудобнымъ для нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній, и настоитъ нужда въ новомъ руководствѣ, болѣе принаровленномъ къ способу преподаванія прочихъ наукъ.

Архиепископ Платон - Сокращенное изложение догматов веры

Лествица, Москва, 1999 - 338 с.

Архиепископ Платон - Сокращенное изложение догматов веры - Содержание

СПОСОБЫ БОГОПОЗНАНІЯ.

КНИГИ СВЯЩЕННАГО ПИСАНІЯ.

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНІЕ ОТКРОВЕНІЯ.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНІЕ.

ЦЕРКОВЬ ХРАНИТЕЛЬНИЦА И ИСТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА БОЖЕСТВЕННАГО ОТКРОВЕНІЯ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 1. О БОГѢ ЕДИНОМЪ ПО СУЩЕСТВУ. 2. О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦѢ.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О БОГѢ ТВОРЦѢ И ПРОМЫСЛИТЕЛѢ.

О ПАДЕНIИ ПЕРВЫХЪ ЛІОДЕЙ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

О БОГѢ ИСКУПИТЕЛѢ ПАДШАГО РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО 1. О ЛИЦѢ ІИСУСА ХРИСТА. 2. ОБЪ ИСКУПЛЕНІИ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО ГОСПОДОМЪ ІИСУСОМЪ ХРИСТОМЪ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О БОГѢ ОСВЯТИТЕЛѢ.

ОБЪ ОСВЯЩЕНІИ ВЪ ЧАСТНОСТИ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

О БОГѢ СОВЕРШИТЕЛѢ СУДЕБЪ МІРА.

ПРИБАВЛЕНІЕ. ОБЪ ОТСТУПЛЕНІИ НѢКОТОРЫХЪ ХРИСТІАНСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЙ ОТЪ УЧЕНІЯ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Архиепископ Платон - Сокращенное изложение догматов веры - О Пресвятой Троицѣ

Ученіе о таинствѣ Пресвятыя Троицы.

Богъ единый по существу есть троиченъ въ лицахъ,—Отецъ, Сынъ и Святый Духъ. Отецъ есть Богъ, Сынъ есть Богъ, Святый Духъ есть Богъ, но не три Бога; три Божественныя лица суть одинъ и тотъ же Богъ. ибо всѣ три лица имѣютъ одно и тоже естество, одно и тоже Божество. Единъ Богъ; сія истина есть основаніе христіанской вѣры. Но сія самая вѣра научаетъ насъ, что Божественное естество, не переставая быть единымъ. сообщается отъ Отца Сыну и Святому Духу. Сіи три лица различны между собого: Отецъ не Сыпъ, не Духъ Святый: Сынъ не Отецъ, не Духъ Святый; Духъ Святый не Отецъ, не Сынъ: но лице Отца, лице Сына, лице Духа Святаго имѣютъ одно и тоже Божественное естество, одну власть, одну славу, одно поклоненіе (Символъ Аѳанасія Великаго).

Пресвятая Троица есть несліянная, ибо нельзя сливать трехъ лицъ въ одно, нераздѣльная, ибо нельзя раздѣлять трехъ лицъ, имѣющихъ одну Божественную сущность.

При крещеніи Іисуса Христа ясно Богъ открылся, какъ троичньй въ лицахъ (Матѳ. 3, 16—17. слич. Іоан. 14, 26). Іисусъ Христосъ заповѣдалъ Апостоламъ: шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Матѳ. 28, 19). Святые Апостолы свидѣтельствуютъ: благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, и общенiе Святаго Духа со всѣми вами (2 Кор, 13, 13. слич. 1. Іоанн. 5, 7). И въ ветхомъ завѣтѣ были указанія на троичность лицъ: Словомъ Господнимъ небеса утвердишася и Духомъ устъ Его вся сила ихъ (Псал. 32, 6. Бы. 1, 1—2. 26. 3, 22. 19, 24 Псал. 2, 7. 44, 8. 109, 1). Но полное явленіе тайны Святыя Троицы принадлежитъ новому завѣту.