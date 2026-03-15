Архимандрит Плакида (Дезей) - «Добротолюбие» и православная духовность

Книга архимандрита Плакиды (Дезея) «„Добротолюбие“ и православная духовность» представляет собой глубокое введение в мир восточнохристианской аскетики, написанное современным пастырем и ученым, который сам прошел путь от западного монашества к полноте православия. Автор ставит задачу не просто пересказать содержание знаменитого сборника святоотеческих текстов, но и объяснить саму суть духовной жизни, которой он учит. Основная идея произведения заключается в том, что «Добротолюбие» — это не музейный экспонат византийской мысли, а живой и универсальный путеводитель, указывающий человеку путь к внутреннему преображению и реальному стяжанию благодати Святого Духа.

Содержательная часть книги охватывает историю формирования антологии, начиная от трудов отцов-пустынников IV века до исихастского возрождения на Афоне и последующего влияния на славянский мир. Архимандрит Плакида детально анализирует ключевые понятия православного пути: очищение сердца, борьбу с помыслами, хранение ума и, как венец всего, непрестанную Иисусову молитву. Автор уделяет особое внимание тому, как древние аскетические принципы соотносятся с психологией и вызовами современного человека, подчеркивая, что духовность «Добротолюбия» глубоко христоцентрична и неразрывно связана с таинствами Церкви и чтением Слова Божьего.

Текст написан в ясном, спокойном и академически выверенном стиле, за которым чувствуется огромный личный молитвенный опыт автора. Будучи основателем монастыря преподобного Антония Великого во Франции, отец Плакида мастерски адаптирует сложные категории восточного мистицизма для понимания современным читателем, не упрощая при этом их глубины. Работа служит великолепным пособием для тех, кто хочет подойти к чтению многотомного «Добротолюбия» с правильным пониманием его структуры и целей. Это чтение приглашает к открытию внутреннего Царства Божия, напоминая, что свет Фавора доступен каждому, кто готов к серьезному и последовательному духовному труду.

Архимандрит Плакида (Дезей) - «Добротолюбие» и православная духовность

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. - 384 с.

ISBN 5-7429-0062-7

Архимандрит Плакида (Дезей) - «Добротолюбие» и православная духовность - Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ

Глава I. ИСТОКИ ИСИХАЗМА 1. Век отцов-пустынников Преподобный Антоний Великий, отец монахов - Монахи-пустынники и отцы Церкви - Евагрий Понтийский (346-399) и александрийская школа - «Духовные беседы» преподобного Макария Египетского - Блаженный Диадох Фотикийский - Блаженный авва Исайя Отшельник - Преподобный Марк Подвижник - Духовные наставники Газской пустыни - Житие преподобного аввы Филимона 2. Распространение исихазма Синайское монашество - Авторы духовных сочинений на сирийском языке 3. Богословие и духовная жизнь Византии Преподобный Максим Исповедник и блаженный авва Фалассий Ливийский - Преподобные Симеон Новый Богослов и Никита Стифат - Преподобный Иоанн Дамаскин и святой Петр Дамаскин 4. Афонский исихазм Преподобный Никифор Уединенник - Святитель Феолипт Филадельфийский - Преподобный Григорий Синаит - Святитель Григорий Палама - Преподобный Каллист Ангеликуд - Каллист I, святые Каллист и Игнатий Ксанфопулы - Святитель Марк Эфесский - Исихазм на Балканах и в России

Глава II. ЭПОХА «ДОБРОТОЛЮБИЯ» 1. Миссия преподобного Паисия Величковского - 2. Афонские колливады и публикация «Добротолюбия» на греческом языке



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПУТЯХ ОБОЖЕНИЯ

Глава I ОБОЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА 1. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» Сокровенный смысл христианства - Святая Троица и тайна личности - Сотворение человека и его обожение - Первородный грех и его последствия - Тайна Христа: искупительное воплощение 2. Обожение личности Личное приобщение к спасению - Таинства и личный подвиг

Глава II. ПУТЬ БЕЗМОЛВИЯ 1. Приуготовление Уединение и молчание - Роль духовного отца - Основополагающие состояния души: покаяние и смирение 2. Ступени Психология и духовное возрастание - Телесная аскеза - Милосердие и любовь к ближнему - Невидимая брань и духовное трезвение - Бесстрастие, или чистота сердца - Созерцание



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДУХА И ПРИНЦИПОВ «ДОБРОТОЛЮБИЯ»

Глава I. ДУХ «ДОБРОТОЛЮБИЯ» В ГРЕЦИИ

Глава II. «ПАИСИЕВСКОЕ» ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОССИИ

Глава III. ИСИХАСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУМЫНИИ

Глава IV. «ДОБРОТОЛЮБИЕ» И ЗАПАДНЫЙ МИР

Сходства и различия - Вновь обретенное Православие

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЗНАНИЕ БОГА И МЕСТО БОГОСЛОВА В ЦЕРКВИ

ЭТАПЫ ДУХОВНОГО СТРАНСТВИЯ