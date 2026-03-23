Архимандрит Софроний - Духовные беседы. Том 1

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Духовные беседы. Том 1-й

Изд. 1-е

Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, Издательство «Паломникъ», 2003. 384 с.

ISBN 1 874679 26 6

Архимандрит Софроний (Сахаров) - Духовные беседы. Том 1-й - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Беседа 1: О совершенстве монашества и о возрождении Русской Церкви

  • Беседа 2: О риске в духовной жизни, национализме и всечеловечестве

  • Беседа 3: Об истощании

  • Беседа 4: О структуре монастыря

  • Беседа 5: Образ Иисуса Христа

  • Беседа 6: О прелести

  • Беседа 7: О вечности

  • Беседа 8: О принципах монашеской жизни

  • Беседа 9: Об организации жизни монастыря по принципу персоны

  • Беседа 10: Как проводить Великий Пост

  • Беседа 11: Пост и борьба с искушениями на пути к воскресению

  • Беседа 12: Богопознание через подвиг истощания и плача

  • Беседа 13: Богопознание через уподобление Христу в Его всечеловечестве

  • Беседа 14: О хранении ума в Боге

  • Беседа 15: Наше спасение — в нашем единстве

  • Беседа 16: Богопознание и становление персоны

  • Беседа 17: Путь к познанию Бога

  • Беседа 18: Путь к богоподобию

  • Беседа 19: О нашем изначальном богоподобии и падении

  • Беседа 20: Спасение через любовь, а не богатство интеллектуальных познаний

  • Беседа 21: Величие монашеского призвания

  • Беседа 22: О борьбе за пребывание умом в Боге

  • Беседа 23: О жизни в афонской пустыне

  • Беседа 24: «Как я хочу, чтобы вы все были поэтами»

  • Беседа 25: Прощеное Воскресенье: «Блажен ум, иже не иде на совет нечестивых»

  • Беседа 26: О цельности духовной жизни

  • Беседа 27: Страдания, через которые познается единство человечества, как путь спасения в наше время

  • Беседа 28: О сыноположении

  • Беседа 29: От этики к онтологии

  • Беседа 30: О богоудаленности

Прощальная беседа

Завещание

ПРИЛОЖЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ

Views 39
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

