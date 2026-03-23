Архимандрит Софроний - Главы о духовной жизни

Архимандрит Софроний Сахаров - Главы о духовной жизни

Старец Софроний Сахаров (1896-1993) известен прежде всего как духовный наследник и ученик прп. Силуана Афонского. Однако немногие знают о величайшем подвиге о. Софрония как духовника, за исключением тех, кто лично сподобился знать сего великого подвижника Христова и духовно питаться его богомудрыми наставлениями. И тем, к кому прикоснулось слово его, проникающее своею целительною силою до последних, самых сокровенных тайников души; тем, кто пережил действие его молитвы, воскрешающее человека от греховной смерти и возводящее на горние просторы жизни во Христе; тем, кому открылась, пусть отчасти, глубина любящего сердца его, — всем им уже невозможно не быть благодарными и не «засвидетельствовать перед Церковью о его любви» (ср.: 3 Ин. 1, 6).

Как благодарная дань его подвигу духовничества и была составлена эта книга из отрывков, взятых из писем Старца к своим духовным чадам и близким людям, чтобы читатель смог лично прикоснуться к духов- ному міру о. Софрония, к его драгоценному пастырскому наследию. Письма, отрывки из которых приведены в этой книге, были написаны большей частью в 50-е и в 60-е годы прошлого века, когда Старец вернулся с Афона в Париж (1947) и затем переехал в Англию (1959). Несомненно, его духовное присутствие в православной среде русской эмиграции во Франции и затем в Англии не осталось незамеченным: вокруг него сразу же стали собираться люди, почувствовавшие в нем настоящего пастыря и истинного наставника в духовной жизни.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Монастырь Святого Иоанна Предтечи 2018. 208 с.

ISBN 978-1-909649-09-5

архимандрит Софроний Сахаров - Главы о духовной жизни - Оглавление

«Труд любви»